Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 89 копеек — до 75,29 рубля.
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Курс рубля на 4 мая 2020 года: На открытии торгов евро и доллар выросли почти на рубль
Комсомольская правда03:12
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:00, Ашберн
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