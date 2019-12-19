Финансы

ПрофильПрофильРубль снизился к доллару и евро

На открытии торгов Московской биржи в среду, 18 декабря, курс доллара и евро выросли по отношению к рублю. Курс американской валюты увеличился на 10 копеек и составил 62,51 рубля. Евро вырос на 3 копейки – до 69,62 рубля.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском02:02

Доллар и евро слегка снизились к рублю

Интерфакс02:42

Рубль укрепляется к доллару и евро

Газета.Ru03:34

Доллар подешевел на 5 копеек

Финмаркет04:03

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру02:20

Рубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов МосБиржи

News.ru02:17

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Финанс02:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 07:37, Ашберн
Происшествия

Адвокат: уголовное дело возбуждено по факту задержания Голунова

В четверг на пресс-конференции президент Владимир Путин сообщил, что Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских после незаконного задержания Голунова.
ТАСС 06:53
Политика

Путин предложил вариант адаптации мигрантов в России

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции высказал мнение о том, нужно ли улучшать демографию за счет мигрантов.
Экономика сегодня 07:19
Политика

Путин объяснил присвоение Кадыровым звания Героя России

Президент России Владимир Путин рассказал, что не дает награду Герой России просто так. Об этом он заявил в ходе большой пресс-конференции.
Lenta.ru 05:24
Общество

Медведев утвердил новые правила маркировки автомобилей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое устанавливает новый порядок замены проржавевших номеров на автомобилях.
RT на русском 06:10
Общество

В России ожидается резкое сокращение производства шампанского

Как уточняется, в первую очередь изменение скажется в первую очередь на производстве игристых вин, поскольку в России недостаточно собственного виноматериала.
Газета.Ru 05:07
Спорт

Исинбаева воздержалась при голосовании по санкциям WADA

РИА Новости 06:33
Политика

Путин ответил на вопрос об украинских танках на Кубани

Lenta.ru 04:57
Политика

Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине

Россия не направляла Германии официальный запрос о выдаче убитого позднее в Берлине боевика, так как обсуждение этой темы между спецслужбами двух стран показало, что такой запрос вряд ли будет удовлетворен, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 06:51
Экономика

Власти закупят российские планшеты для переписи населения

Для проведения переписи населения в 2020 году планируется закупить российские планшеты, сообщила РБК пресс-секретарь первого вице-премьера и министра финансов Наталия Фоменко.
РБК 07:31
Происшествия

В Жуковском сел самолет с одним отказавшим двигателем

Самолет ИЛ-76 был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту Жуковский из-за того, что сразу после вылета у него отказал один двигатель, сообщает областной главк МЧС.
Российская газета 04:36
Политика

Путин назвал правильным решение о создании Союзного государства

В ходе большой пресс-конференции по итогам 2019 года российский президент Владимир Путин заявил, что решения о создании Союзного государства России и Белоруссии были правильными.
Аргументы и Факты 06:41
Политика

На пресс-конференции Путина запретили большие плакаты

Журналистам запретили приходить с большими плакатами на 15-ю ежегодную большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина.
Коммерсантъ 01:20
Армия и оружие

Китай принял на вооружение первый авианосец собственного производства

Во вторник, 17 декабря, Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая принял на вооружение первый авианосец китайского производства.
Комсомольская правда 17 декабря в 10:36
Политика

Путин допустил отмену оговорки о двух президентских сроках подряд

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что не против внесения изменений в Конституцию и отмены принципа двух сроков подряд для главы государства.
Рамблер 06:20
Экономика

Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

РИА Новости вчера в 03:44
Политика

Путин посчитал логичным сделать 31 декабря выходным днем

В 2019 году 31 декабря выпало на вторник и осталось рабочим. 10 декабря Путин пообещал рассмотреть предложение о выходном дне 31 декабря.
Известия 07:19
Политика

Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда

Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.
РБК 05:41
Общество

Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка

Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Известия вчера в 21:34
Политика

Лавров и глава МИД Японии подробно обсудили мирный договор

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на встрече с японским коллегой Тосимицу Мотэги они подробно обсудили проблему мирного договора.
Life.ru 07:12
Политика

Путин призвал избегать расширительного толкования закона об иноагентах

В отношении закона об иностранных агентах необходимо избегать расширительного толкования, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
RT на русском 07:22
Политика

Рейтинг Зеленского резко вырос после встречи с Путиным

Уровень одобрения действий украинского президента Владимира Зеленского вырос после нормандского саммита и встречи с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование социологической группой "Рейтинг".
Газета.Ru 04:57
Политика

Путин назвал развитие ИИ важнейшим вопросом национальной безопасности

Сбербанк активно внедряет цифровые технологии при работе с клиентом и это уже имеет практическое применение.
РИА Новости 07:18
Экономика

Дмитрий Сергеев: «Пользователи „AliExpress Россия“ – вся страна»

У компании два гендиректора: российский – выходец из Mail.ru Group Дмитрий Сергеев и китайский – от Alibaba, Лю Вэй.
Ведомости вчера в 16:28
Экономика

ПФР пообещал рост пенсий в 2020 году

Реальный рост пенсионных выплат в Российской Федерации в 2020 году составит порядка 3%. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.
Московский Комсомолец 01:43
Политика

Ленобласть хочет сотрудничать с Петербургом по мусорной реформе

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о мусорной реформе в Петербурге и Ленинградской области, заявил, что основные решения по созданию системы переработки мусора в стране приняты, теперь надо вести диалог с гражданами.
РИА Новости 06:35
Политика

Путин назвал самые сложные моменты своего президентства

Президент России Владимир Путин заявил, что самыми сложными моментами за годы его президентства стали теракты в Беслане и в театральном центре на Дубровке.
РБК 07:20
Армия и оружие

На шесть баз в Сирии вернулись военные США

Комсомольская правда вчера в 06:39
Здоровье

В Петербурге началась массовая вакцинация мигрантов от кори

В Петербурге началась вакцинация трудовых мигрантов от кори. На это выделили 10 тысяч доз препарата. Об этом сообщили "Невские Новости".
Piter.tv 04:51
Технологии

Игровой сервис Google Stadia расширяется

После анонса облачного игрового сервиса Google Stadia возникло ожидаемое волнение в сообществе геймеров, однако, когда он наконец официально объявил о стартовой линейке, разочарованные поклонники игр обнаружили в списке всего 12 игр.
iXBT.com 03:23
Происшествия

Начальника управления по СМИ Ростова-на-Дону задержали

Начальник управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ Ростова-на-Дону Мария Давыдова задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, в мэрии прошли обыски, сообщил ТАСС источник в оперативных службах Ростовской области.
ТАСС 06:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное