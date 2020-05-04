Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 89 копеек — до 75,29 рубля.
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Курс рубля на 4 мая 2020 года: На открытии торгов евро и доллар выросли почти на рубль
Комсомольская правда03:12
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Министр спорта России Олег Матыцин, говоря о конфликте в Союзе биатлонистов России (СБР), предупредил организацию, что Минспорт РФ не допустит вакханалии и бардака внутри союза, заявил РИА Новости бывший президент СБР, а ныне директор ЦСП Александр Кравцов.
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Высокую смертность от коронавируса связали с нехваткой витамина D
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Второй день подряд показатель новых случаев заболевания коронавирусом в России за сутки превышает 10 тысяч, сообщает в понедельник оперативный штаб.
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Восемь населенных пунктов Нижегородской области закрыты на карантин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 2 мая подписал постановления о введении карантина в ряде населенных пунктов региона.
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Коммерсантъ 02 мая в 13:15
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Добавим, местные СМИ сообщают, что женщина была врачом-педиатром. Как сообщало ИА REGNUM, семейная ссора в Чувашии завершилась убийством.
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За сутки в России подтверждено 9623 случая COVID-19 в 83 регионах
За прошедшие сутки в России выявлено 9623 случая COVID-19 в 83 регионах страны.
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Rostov.ru 04:05