Рубль в начале торгов понедельника снижается против доллара и евро, отыгрывая негативную динамику рынка нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск рос на 14 копеек, до 75,57 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 89,38 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Общество Минтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным днем 17 августа в Минтруде объяснили, что перенос рабочего дня с 31 декабря этого года на один из предшествующих календарных дней не будет соответствовать нормам Трудового кодекса. 1,2K

Политика Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и в настоящее время находится в Мозырском погранотряде. 268

Политика На Украине задержаны белорусские оппозиционеры Родненков и Кравцов Ранее Погранслужба Украины проинформировала о прибытии граждан Белоруссии на территорию страны, но о задержании речи не было. 6

Хоккей «Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.

Футбол Молодежная сборная России сыграет с Польшей Молодежная сборная России под руководством Михаила Галактионова проведет решающий матч за попадание на Евро-2021.

Шоу-бизнес Дочь Михаила Ефремова опубликовала фото поцелуя с возлюбленной Дочь осужденного на восемь лет актера Михаила Ефремова, 19-летняя Анна Мария накануне судебного заседания опубликовала в соцсетях фотографию со своей возлюбленной, таким образом совершив публичный каминг-аут. 334

Происшествия В Тюмени подросток умер во время урока физкультуры Ученик 11-го класса одной из гимназий Тюмени скончался во время урока физкультуры, сообщает во вторник оперативный штаб региона. 5

Автоспорт Хэмилтон выставит свою команду в гонках на электрических внедорожниках Льюис Хэмилтон объявил о планах выставить собственную команду в турнире Extreme E – серии внедорожных гонок, которые будут проходить в отдаленных уголках планеты и на старт которых будут выходить исключительно электромобили.

Политика Лукашенко назвал разрушительные последствия своего свержения Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью российским журналистам о том, что произойдет если он будет свергнут оппозицией и если рухнет Белоруссия. 3

Гаджеты 14 старых моделей Xiaomi и Redmi получили стабильную MIUI 12 Сегодня команда разработчиков оболочки MIUI объявила в своем официальном микроблоге в Weibo о выпуске второй волны стабильной версии MIUI 12 для 14 моделей смартфонов Xiaomi и Redmi. 20

Футбол Брянскому «Динамо» засчитано техническое поражение в матче ФНЛ Встреча в рамках Футбольной Национальной Лиги между нижнекамским "Нефтехимиком" и брянским "Динамо" должна была состояться в пятницу Однако поединок был отменён из-за того, что часть игроков "бело-голубых" заразились коронавирусом. 1

Экономика Fitch улучшило прогноз по падению экономики России на 2020 год Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз по падению ВВП России на 2020 год до 4,9% с предыдущей оценки 5,8%, говорится в релизе агентства. 32

Происшествия В Чечне подвергся унижениям модератор оппозиционного сообщества В ряде кавказских интернет-пабликов появилось видео, на котором обнаженный молодой человек стоит на коленях и признается, что является администратором Telegram-канала 1ADAT. 167

Политика Пенсию на Украине получают 500 тыс. жителей ДНР и ЛНР — Резников По данным украинских социологов, за немедленное возобновление выплаты пенсий всем пенсионерам, живущим в ДНР и ЛНР, выступает 48,5% жителей Украины, 23,6% опрошенных выступают категорически против этого решения.

Авто Porsche 718 Cayman GT4, Spyder, GTS 4.0 2021 станут быстрее 718 Boxster / Cayman GTS 4.0 с PDK разгоняется от 0 до 100 км / ч за 3,8 секунды это быстрее, чем за 4,3 от 0 до 100 км / ч секунды с механической коробкой передач. 1