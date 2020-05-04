Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 89 копеек — до 75,29 рубля.
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Курс евро на Мосбирже превысил отметку 83 руб. впервые с 22 апреля

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Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов

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Курс доллара превысил 75 руб., евро — 83 руб

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Комсомольская правда03:12

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:12

Курс доллара превысил ₽75 впервые с 22 апреля

РБК03:24
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:46, Ашберн

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Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата Дариги Назарбаевой.
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