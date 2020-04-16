Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов в среду, 15 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Общество
Всероссийские проверочные работы перенесли на начало учебного года
Всероссийские проверочные работы для 4–8-х и 10–11-х классов переносятся на начало следующего учебного года, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Коммерсантъ 04:22
Общество
В Нахимовском морском училище коронавирусом заразился 31 воспитанник
В Москве у 31 из 155 воспитанников Нахимовского морского училища обнаружен коронавирус, сообщает Минобороны России.
RT на русском 05:11
Политика
Власти США мобилизовали спецотряд для эвакуации Белого дома
Власти США в связи с пандемией коронавируса мобилизовали спецподразделение, в задачу которого входит возможная эвакуация правительства из Вашингтона.
РЕН ТВ вчера в 23:09
Недвижимость
Путин объявил о введении льготной ипотеки под 6,5%
Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в строительстве предложил запустить специальную льготную ипотечную программу со ставкой 6,5% на покупку жилья класса комфорт.
Московский Комсомолец вчера в 10:28
Здоровье
Умерших от коронавируса в Ухане оказалось на 1290 человек больше
По словам властей города, точное число жертв составляет 3 869 человек - оно выросло на 1 290.
Общественное телевидение России 02:42
Здоровье
В Петербурге более чем у 100 медработников выявлен коронавирус
У более чем сотни врачей, медсестер и санитаров в Петербурге подтверждена коронавирусная инфекция, сообщил комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета 05:37
Здоровье
Коронавирус на Кубани за сутки подтвержден еще у 30 человек
За сутки в Краснодарском крае подтверждены еще 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 05:16
Общество
В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом
В России за сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:51
Общество
Кремль фиксирует недостаточную эффективность мер поддержки МСП
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле видят недостаточную эффективность принимаемых мер по поддержке бизнеса и работают над исправлением ситуации.
ТАСС 05:52
Общество
Россиян не заинтересовали бесплатные сайты
Большую часть опрошенных AC&M россиян не интересует бесплатный доступ к социально значимым сайтам, этому бы респонденты предпочли бесплатный доступ к онлайн-кинотеатрам днём.
News.ru 00:48
Музыка
Little Big выступят на телеконцерте «Евровидения» в мае
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:29
Политика
В Кремле прокомментировали блокировку материалов российских СМИ в Google
В Кремле негативно относятся к блокировке материалов российских СМИ на зарубежных платформах, считают это недопустимым, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:51
Авто
Рассекречен Nissan X-Trail нового поколения
Новый Nissan X-Trail, чьи патентные изображения «Автоновости дня» показывали в начале апреля, рассекречен на цветных официальных снимках.
Автоновости дня 01:23
Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю Пугачеву в ее 71-й день рождения
Во вторник 15 апреля Алле Пугачевой исполнился 71 год.
Слово и Дело 15 апреля в 12:10
Общество
За сутки в Самарской области выявили 10 заболевших коронавирусом
По данным оперштаба на четверг, 16 апреля, на территории Самарской области подтверждены в установленном порядке еще 10 новых случаев COVID-19.
Kursk.com вчера в 04:20
Транспорт
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
Космос
В NASA нашли экзопланету, похожую на Землю
Специалисты NASA заявили о находке экзопланеты, похожей на Землю. Она находится на расстоянии 300 световых лет и называется Kepler-1649с.
UfaTime.ru вчера в 06:38
Шоу-бизнес
Ирина Шейк показала себя на фото в 14 лет
Перед камерой 14-летняя Ирина предстала в короткой желтой майке и розовых брюках. Выбранный наряд подчеркнул идеальную фигуру.
Privet-Rostov.ru 05:24
Экономика
ЦБ рассматривает возможность снижения ключевой ставки
Центробанк на ближайшем заседании 24 апреля рассматривает возможность снижения ключевой ставки.
Аргументы и Факты 05:56
Общество
МЧС рекомендовало не носить маски на улице
Коммерсантъ 00:20
Происшествия
В ФСБ рассказали о планах готовившего нападение на школу подростка
16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу.
RT на русском 00:19
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
Общество
Несколько регионов России накроет аномальное тепло
Вильфанд отметил, что аномально теплая погода сохранится в этих регионах в ближайшие пять дней.
Газета.Ru вчера в 23:56
Здоровье
В Ивановской области умер первый пациент с коронавирусом
Первый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в Ивановской области, у 74-летнего пациента была тяжелая сопутствующая патология, сообщает правительство региона.
РИА Новости 05:13
Политика
Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ
Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден покинуть страну в случае срыва сделки о выдаче очередного кредита от Международного валютного фонда (МВФ).
Известия вчера в 22:44
Политика
Путин объявил о переносе парада Победы
Ведомости вчера в 11:36
Политика
Врио губернатора Коми выступил против строительства полигона в Шиесе
Накануне против строительства полигона выступил врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.
Ведомости 05:49
Религия
Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля
В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35