На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 89 копеек — до 75,29 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро

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Авто Автолюбители Японии оказались самыми патриотичными Самые патриотичные автомобилисты, предпочитающие отечественный автопром иностранному, живут в Японии – там национальные бренды занимают свыше 95% авторынка. 1

Общество Попова: В России снижаются темпы прироста заболеваемости коронавирусом Можно только надеяться, что карантинные меры могут быть сняты 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24". 3

Политика Лукашенко назвал сроки проведения президентских выборов в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что выборы главы государства в стране не будут перенесены и продут этим летом.

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Общество С 11 мая Украина начнет ослаблять карантинные ограничения Украина продлила карантин до 22 мая, однако с 11 мая начнется поэтапное ослабление карантинных ограничений.

Здоровье Министр: почти во всех медучреждениях области были случаи коронавируса Новый Калининград Почти во всех медицинских учреждениях региона выявлялись случаи коронавируса.

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Общество Попова рассказала, когда будет виден результат нарушения карантина Результат нарушения карантинного режима виден через семь-восемь дней, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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