Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 33 копейки — до 62,87 рубля. Курс евро увеличился на 36 копеек и составил 69,23 рубля.
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Рубль поднимается к евро в начале торгов

Газета.Ruвчера в 02:10

Доллар подорожал на 1 копейку

News.ruвчера в 03:23

Рубль вырос к евро на открытии торгов 31 января

Экономика сегоднявчера в 02:57

Курс евро снизился в России

Телеканал 360°вчера в 04:19

Курс доллара снизился до 63,23 рубля

ТАССвчера в 02:06

Рубль снижается к доллару

RT на русскомвчера в 02:03

Рубль обновил минимумы середины декабря к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Интерфакс30 января в 11:40
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 23:20, Ашберн
Общество

ВОЗ сообщила о первой смерти от коронавируса вне Китая

Первая смерть от коронавируса за пределами Китая зафиксирована на Филиппинах, умер 44-летний мужчина из Уханя, сообщает филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.
РИА Новости 22:34
Происшествия

Один человек погиб при обрушении кровли кафе в Новосибирске

Спасатели извлекли пять человек из-под завалов кровли кафе в Новосибирске, один из них погиб.
RT на русском 17:45
Политика

Великобритания официально вышла из Евросоюза

Многие вышли в одежде, напоминающей британский флаг, некоторые несли плакаты с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и др.
RT на русском 01:19
Экономика

Медведчук предупредил о возможном крахе экономики Украины

Резкий приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины на фоне слабого роста прямых иностранных инвестиций может обернуться крахом для экономики страны.
ТАСС 10:51
Политика

Пушков оценил переговоры Белоруссии и США

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности США полностью обеспечить Белоруссию нефтью и о планах прислать в Минск посла «для вывода отношений на новый уровень».
Lenta.ru 15:37
Политика

Аббас объявил о прекращении отношений с США и Израилем

Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил, что Палестина прекращает отношения с США и Израилем, в том числе в сфере безопасности.
RT на русском 08:08
Экономика

Центробанк отправит под «гильотину» более 100 первых норм

Центральный банк поддержал более 100 инициатив участников финансового рынка об упразднении устаревших и избыточных норм в рамках «регуляторной гильотины», следует из списка одобренных предложений.
РБК вчера в 08:57
Общество

Военные пенсии в 2020 году увеличатся на 3%

Индексацию военных пенсий в 2020 году проведут по-новому. Выплаты будут увеличены на 3%, согласно показателю инфляции за 2019 год.
Актуальные Новости вчера в 07:53
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ 11:59
Футбол

Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетико» в мадридском дерби

Гол забил Карим Бензема на 56-й минуте. "Реал" с 49 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, "Атлетико" – 5-й (36 баллов).
РИА Новости 12:07
Спорт

Российские футболисты пробились на чемпионат мира

Вести.Ru 17:35
Политика

Лавров призвал относиться бережно к изменению договора по Антарктиде

Как говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства, Лавров призвал очень бережно относиться к любым идеям каким-то образом модифицировать согласованный Договором режим.
Российская газета 22:05
Здоровье

Разрушающие поджелудочную железу продукты назвали врачи

Врачи назвали шесть типов продуктов, употребление которых может негативно сказаться на здоровье поджелудочной железы и привести к развитию серьезных недугов.
Вечерний курьер 30 января в 08:54
Спорт

Ласицкене показала лучший результат сезона в мире

На "Битве полов" в Москве россиянка преодолела 2,04 м. Вчера Ярослава Могучих из Украины победила на турнире в Карлсруэ с прыжком на 2,02 м и до сегодняшнего именно этот прыжок был лучшим в сезоне. (Владимир Иванов) Ласицкене исключили из турнира в Германии.
Спорт-Экспресс 11:04
Армия и оружие

Российский спутник-инспектор «Космос-2542» вызвал беспокойство в США

Актуальные Новости 12:51
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.
РИА Новости вчера в 02:58
Здоровье

В России выявили двух первых больных коронавирусом

В России зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса - в Забайкалье и Тюменской области, сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова.
Интерфакс вчера в 07:39
Общество

В России начали действовать новые правила увольнения

В России вступили в силу новые правила увольнения. Новые стандарты Минтруда начали действовать с 1 февраля 2020 года.
Газета.Ru вчера в 22:55
Технологии

Кардиолог развеял мифы о фитнес-браслетах

Умные часы или фитнес-браслеты следят за физической активностью людей и помогают сбросить лишний вес, но вокруг них до сих пор есть мифы и страхи.
РИА Новости 19:09
Общество

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 января в 03:13
Технологии

Мужчина-невеста, матрешка и ниндзя: какие эмодзи появятся в 2020 году

Некоммерческая организация Unicode Consortium утвердила список 117 новых эмодзи, которые выйдут позднее в этом году.
Вести.Ru 30 января в 10:57
Общество

«Это отвратительно»: Познер разоблачил «злобное вранье» о России

Журналист Владимир Познер назвал "злобным враньем" рассказы иностранцев о том, что в России якобы "едят детей".
РИА Новости 19:54
Наука

Шон Кэрролл — о судьбе Вселенной, разных мирах и ходе времени

Кэрролл получил докторскую степень по астрономии и астрофизике в Гарвардском университете в 1993 году под руководством Джорджа Филда.
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Хоккей

Вудкрофт: знали, что «Сибирь» постарается сделать игру в первые 10 минут

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Шоу-бизнес

Дочь Тимати тяжело переживает расставание родителей

Отвечая на вопрос одной из подписчиц, родительница рэпера подтвердила, что Алиса очень переживает из-за расставания родителей.
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Шоу-бизнес

Дочь Успенской заявила, что мать угрожала ей и начинала душить

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в одной из телевизионных передач рассказала, что ее отношения с матерью далеки от идеала.
РЕН ТВ 12:40
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Вячеслав Малафеев ушел из спортивного департамента «Зенита»

Петербургский дневник вчера в 13:10
Энергетика

Белоруссия подняла тариф на транзит российской нефти

Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
REGNUM вчера в 06:56
Политика

Прилепин возглавил новую партию «За правду»

Вести.Ru 09:50
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Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции

Патриарх Кирилл предложил добавить в преамбулу Конституции России упоминание о Боге.
РИА Новости 23:12
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