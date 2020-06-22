Финансы
Газета.RuРубль снизился к доллару и евро
Курс рубля незначительно снизился к доллару и евро, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Московскую биржу. Курс доллара поднялся на 6 копеек – до 69,5 рубля, курс евро - на 12 копеек, до 77,77 рубля.
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Политика
Американцы не знают, с кем воевали США во Второй мировой войне
iReactor вчера в 04:57
Шоу-бизнес
Айза Анохина рассказала о «стремной» пассии бывшего мужа
Слово и Дело 02:57
Политика
Путин приехал в главный храм Минобороны
Президент России Владимир Путин приехал в парк "Патриот" с визитом в патриарший собор Воскресения Христова, главный храм Вооруженных сил России.
Газета.Ru вчера в 02:59
Здоровье
Глава Росстата заявил о невозможности манипулировать статистикой
Малков отметил, что любые попытки за счет искажения входных данных повлиять на итоговые статистические показатели обязательно будут замечены.
ИА Красная Весна 03:16
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
Здоровье
Туляков на иммунитет к коронавирусу проверят бесплатно
Регион вошел в число пилотных территорий, где на этой неделе начнется исследование иммунитета к COVID-19 по методике ВОЗ.
Молодой коммунар вчера в 12:41
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус объявили о разводе
Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
RT на русском вчера в 11:53
Политика
Болтон признался, что не хотел оставлять Трампа наедине с Путиным
Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что не хотел тет-а-тета президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Газета.Ru 00:42
Экономика
В России хотят увеличить размер пенсии по старости
Согласно документу, который есть в распоряжении РИА Новости, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в следующем году составит 6,3%, в 2022-м — 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м — 5,6% (до 19 283 рублей).
РИА Новости 02:42
Политика
В Китае готовятся к отключению от долларовых платежных систем
Синхай подчеркивает, что зависимость от систем долларовых расчетов делает Китай уязвимым для потенциальных санкций Вашингтона.
REGNUM вчера в 17:11
Кино
Apple показал тизер сериала по романам Айзека Азимова
Афиша Daily вчера в 16:03
Технологии
Microsoft закрывает свою платформу для стриминга игр
Компания Microsoft объявила о том, что стриминговая платформа Mixer закроется 22 июля.
Российская газета 03:27
Экономика
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
Общество
Туроператор «Ника» сообщил о прекращении деятельности
Один из старейших российских туроператоров России - петербургская компания "Ника" - объявил о прекращении деятельности с 22 июня в связи с невозможностью продления существующего договора страхования ответственности туроператора в сфере международного выездного туризма.
ТАСС 03:24
Политика
МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией
В апреле 2019 года по инициативе украинской стороны прекратилось действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
РБК вчера в 19:46
Общество
Перечислены регионы с новыми случаями коронавируса за сутки
ИЦК сообщает, что за сутки в РФ подтверждено 7 425 новых случаев коронавируса в 84 субъектах. Из них у 32,7% вирус протекает бессимптомно.
Piter.tv 03:35
Общество
Микробиологическая катастрофа в Байкале: озеро становится мутным
В водоёме происходит микробиологическая катастрофа, результатом которой стало исчезновение большинства микрорганизмов, фильтрующих воду.
Евразия Daily 03:47
Шоу-бизнес
Охлобыстин рассказал о жутком совпадении в жизни Ефремова перед ДТП
Незадолго до аварии в центре Москвы, отметил Охлобыстин, актер пребывал в депрессии, а впоследствии в его жизни произошло мистическое совпадение.
iReactor 04:02
Армия и оружие
Три типа комплексов «Панцирь» пройдут по Красной площади 24 июня
Зрители парада Победы 24 июня смогут увидеть три типа зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" на Красной площади.
ТАСС вчера в 10:49
Экономика
Ювелирные сети сокращают число магазинов
Ювелирные сети сокращают число магазинов Падение спроса на ювелирные изделия на фоне кризиса, ограничений из-за COVID-19 и уменьшения доходов вынуждает игроков сокращать присутствие в рознице.
Коммерсантъ 21 июня в 17:59
Общество
В России зафиксировали 7425 новых случаев коронавируса
Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в России было выявлено 7,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:47
Общество
Роскачество рассказало о проверке куриного филе
Эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку.
RT на русском 02:32
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
Общество
Forbes опубликовал рейтинг лучших вузов России
Москва, 23 июня 2020, 10:59 — REGNUM Национальный исследовательский институт «Высшая школа экономики» занял первое место в рейтинге 100 лучших вызов, составленных журналом Forbes.
REGNUM 03:59
Общество
Эксперт назвал причину длительного угасания пандемии коронавируса
Причиной длительного угасания пандемии коронавируса и появления новых вспышек инфекции становятся люди, которые не верят в реальность заражения и пренебрегают мерами социального дистанцирования.
Газета.Ru 01:26
Кино
Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»
ГЛАС.RU вчера в 08:36
Политика
Трамп назвал действия Обамы госизменой
Трамп заявил, что его разговоры во время предвыборной кампании в 2016 году прослушивались подчиненными экс-президента Барака Обамы, и назвал это "государственной изменой".
Российская газета 02:58