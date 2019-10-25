Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 10 копеек — до 63,95 рубля. Курс евро увеличился на 18 копеек и составил 70,90 рубля.
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Энергетика
Доходы бюджета России от налогового маневра оценили в 2 трлн рублей
Дополнительные доходы российского бюджета от реализации налогового маневра в нефтяной отрасли составят 2 трлн рублей за четыре года при цене нефти от 40 долларов за баррель, сообщил глава Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов.
Взгляд.ру вчера в 20:24
Культура
Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Режиссер Дэвид Линч получил почетную премию «Оскар», сообщается в Twitter-аккаунте Американской академии кинематографических искусств и наук.
Национальная служба новостей 01:16
Общество
Умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский
Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер после продолжительной болезни в больнице в Кембридже, сообщается на сайте писателя.
Ведомости вчера в 20:15
Происшествия
Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
Читинский гарнизонный военный суд на два месяца заключил под стражу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, по данным следствия, застрелившего восьмерых сослуживцев, сообщила РИА Новости помощник судьи Анна Бегишева.
РИА Новости 02:45
Шоу-бизнес
Стас Пьеха рассказал СМИ о перенесенном инфаркте
VSE42.RU вчера в 23:32
Политика
Глава Башкирии Хабиров возглавил региональное правительство
В соответствии со статьей 91 Конституции Башкирии глава республики возглавляет правительство, а его заместители курируют деятельность органов исполнительной власти в соответствующей сфере ведения и контролируют их деятельность в соответствии с распределением обязанностей, говорится в сообщении.
Известия 02:09
Политика
Основная волна губернаторских отставок может пройти весной 2020 года
Еще один человек, близкий к Кремлю, ранее говорил «Ведомостям» о резком сокращении «медового месяца», когда жители региона позитивно воспринимают нового назначенца: «Как показала прошлогодняя кампания, становится сложнее использовать эффект новизны, особенно если губернаторы пришли осенью».
Ведомости вчера в 16:52
Авто
В России изменится транспортный налог
Счетная палата России признала несовершенным способ расчет а транспортного налога для роскошных автомобилей, стоимостью более 3 млн рублей.
ProGorodChelny.ru 25 октября в 03:14
Общество
Видеосервис Apple TV+ запустится без дубляжа на русский язык
Стриминговый сервис Apple TV+, запуск которого состоится 1 ноября, не будет содержать закадровой озвучки на русском языке.
Forbes 03:11
Наука
Ученые выяснили, что находится внутри древнеегипетской мумии кошки
Французские ученые выяснили, что скрывается внутри древнеегипетской мумии кошки, не разрушая ее целостности.
OAnews 02:34
Происшествия
В Хабаровском крае возбудили дело о суициде после жалоб на полицейских
Уголовное дело возбуждено в Хабаровском крае после самоубийства жителя Николаевска-на-Амуре, который в предсмертном видеообращении рассказал о применении к нему недозволенных методов воздействия со стороны полицейских; региональная прокуратура взяла под контроль расследование дела.
РИА Новости вчера в 22:19
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Технологии
Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер
Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщают РИА «Новости».
Mirmol.ru 25 октября в 09:02
Происшествия
На «Скандинавии» опрокинулся грузовик с щебнем
В понедельник, 28 октября, около шести часов утра на 83-м километре «Скандинавии» перевернулся грузовик.
Форпост Северо-Запад 02:33
Политика
Американская конгрессвумен ушла в отставку после сексуального скандала
Конгрессвумен США Кети Хилл подала в отставку из-за обвинений в сексуальных отношениях с сотрудниками.
РИА Новости вчера в 19:50
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
RT на русском вчера в 23:15
Армия и оружие
Силовики 13 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
РИА Новости 02:58
Общество
Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%
Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Известия вчера в 14:00
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого
RT на русском 02:02
Здоровье
Стал известен средний возраст диагностики рака в России
По данным Российского общества клинической онкологии, средний возраст диагностики онкологических заболеваний в России составляет 64,5 года.
REGNUM 02:03
Здоровье
Диетолог раскрыла ошибки в питании россиян
Смертность от болезней сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний, сахарного диабета 2 типа и других хронических неинфекционных заболеваний в России составляет 67,6%. Чтобы заниматься профилактикой этих болезней, надо менять питание, пищевое поведение и привычки.
Газета.Ru вчера в 05:41
Происшествия
Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге
Газета.Ru вчера в 02:43
Футбол
Уткин: «Спартаку» отчаянно повезло. Потому что успели уволить Кононова
Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о победе «Спартака» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (3:0). «Спартаку» отчаянно повезло.
Чемпионат 02:41
Гаджеты
Официальное изображение умных часов Xiaomi Mi Watch
Проверенный сетевой информатор Мукул Шарма (Mukul Sharma) опубликовал официальное изображение первых умных часов компании Xiaomi.
iXBT.com 02:06
Транспорт
Названа стоимость проезда по трассе М-11 Москва—Санкт-Петербург
В марте "Автодор" сообщал, что стоимость проезда по скоростной платной автотрассе М-11 Санкт-Петербург — Москва составит около 2 тыс. руб. Напомним, скоростная автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург протянется от МКАД до примыкания к КАД Петербурга.
Коммерсантъ вчера в 22:53
Общество
В нескольких областях центральной России устраняют последствия урагана
Общественное телевидение России 03:19
Политика
Кадыров прокомментировал гибель лидера ИГ цитатой из Гоголя
Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров, комментируя информацию о гибели в Сирии главы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади, процитировал русского классика Николая Гоголя.
Журналистская правда вчера в 03:48