Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 89 копеек — до 75,29 рубля.
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Курс рубля на 4 мая 2020 года: На открытии торгов евро и доллар выросли почти на рубль

Комсомольская правда03:12

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Вести.Ru03:26

Курс доллара превысил ₽75 впервые с 22 апреля

РБК03:24

Курс евро превысил 83 рубля

Коммерсантъ03:23

Курс евро на Мосбирже превысил отметку 83 руб. впервые с 22 апреля

ТАСС03:50

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:12

Курс евро вырос на 80 копеек на открытии торгов

Газета.Ru03:11
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