Финансы
ПрофильРубль снизился к доллару и евро
На открытии торгов Московской биржи в четверг, 30 января, рубль продемонстрировал снижение как к американской, так и европейской валюте. Курс доллара увеличился на 33 копейки и составил 62,87 рубля. Евро вырос на 36 копеек, до 69,23 рубля.
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Рубль обновил минимумы середины декабря к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти
Интерфакс30 января в 11:40
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
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Российскую сторону представит глава Генштаба ВС России, первый замминистра обороны Валерий Герасимов, со стороны альянса в переговорах примет участие главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс.
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Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний
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Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
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Пожар площадью 200 кв. м происходил на четвёртом этаже здания. Из бизнес-центра эвакуировали пять человек, они не пострадали.
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Армия и оружие
Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М
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