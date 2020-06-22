Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль снизился к доллару и евро

Курс рубля незначительно снизился к доллару и евро, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Московскую биржу. Курс доллара поднялся на 6 копеек – до 69,5 рубля, курс евро - на 12 копеек, до 77,77 рубля.
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Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:02

Рубль вырос к доллару и евро

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Рубль снизился к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 03:25

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Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 69 руб. впервые с 11 июня

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Курс доллара опустился ниже 69 рублей впервые с 11 июня

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Политика

Путин допустил выдвижение на новый президентский срок

Президент Владимир Путин допустил, что может баллотироваться на новый срок в случае, если будут приняты соответствующие поправки к Конституции РФ.
RT на русском 21 июня в 11:46
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Кино

Первая половина пятого сезона «Люцифера» выйдет на Netflix 21 августа

Netflix выпустил новый ролик фантастического сериала «Люцифер», в котором объявил дату выхода пятого сезона — 21 августа.
Игромания.ру вчера в 10:14
Шоу-бизнес

Сын 70-летнего Михаила Боярского прокомментировал слухи о болезни отца

В начале июня 70-летний Михаил Боярский шокировал всех своим изможденным видом.
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Здоровье

Глава Росстата предупредил об эффекте бабочки при подтасовке данных

Намеренное искажение хотя бы одного показателя способно вызвать эффект бабочки, который приведет к тому, что сразу же непредсказуемо «посыпятся» остальные показатели, отметил в интервью РБК глава Росстата Павел Малков.
РБК 02:30
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Политика

Лукашенко попросил оппозицию не занижать его рейтинг

РИА Новости вчера в 17:01
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Шоу-бизнес

Харламов и Асмус объявили о разводе

Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
RT на русском вчера в 11:53
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Политика

Болтон назвал загадкой отношение Трампа к Путину

Ранее Болтон заявил, что опасался оставлять Трампа тет-а-тет с Путиным на встрече в Хельсинки в июле 2018 года.
RT на русском 01:17
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Политика

Экс-советник Госдепа призвал США снять санкции с России после статьи Путина

Президент США Дональд Трамп должен брать пример с главы России Владимира Путина в вопросе заботы о своей стране и ее будущем.
ПолитРоссия вчера в 12:22
Общество

В Свердловской области продлили меры по коронавирусу

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, продлены до 29 июня.
Газета.Ru вчера в 14:11
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Здоровье

В Алтайском крае возобновляют плановую медпомощь

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко распорядился возобновить в регионе оказание жителям плановой медицинской помощи.
ИА 1-Line 20 июня в 22:30
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Музыка

Гребенщиков выпустил новый сольный альбом «Знак огня»

78.ru 02:51
Общество

Роскачество рассказало о проверке куриного филе

RT на русском 02:32
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия вчера в 06:36
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Наука

В Японии научились опылять растения с помощью мыльных пузырей

Благодаря японским инженерам Си Янгу и Эйджиро Мияко ученым удалось создать технологию, благодаря которой растения опыляются мыльными пузырями.
ToDay News Ufa 20 июня в 02:29
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Общество

В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru 21 июня в 10:49
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Авто

«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке России

Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня 01:50
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Общество

Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
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Политика

Левченко попросил Путина допустить его к выборам в Иркутской области

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил российского президента Владимира Путина разрешить ему принять участие в региональных выборах 13 сентября.
RT на русском вчера в 23:14
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Технологии

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ вчера в 15:18
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Экономика

«Стройтранснефтегаз» достроит «Силу Сибири» за 160 млрд рублей

Коммерсантъ 02:59
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Происшествия

В Петербурге после суда по делу «Сети» задержали более 20 человек

РБК вчера в 06:34
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Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
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Общество

В Вашингтоне протесты превратились в беспорядки

Протесты в Вашингтоне переросли в беспорядки.
Газета.Ru 02:18
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Транспорт

Четыре станции Сокольнической линии метро закроют на три дня в июле

По словам собеседника агентства, в обычном режиме станции "Прокшино", "Филатов луг", "Ольховая" и "Коммунарка" возобновят свою работу 7 июля, в 5.30 утра.
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Игры

Официально объявлена дата релиза Crash Bandicoot 4

Напомним, ранее в сеть попали скрины тизера Crash Bandicoot 4: It's About Time с датой 9 октября 2020 года.
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Путешествия

Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ru вчера в 11:39
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Авто

Российских водителей с 1 июля ждут нововведения

С 1 июля 2020 года на территории Российской Федерации начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза.
Тарантас Ньюс 21 июня в 15:35
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Футбол

Гончаренко больше не тренирует ЦСКА

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Политика

Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
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Культура

Передачу Елены Степаненко закрывают спустя три месяца

Примерно три месяца назад Елена Степаненко запустила своё новое шоу на телеканале «Россия 1». Проект получил название «Ещё не вечер» и выглядел очень многообещающим, особенно на фоне бракоразводного процесса Степаненко с Евгением Петросяном.
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