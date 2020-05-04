Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 89 копеек — до 75,29 рубля.
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Курс рубля на 4 мая 2020 года: На открытии торгов евро и доллар выросли почти на рубль
Комсомольская правда03:12
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:46, Ашберн
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Российская газета вчера в 20:40
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Победа Надежды Ангарской в шоу «Последний герой» возмутила зрителей
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Общество
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Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
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Новые 53 случая заражения коронавирусом выявили в Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.
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По информации оперштаба на 10:00, понедельника, 4 мая, за минувшие сутки коронавирусная инфекция была подтверждена еще у 61 человека в Новосибирской области.
Kursk.com 01:24
Общество
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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 02 мая в 09:52
Здоровье
Врач, переболевший коронавирусом, дал петербуржцам несколько советов
Врач-реаниматолог из Покровской больницы Петербурга Сергей Саяпин, который недавно вылечился от коронавируса, дал горожанам несколько советов, как обезопасить себя от заражения инфекцией.
Петербургский дневник 02:12
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Трубоукладчик «Академик Черский» бросил якорь около Калининграда
Трубоукладчик «Академик Черский», принадлежащий ПАО «Газпром», встал на якорь в Гданьской бухте в Калининградской области примерно в 30 км северо-западнее Балтийска, сообщает 2 мая Интерфакс.
ИА Красная Весна 02 мая в 11:35
Общество
В Белоруссии назвали дату завершения эпидемии коронавируса в стране
Минск, 3 мая 2020, 23:17 — REGNUM В Белоруссии эпидемия коронавирусной инфекции, пик которой придется на конец второй декады мая, должна завершиться к 14 августа.
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Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 82 регионах России
За сутки в России выявили 10 581 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 82 регионах, заявили в оперативном штабе.
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Правительство России запустило сервис для поддержки граждан и бизнеса в условиях распространения коронавируса, где можно получить информацию о мерах поддержки в период пандемии.
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В России за сутки выявлены более 10,5 тыс. новых случаев COVID-19
Второй день подряд показатель новых случаев заболевания коронавирусом в России за сутки превышает 10 тысяч, сообщает в понедельник оперативный штаб.
Интерфакс 04:16