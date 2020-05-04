Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 89 копеек — до 75,29 рубля.
Читать в источнике
Комментировать125

Подробнее о событии

Курс евро на Мосбирже превысил отметку 83 руб. впервые с 22 апреля

ТАСС03:50

Рубль дешевеет при открытии торгов на фоне падающей нефти

Интерфакс03:41

Курс доллара превысил 75 руб., евро — 83 руб

Коммерсантъ03:23

Курс доллара превысил ₽75 впервые с 22 апреля

РБК03:24

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Вести.Ru03:26

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:12

Курс евро вырос на 80 копеек на открытии торгов

Газета.Ru03:11
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:05, Ашберн

Комментарии

Политика

Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером

ТАСС 05:45
69
Хоккей

«Авангард» и «Спартак» произвели обмен Широкова и Хохлачёва

В КХЛ состоялся очередной обмен игроками. "Авангард" и "Спартак" решили обменяться нападающими.
Sport.ru вчера в 06:56
Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом.
Российская газета 07:15
896
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
318
Общество

С 11 мая Украина начнет ослаблять карантинные ограничения

Украина продлила карантин до 22 мая, однако с 11 мая начнется поэтапное ослабление карантинных ограничений.
Известия 07:51
6
Общество

75 новых больных коронавирусом выявили в Тульской области

На 4 мая на территории Тульской области коронавирус подтвержден у 1293 человек, из них 156 человек выздоровели, в том числе 14 человек за минувшие сутки.
Kursk.com 05:20
313
Здоровье

Кличко: от коронавируса могут умереть 1,2 млн украинцев

Посчитайте, сколько это 3%. Я посчитал, 3% — это 1,2 млн людей могут умереть, — цитирует РИА Новости слова Кличко, сказанные в ходе внеочередного заседания правительства.
News.ru 08:59
1
Политика

В ФРГ отказались отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Берлин, 4 мая 2020, 14:25 — REGNUM Ответных мер на санкции Соединённых Штатов, направленные против строительства газопровода «Северный поток — 2» со стороны правительства Германии не последуют.
REGNUM 07:25
229
Общество

Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая

Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования.
Известия 06:08
28
Общество

Правительство запустило сайт о мерах поддержки в условиях пандемии

Правительство РФ запустило информационный сервис о поддержке граждан и бизнеса в условиях коронавируса.
Газета.Ru 07:01
119
Общество

Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
4K
Игры

Codemasters завершила контентную поддержку DiRT Rally 2.0 и намекнула на скорый анонс

Британская студия Codemasters на своём официальном сайте объявила об окончании контентной поддержки DiRT Rally 2.0 и в общих чертах рассказала о будущем серии на ближайшее время.
3DNews 06:27
Гаджеты

В сети появилась информация о мощном GPU NVIDIA следующего поколения

ИА Красная Весна вчера в 15:41
12
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
3,9K
Здоровье

В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом

Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН).
Lenta.ru вчера в 23:22
1K
Музыка

Четвертый клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров на YouTube

Клип группы Little Big на песню Go Bananas набрал свыше 100 миллионов просмотров на YouTube.
iReactor 05:19
175
Политика

Песков допустил участие Путина в мероприятиях 9 мая

Известия 08:11
36
Хоккей

Стала известна причина смерти капитана детской следж-хоккейной команды

Ранее стало известно, что утром 3 мая скончался капитан детской следж-хоккейной команды Red Rocket 13-летний Рафаэль Зиновьев.
РИА Новости вчера в 14:57
Политика

Британские СМИ заподозрили Россию в кибератаках ради вакцины от коронавируса

Британские университеты и научные организации, работающие над вакциной от коронавирусной инфекции, стали жертвами хакерских атак, пишет The Guardian со ссылкой на экспертов по кибербезопасности.
Ведомости 06:54
25
Политика

Песков объяснил, почему многие проблемы нельзя решить без Путина

Песков не стал отвечать на вопрос о том, устал ли от этого Путин.
REGNUM вчера в 08:27
1
Музыка

Ушел из жизни автор песен группы «Ласковый май» Владимир Бойко

REGNUM 07:38
59
Экономика

О резком повышении цен на товары после карантина предупредил экономист

Финансовый аналитик и экономист Виталий Калугин считает, что после окончания карантина и эпидемии можно ждать резкое увеличение цен на некоторые товары в магазинах.
Live24 05:58
31
Общество

Попова заявила о снижении темпа прироста заболеваемости коронавирусом

Темп прироста заболеваемости коронавирусной инфекции в России снижается, тенденция стабильная.
RT на русском 08:37
5
Общество

В Минздраве оценили сроки спада эпидемии коронавируса

Условия, при которых эпидемия коронавируса будет считаться остановленной, назвал главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с «Парламентской газетой» .
Мой Брянск вчера в 11:46
998
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Александра Абдулова покорила своей красотой

Пользователи Instagram восхитились дочерью знаменитого российского актера Александра Абдулова, уже покойного.
Shraibikus News вчера в 16:51
23
Общество

Вирусолог назвал меры, которые останутся после ослабления режима

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что часть ограничительных мер останется до появления вакцины.
Вести.Ru 08:41
Футбол

Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой

Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей".
РИА Новости 05:14
1,2K
Политика

Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
1,5K
Энергетика

В Польшу идет второй за последние пять дней танкер с российской нефтью

Второй за пять дней танкер с российской нефтью прибывает в Польшу.
Евразия Daily вчера в 21:35
37
Шоу-бизнес

Выздоровевшая Бабкина впервые записала видео после болезни

Выздоровевшая артистка Надежда Бабкина, которую накануне выписали из больницы, впервые записала видео и опубликовала его в Instagram.
RuNews24.ru 02 мая в 03:38
389
Как работают Яндекс.Новости?
Главное