Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 89 копеек — до 75,29 рубля.
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Рубль дешевеет. Каковы перспективы российской валюты?

Вести.Ru07:50

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:12

Рубль дешевеет при открытии торгов на фоне падающей нефти

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Курс доллара превысил ₽75 впервые с 22 апреля

РБК03:24

Курс доллара превысил 75 руб., евро — 83 руб

Коммерсантъ03:23

Курс евро на Мосбирже превысил отметку 83 руб. впервые с 22 апреля

ТАСС03:50

Курс евро вырос на 80 копеек на открытии торгов

Газета.Ru03:11
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Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
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Аналитики портала Transfermarkt опубликовали обновленный рейтинг самых дорогих футбольных клубов.
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Лукашенко назвал сроки проведения президентских выборов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что выборы главы государства в стране не будут перенесены и продут этим летом.
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Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая

Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования.
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Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Зеленский объявил о начале подготовки Украины к выходу из карантина

Ограничительные меры в связи с распространением коронавируса на Украине будут действовать до 11 мая, но уже на этой неделе начинается подготовка к выходу из карантина, заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский.
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С 11 мая Украина начнет ослаблять карантинные ограничения

Украина продлила карантин до 22 мая, однако с 11 мая начнется поэтапное ослабление карантинных ограничений.
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Новый Калининград Почти во всех медицинских учреждениях региона выявлялись случаи коронавируса.
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Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу

Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
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В Алтайском крае официально зафиксировали второй случай смерти пациента, инфицированного коронавирусом.
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Русскоязычный хакер продал свыше полумиллиона аккаунтов в Zoom

Стоит отметить, что ранее разработчиков Zoom не раз обвиняли в проблемах, связанных с безопасностью их сервиса.
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Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
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