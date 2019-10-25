Курс доллара вырос на 10 копеек — до 63,95 рубля. Курс евро увеличился на 18 копеек и составил 70,90 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро

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