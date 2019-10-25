Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 10 копеек — до 63,95 рубля. Курс евро увеличился на 18 копеек и составил 70,90 рубля.
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Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:13

Курсы доллара и евро на 28 октября

Банки.ру01:31

Центробанк повысил курс доллара на выходные до 64 рублей

Московский Комсомолец25 октября в 16:50

Рубль усилил рост к доллару и евро в пятницу вечером

Интерфакс25 октября в 12:48

ЦБ повысил на 26-28 октября курс доллара до 63,99 рубля

ТАСС25 октября в 06:56

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 71,12 рубля

РИА Новости25 октября в 06:57

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:01
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Общество

Пищевой комбинат отсудил у Навального, Соболь и ФБК 88 млн рублей

Коммерсантъ 09:27
Политика

Трамп допустил публикацию части видео ликвидации аль-Багдади

ТАСС/ Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил журналистам, что видео ликвидации главаря ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади может быть частично опубликовано.
ТАСС 09:18
Транспорт

Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург

Интерфакс 05:45
Общество

В СК начали проверку ролика с беседой детей со взрослыми о сексе

Интерфакс 08:38
Шоу-бизнес

Стас Пьеха признался, что несколько лет назад перенес инфаркт

МонаВиста вчера в 10:53
Политика

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

РИА Новости 10:29
Происшествия

Начальник полиции подмосковного Ступина задержан за получение взятки

При получении взятки в размере 500 тысяч рублей задержаны несколько высоких полицейских чинов в подмосковном городском округе Ступино.
Российская газета 10:53
Политика

Прокуратура Болгарии заподозрила российского дипломата в шпионаже

Прокуратура Болгарии заподозрила в шпионаже первого секретаря посольства России. Об этом говорится на сайте ведомства.
РБК 10:46
Общество

Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала

Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Футбол

Лунев сыграет за «Зенит» в матче с «Томью»

Как стало известно «Спорту День за Днем», вратарь «Зенита» Андрей Лунев сыграет с «Томью» в матче 1/8 финала Кубка России.
Спорт день за днем 09:39
Происшествия

Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции

Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Интерфакс 09:19
Общество

Киев. В «заминированном» суде произошла драка из-за проспекта Бандеры

В Киеве в здании суда подрались противники и сторонники присвоения Московскому проспекту и проспекту генерала Ватутина имён нациста Степана Бандеры и офицера СС Романа Шухевича, сообщает 28 октября «Диалог.UA».
REGNUM 10:12
Экономика

Туроператоры предупредили о «налоге на проживание» в Турции

В Турции с 1 апреля 2020 года начнет действовать «налог на проживание» туристов в отелях. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
РБК 06:46
Экономика

В Минэкономразвития хотят увеличить число экспортёров российского СПГ

Министерство экономического развития предложило расширить число проектов, которым разрешено экспортировать сжиженный природный газ (СПГ), за счёт Арктической зоны.
News.ru 10:43
Общество

Названа причина смерти диссидента Владимира Буковского

ТВ Центр 02:45
Происшествия

Сильный пожар вспыхнул рядом со стадионом московского «Спартака»

Сильный пожар вспыхнул возле стадиона "Открытие Арена" на северо-западе Москвы. Очевидцы публикуют записи с места.
Вести.Ru 10:49
Происшествия

Суд арестовал застрелившего сослуживцев в Забайкалье солдата

RT на русском 09:41
Общество

Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Ялте игорной зоны «Золотой берег», копия документа размещена на официальном портале правовой информации.
Ведомости 06:48
Общество

Школьник из Екатеринбурга запомнил более 13 тысяч знаков числа пи

Ученик десятого класса из Екатеринбурга Денис Бабушкин попал в Книгу рекордов России после того, как воспроизвёл по памяти более 13 тыс. знаков числа пи (π).
RT на русском 08:21
Киберспорт

Death Stranding выйдет на PC в 2020 году

News.ru 08:16
Общество

Песков поставил под сомнение данные о массовом закрытии бизнеса в РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Кремля по активности малого и среднего бизнеса в стране значительно разошлись со сведениями Министерства экономического развития, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:23
Общество

Охранники стали самыми закредитованными работниками в России

Треть дохода на выплату кредитов отдают медики (33,2%) и работники социальной сферы (32,8%).
РБК 06:56
Здоровье

Москвичи смогут бесплатно проверить сердце и сосуды

Жители Москвы смогут бесплатно проверить сердце и сосуды в 59 городских больницах и поликлиниках 29 и 31 октября, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения города.
Вечерняя Москва 01:11
Общество

Треть российских семей с детьми не знают о положенных им льготах

Более 35% российских семей с детьми не получают льготы из-за того, что не знают о существовании положенной им помощи, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Общественной палатой России.
Коммерсантъ 03:24
Общество

Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы

Самый низкий уровень безработицы в России (1,3%) в июне — августе 2019 г. зафиксирован в Москве.
RT на русском вчера в 18:16
Армия и оружие

Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве

Белоруссия расценивает размещение танков США в Литве вблизи своей границы как демонстративный шаг, на который она вынуждена ответить.
Известия 05:03
Происшествия

В Подмосковье арестован планировавший массовое убийство студент

Российская газета 06:49
Шоу-бизнес

У Максима Фадеева диагностировали сердечный приступ

Продюсер группы SEREBRO и владелец лейбал MALFA Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
KM.ru 05:38
Шоу-бизнес

На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову

Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.
Molnet.ru вчера в 09:42
Армия и оружие

Порошенко напуган действиями Зеленского в Золотом, — источники

Авторы проекта Klymenko Time, созданного по инициативе экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко (который был вынужден покинуть страну в 2014 году), сообщают интересные инсайдерские поднобности о нарастающей панике в команде Порошенко.
Rusvesna.su 09:15
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