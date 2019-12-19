На открытии торгов Московской биржи в среду, 18 декабря, курс доллара и евро выросли по отношению к рублю. Курс американской валюты увеличился на 10 копеек и составил 62,51 рубля. Евро вырос на 3 копейки – до 69,62 рубля.

Рубль снизился к доллару и евро

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Политика Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине Россия не направляла Германии официальный запрос о выдаче убитого позднее в Берлине боевика, так как обсуждение этой темы между спецслужбами двух стран показало, что такой запрос вряд ли будет удовлетворен, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

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