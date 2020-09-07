Финансы
ПРАЙМРубль снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти
Рубль в начале торгов понедельника снижается против доллара и евро, отыгрывая негативную динамику рынка нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск рос на 14 копеек, до 75,57 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 89,38 рубля.
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Автоматически обработаны 7403 источника, обновлено в 10:58, Ашберн
Происшествия
Суд приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима
РИА Новости 09:14
Политика
СМИ узнали о планах Меркель вместе с ЕС решить судьбу Nord Stream 2
Сама Меркель ранее говорила, что не считает «целесообразным» увязывать дело Навального с судьбой «Северного потока-2», который, по ее словам, должен быть достроен.
РБК 09:54
Общество
Драматург Николай Коляда объявил об уходе из своего театра
Зимой 2020 года Николай Коляда уходит из своего театра. Об этом драматург рассказал на сборе труппы 8 сентября.
iReactor 05:25
Общество
Минтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным днем
17 августа в Минтруде объяснили, что перенос рабочего дня с 31 декабря этого года на один из предшествующих календарных дней не будет соответствовать нормам Трудового кодекса.
Известия 06:09
Политика
Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой
В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и в настоящее время находится в Мозырском погранотряде.
РИА Новости 10:18
Политика
На Украине задержаны белорусские оппозиционеры Родненков и Кравцов
Ранее Погранслужба Украины проинформировала о прибытии граждан Белоруссии на территорию страны, но о задержании речи не было.
Говорит Москва 03:30
Хоккей
«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ
Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ru 07:01
Происшествия
В Саратове мать и отчим с девяти лет насиловали сына. Вынесен приговор
FreeNews-Volga 10:04
Футбол
Молодежная сборная России сыграет с Польшей
Молодежная сборная России под руководством Михаила Галактионова проведет решающий матч за попадание на Евро-2021.
Нева Спорт вчера в 23:05
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова опубликовала фото поцелуя с возлюбленной
Дочь осужденного на восемь лет актера Михаила Ефремова, 19-летняя Анна Мария накануне судебного заседания опубликовала в соцсетях фотографию со своей возлюбленной, таким образом совершив публичный каминг-аут.
Политическая Экспертиза 07:40
Футбол
Сборная России по футболу победила команду Венгрии в матче Лиги наций
Российская сборная обыграла сборную Венгрии со счетом 3:2. Первый гол в матче оказался на счету россиян.
Evo-rus.com 09:36
Политика
В ФРГ ответили на запрос России о совместном обследовании Навального
Ранее российские врачи обратились к немецким коллегам с просьбой создать совместную комиссию по делу Навального.
Evo-rus.com 01:22
Происшествия
В Тюмени подросток умер во время урока физкультуры
Ученик 11-го класса одной из гимназий Тюмени скончался во время урока физкультуры, сообщает во вторник оперативный штаб региона.
РИА Новости 10:34
Здоровье
На Кубани не планируют повторно вводить карантин из-за коронавируса
Согласно статистике, за последние две недели в регионе подтверждается не более 93 случаев заражения COVID-19 в сутки.
Сельская новь (г. Усть-Лабинск) вчера в 10:37
Автоспорт
Хэмилтон выставит свою команду в гонках на электрических внедорожниках
Льюис Хэмилтон объявил о планах выставить собственную команду в турнире Extreme E – серии внедорожных гонок, которые будут проходить в отдаленных уголках планеты и на старт которых будут выходить исключительно электромобили.
Motorsport.com Россия 04:27
Общество
Google объяснил ограничение доступа к фильму о Беслане на YouTube
YouTube ввел возрастные ограничения на документальный фильм Александра Рогаткина «Беслан» из-за сцен насилия.
РБК 10:03
Политика
Лукашенко назвал разрушительные последствия своего свержения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью российским журналистам о том, что произойдет если он будет свергнут оппозицией и если рухнет Белоруссия.
Московский Комсомолец 10:30
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $40 за баррель впервые с 25 июня
Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 5,17%, до $39,78 за баррель по состоянию на 16:55 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК 10:01
Гаджеты
14 старых моделей Xiaomi и Redmi получили стабильную MIUI 12
Сегодня команда разработчиков оболочки MIUI объявила в своем официальном микроблоге в Weibo о выпуске второй волны стабильной версии MIUI 12 для 14 моделей смартфонов Xiaomi и Redmi.
iXBT.com 01:56
Футбол
Брянскому «Динамо» засчитано техническое поражение в матче ФНЛ
Встреча в рамках Футбольной Национальной Лиги между нижнекамским "Нефтехимиком" и брянским "Динамо" должна была состояться в пятницу Однако поединок был отменён из-за того, что часть игроков "бело-голубых" заразились коронавирусом.
Честный рейтинг букмекеров 10:22
Гаджеты
NVIDIA представила новые видеокарты RTX 3090, 3080 и 3070
GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070 будут довольствоваться 10 и 8 ГБ памяти GDDR6X и GDDR6 соответственно.
Evo-rus.com 06 сентября в 01:36
Политика
Лукашенко объяснил появление на публике с автоматом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему несколько раз появлялся публично с автоматом.
Ruposters.ru 09:49
Экономика
Fitch улучшило прогноз по падению экономики России на 2020 год
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз по падению ВВП России на 2020 год до 4,9% с предыдущей оценки 5,8%, говорится в релизе агентства.
ПРАЙМ 08:52
Происшествия
В Чечне подвергся унижениям модератор оппозиционного сообщества
В ряде кавказских интернет-пабликов появилось видео, на котором обнаженный молодой человек стоит на коленях и признается, что является администратором Telegram-канала 1ADAT.
Коммерсантъ 08:26
Общество
Диагноз, поставленный Навальному в Германии, назвали «фантастикой»
Диагноз, поставленный Навальному в Германии, удивил омских медиков.
REGNUM 07:56
Политика
Пенсию на Украине получают 500 тыс. жителей ДНР и ЛНР — Резников
По данным украинских социологов, за немедленное возобновление выплаты пенсий всем пенсионерам, живущим в ДНР и ЛНР, выступает 48,5% жителей Украины, 23,6% опрошенных выступают категорически против этого решения.
REGNUM 08:49
Авто
Porsche 718 Cayman GT4, Spyder, GTS 4.0 2021 станут быстрее
718 Boxster / Cayman GTS 4.0 с PDK разгоняется от 0 до 100 км / ч за 3,8 секунды это быстрее, чем за 4,3 от 0 до 100 км / ч секунды с механической коробкой передач.
Про Кроссоверы 05:34
Общество
Собянин рассказал о действиях при росте случаев коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе выступления на Московском финансовом форуме рассказал о действиях столичных властей в случае роста числа случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:09