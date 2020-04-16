Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов в среду, 15 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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