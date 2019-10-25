Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 10 копеек — до 63,95 рубля. Курс евро увеличился на 18 копеек и составил 70,90 рубля.
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Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 71,12 рубля
РИА Новости25 октября в 06:57
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Политика
Трамп допустил публикацию части видео ликвидации аль-Багдади
ТАСС/ Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил журналистам, что видео ликвидации главаря ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади может быть частично опубликовано.
ТАСС 09:18
Шоу-бизнес
Стас Пьеха признался, что несколько лет назад перенес инфаркт
МонаВиста вчера в 10:53
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
РИА Новости 10:29
Происшествия
Начальник полиции подмосковного Ступина задержан за получение взятки
При получении взятки в размере 500 тысяч рублей задержаны несколько высоких полицейских чинов в подмосковном городском округе Ступино.
Российская газета 10:53
Политика
Прокуратура Болгарии заподозрила российского дипломата в шпионаже
Прокуратура Болгарии заподозрила в шпионаже первого секретаря посольства России. Об этом говорится на сайте ведомства.
РБК 10:46
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Футбол
Лунев сыграет за «Зенит» в матче с «Томью»
Как стало известно «Спорту День за Днем», вратарь «Зенита» Андрей Лунев сыграет с «Томью» в матче 1/8 финала Кубка России.
Спорт день за днем 09:39
Происшествия
Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции
Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Интерфакс 09:19
Общество
Киев. В «заминированном» суде произошла драка из-за проспекта Бандеры
В Киеве в здании суда подрались противники и сторонники присвоения Московскому проспекту и проспекту генерала Ватутина имён нациста Степана Бандеры и офицера СС Романа Шухевича, сообщает 28 октября «Диалог.UA».
REGNUM 10:12
Экономика
Туроператоры предупредили о «налоге на проживание» в Турции
В Турции с 1 апреля 2020 года начнет действовать «налог на проживание» туристов в отелях. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
РБК 06:46
Экономика
В Минэкономразвития хотят увеличить число экспортёров российского СПГ
Министерство экономического развития предложило расширить число проектов, которым разрешено экспортировать сжиженный природный газ (СПГ), за счёт Арктической зоны.
News.ru 10:43
Происшествия
Сильный пожар вспыхнул рядом со стадионом московского «Спартака»
Сильный пожар вспыхнул возле стадиона "Открытие Арена" на северо-западе Москвы. Очевидцы публикуют записи с места.
Вести.Ru 10:49
Происшествия
Суд арестовал застрелившего сослуживцев в Забайкалье солдата
RT на русском 09:41
Общество
Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону
Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Ялте игорной зоны «Золотой берег», копия документа размещена на официальном портале правовой информации.
Ведомости 06:48
Общество
Школьник из Екатеринбурга запомнил более 13 тысяч знаков числа пи
Ученик десятого класса из Екатеринбурга Денис Бабушкин попал в Книгу рекордов России после того, как воспроизвёл по памяти более 13 тыс. знаков числа пи (π).
RT на русском 08:21
Киберспорт
Death Stranding выйдет на PC в 2020 году
News.ru 08:16
Общество
Песков поставил под сомнение данные о массовом закрытии бизнеса в РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Кремля по активности малого и среднего бизнеса в стране значительно разошлись со сведениями Министерства экономического развития, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:23
Общество
Охранники стали самыми закредитованными работниками в России
Треть дохода на выплату кредитов отдают медики (33,2%) и работники социальной сферы (32,8%).
РБК 06:56
Здоровье
Москвичи смогут бесплатно проверить сердце и сосуды
Жители Москвы смогут бесплатно проверить сердце и сосуды в 59 городских больницах и поликлиниках 29 и 31 октября, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения города.
Вечерняя Москва 01:11
Общество
Треть российских семей с детьми не знают о положенных им льготах
Более 35% российских семей с детьми не получают льготы из-за того, что не знают о существовании положенной им помощи, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Общественной палатой России.
Коммерсантъ 03:24
Общество
Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы
Самый низкий уровень безработицы в России (1,3%) в июне — августе 2019 г. зафиксирован в Москве.
RT на русском вчера в 18:16
Армия и оружие
Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве
Белоруссия расценивает размещение танков США в Литве вблизи своей границы как демонстративный шаг, на который она вынуждена ответить.
Известия 05:03
Происшествия
В Подмосковье арестован планировавший массовое убийство студент
Российская газета 06:49
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева диагностировали сердечный приступ
Продюсер группы SEREBRO и владелец лейбал MALFA Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
KM.ru 05:38
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову
Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.
Molnet.ru вчера в 09:42
Армия и оружие
Порошенко напуган действиями Зеленского в Золотом, — источники
Авторы проекта Klymenko Time, созданного по инициативе экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко (который был вынужден покинуть страну в 2014 году), сообщают интересные инсайдерские поднобности о нарастающей панике в команде Порошенко.
Rusvesna.su 09:15