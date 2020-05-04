Коронавирус
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 89 копеек — до 75,29 рубля.
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Курс рубля на 4 мая 2020 года: На открытии торгов евро и доллар выросли почти на рубль
Комсомольская правда03:12
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Общество
Аэрофлот назвал сроки восстановления международного авиасообщения
Возобновить международное авиасообщение "Аэрофлот" планирует в середине лета.
Российская газета 00:40
Политика
В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
РИА Новости 04:10
Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
Здоровье
Пандемия коронавируса: актуальные данные на 4 мая
В России по состоянию на 4 мая 2020 года количество случаев инфицирования перевалило за 145 тысяч.
Вечерний курьер 06:33
Происшествия
Заблудившихся на Колыме туристов наказали за нарушение самоизоляции
В отношении группы туристов, которая заблудилась в Магаданской области, составлены административные протоколы за нарушение режима самоизоляции.
Известия 00:19
Происшествия
В Томской области выявили новые случаи заражения коронавирусом
Томск, 2 мая 2020, 12:46 — REGNUM За минувшие сутки ещё у пяти жителей Томской области подтверждено заражение коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 2 мая в региональной администрации.
REGNUM 02 мая в 05:46
Общество
В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 164 человека
По меньшей мере 164 человека умерли за сутки в Испании из-за коронавируса. Об этом сообщил в понедельник Минздрав королевства.
ТАСС 05:17
Общество
Умер заразившийся коронавирусом митрополит Иона
РИА Новости 06:08
Политика
Лукашенко заявил, что парад Победы в Белоруссии отменять не будут
Что важно знать:По официальным данным Минздрава Белоруссии за 3 мая, в стране коронавирусом заразились 16705 человек.
Snob.ru вчера в 07:01
Здоровье
Названы самые вредные привычки россиян в период самоизоляции
Врач-иммунолог Анатолий Устющев включил в список вредных привычек долгое сидение за компьютером.
Lenta.ru 00:03
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала, какие ограничения снимут последними
Ограничения на проведение массовых мероприятий в России, введенные из-за пандемии коронавируса, снимут в последнюю очередь, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Москва 24 06:48
Общество
Более 600 тысяч заявок подано в «Бессмертный полк онлайн»
За прошедшую неделю на официальном сайте акции появилось свыше 600 тысяч заявок на участие.
Live24 06:13
Технологии
NASA показало на видео масштабы таяния ледников в Антарктиде
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало кадры, на которых запечатлены масштабы климатической катастрофы, связанной с таянием ледников.
ФАН вчера в 06:36
Армия и оружие
Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море
"Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО) Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt ВМС США и фрегата УРО Kent ВМС Великобритании, зашедшей в 07:00 мск 4 мая в акваторию Баренцева моря", - сказали в НЦУО.
ТАСС 05:42
Политика
Кремль анонсировал совещание с Путиным по борьбе с коронавирусом
Путин 6 мая проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом, также будут заслушаны рекомендации - Песков РИА Новости Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 06:57
Политика
Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером
Лидер украинской партии и парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером.
ТАСС 05:45
Общество
60 новых зараженных коронавирусом выявили в Самарской области
По информации оперативного штаба на понедельник, 4 мая, за сутки в Самарской области подтверждены 60 новых случаев заболевания COVID-19.
Kursk.com 05:31
Общество
Спикер Законодательного собрания Ленобласти заразился коронавирусом
Как пишет «МК», температура и все показатели у Бебенина в норме, заболевание протекает бессимптомно.
Говорит Москва 05:10
Политика
Россию обвинили в попытке выкрасть секреты британской вакцины
Тоже самое происходит и в США, где директор Центра национальной контрразведки и безопасности заявил, что правительство предупредило медицинские исследовательские организации об угрозе попыток кражи данных об их разработках.
Мир новостей 04:40
Политика
Вучич анонсировал отмену режима ЧП в Сербии
Сербский лидер Александр Вучич в интервью телеканалу Pink заявил, что 6 мая может быть принято решение об отмене режима чрезвычайного положения, введённого в Сербии из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 17:25
Политика
Германия вступилась за «Северный поток-2»
Ранее в апреле в парламенте Германии ополчились на американский газ из-за его качества и вступились за проект газопровода «Северный поток-2», назвав его важным для страны.
Lenta.ru 06:46
Политика
Зеленский объявил о подготовке к выходу Украины из карантина
Украинские власти начнут подготовку к выходу страны из карантина, который был введен для борьбы с распространением коронавируса нового типа.
Pravda.Ru 06:42
Общество
85 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области
Роспотребнадзор сообщил в понедельник, 4 мая о еще 85 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области за минувшие сутки.
Kursk.com 04:22
Политика
Прогноз по числу жертв коронавируса в США изменил Трамп
По словам американского президента Дональда Трампа, в США могут скончаться 100 000 пациентов, зараженных коронавирусом.
Live24 01:54
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
Экономика
В помощь бизнесу в регионах выделены дополнительные средства
На предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах из федерального бюджета выделено 2 млрд. рублей.
Российская газета 05:44
Здоровье
В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России
Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Газета.Ru 06:38
Политика
Правительство Украины намерено продлить карантин до 22 мая
Кабинет министров Украины намерен продлить карантин из-за коронавируса до 22 мая, но с 11 мая снимет ряд ограничительных мер, заявил в понедельник на внеочередном заседании правительства премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
РИА Новости 06:32
Общество
В Москве учителя выставят итоговые оценки школьникам 15 мая
Промежуточные и итоговые отметки за 2019-2020 учебный год поставят школьникам в Москве 15 мая, а с 18 мая ученики перейдут в режим свободного посещения онлайн-уроков.
ТАСС 05:06
Футбол
Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой
Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей".
РИА Новости 05:14