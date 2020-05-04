Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 89 копеек — до 75,29 рубля.
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Общество
С 11 мая Украина начнет ослаблять карантинные ограничения
Украина продлила карантин до 22 мая, однако с 11 мая начнется поэтапное ослабление карантинных ограничений.
Известия 07:51
Общество
В Минздраве заявили, что до выхода на плато по коронавирусу еще далеко
России еще далеко до выхода на плато по коронавирусу, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главного пульмонолога Минздрава Сергея Авдеева.
Газета.Ru 09:54
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Политика
Украина начала подготовку к выходу из карантина
Ограничительные меры, введенные на Украине для борьбы с коронавирусом, будут действовать до 11 мая, но уже на этой неделе начнется подготовка к выводу страны из карантина.
Российская газета 09:20
Экономика
Регионам выделят 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
«Выделить в 2020 году Минэкономразвития России из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования в размере 2 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий за счёт средств федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации», — говорится в документе.
RT на русском 07:06
Здоровье
Низкую смертность от коронавируса в России объяснили
Низкая смертность от коронавируса в России объясняется тем, что врачи вовремя выявляют заражения, благодаря чему удается оперативно начать лечение.
Lenta.ru 09:24
Футбол
Матерацци рассказал, за что его ударил Зидан в финале ЧМ-2006
Sport.ru вчера в 10:29
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 07:20
Происшествия
Самолет Москва - Екатеринбург подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва
Пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Екатеринбург, днем 4 мая подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва на борту.
Вести.Ru 09:45
Происшествия
Опубликовано видео момента смертельного ДТП в Калининграде
Представитель УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая сообщила, что ДТП произошло по вине 50-летнего водителя легковушки, который не уступил дорогу мотоциклу.
Вести.Ru 05:36
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Шоу-бизнес
Супруга Эммануила Виторгана опубликовала фото подросших дочек
Ирина опубликовала снимок подросших дочек, рождение которых стало для нее самым прекрасным событием в ее жизни.
RuNews24.ru 02:30
Общество
В Коми сняли баннер в честь Дня Победы с финским солдатом
Власти Усинска (Республика Коми) распорядились снять баннер с финским солдатом, который установили на одном из домов в преддверии Дня Победы.
РИА Новости 09:09
Здоровье
Модульный медицинский корпус строят в Тайшете
Байкал24 09:22
Футбол
Шалимов назвал шуткой свои слова о жалующихся на нищету россиянах
Главный тренер грозненского клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» Игорь Шалимов объяснил свои слова о том, что испытывающие финансовые сложности граждане страны — это ноющие «дармоеды», которые сами виноваты в своем положении.
РБК 09:11
Культура
Озвучена дата старта второго сезона шоу «Маска»
Городовой 02:50
Политика
Песков допустил участие Путина в мероприятиях 9 мая
Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, но они не будут массовыми.
Известия 08:11
Кино
Том Харди снова намекнул на встречу Человека-паука и Венома
Слухи о скорой встрече Питера Паркера и Эдди Брока витают в интернете с момента успешного выхода «Венома» в прокат.
Киноафиша России 07:16
Происшествия
На Урале при пожаре погиб трехлетний ребенок
РИА Новости 09:56
Футбол
Червиченко назвал Шалимова недалёким человеком
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал высказывание главного тренера «Ахмата» Игоря Шалимова, раскритиковавшего россиян.
RT на русском 09:14
Футбол
Бышовец сравнил ситуацию Шалимова с историей Собчак
Шалимов опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором раскритиковал людей, жалующихся на отсутствие денег из-за режима самоизоляции.
RT на русском 07:50
Политика
Трамп угрожает отменить первую фазу сделки с Китаем
Непростые условия По условиям первой фазы торговой сделки между КНР и США, Пекин обязуется тратить на закупку американских товаров и услуг минимум на $200 млрд больше, чем в 2017 году.
Expert.ru 09:55
Футбол
Константин Кучаев: «Я летал на Гоа и был в шоке от того, как живут люди. Но они ни о чем не жалеют»
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в интервью YouTube-каналу «Один дома» поделился впечатлениями от поездки на Гоа.
Sports.ru 09:43
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
Экономика
Аркадий Дворкович — РБК: «Основные проблемы начнутся в июне—июле»
После нескольких лет работы появились компании, которые становятся лицом "Сколково", компании, которых раньше просто не существовало.
РБК 07:47
Общество
Умер заразившийся коронавирусом митрополит Иона
РИА Новости 06:08
Общество
Сергей Цивилев: Пропуска придется ввести в случае ухудшения ситуации
Губернатор отметил, что пропускная система уже работает в тестовом режиме.
Кузбасс 07:55
Общество
Россию заподозрили в попытках украсть у Британии разработки по коронавирусу
Британские университеты и научные учреждения, занимающиеся разработкой вакцин от коронавируса, подверглись хакерским атакам.
Lenta.ru 08:35
Происшествия
В Хакасии умер молодой врач, заражённый коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 мая в Хакасии подтверждено 302 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 06:32