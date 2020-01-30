Финансы

ПрофильПрофильРубль снизился к доллару и евро

На открытии торгов Московской биржи в четверг, 30 января, рубль продемонстрировал снижение как к американской, так и европейской валюте. Курс доллара увеличился на 33 копейки и составил 62,87 рубля. Евро вырос на 36 копеек, до 69,23 рубля.
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Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

Росбалт31 января в 03:20

Рубль обновил минимумы середины декабря к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

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Евро поднялся выше 70 рублей из-за коронавируса

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Курс евро превысил 70 рублей

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Курс евро превысил 70 рублей

ТАСС30 января в 10:57

Курс доллара: рубль обвалился на фоне внешнего негатива

Expert.ru31 января в 00:21

Рубль продолжает падать к доллару и евро

Газета.Ru30 января в 02:17
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
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Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры

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Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что обрушение кровли на площади 240 кв. м произошло в раздевалке кафе на бульваре Молодежи.
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В двух граничащих с Китаем районах Приморья введен режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением нового типа коронавируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное правительство.
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Юлия Ковальчук надела откровенное платье на голое тело

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Киану Ривз и Пенелопа Крус вручат премию «Оскар» победителям

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Неймар получил желтую карточку за издевательский финт

Нападающий французского футбольного клуба "ПСЖ" Неймар получил желтую карточку за использования финта в матче национального чемпионата с "Монпелье".
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Газета.Ru вчера в 12:50
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РИА Новости 05:14
Политика

В Кремле рассказали о трудоустройстве бывших членов правительства

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что все бывшие члены правительства к настоящему времени трудоустроены.
RT на русском 06:56
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Антон Миранчук получил серьезную травму

Полузащитник московского Локомотива Антон Миранчук получил повреждение в матче против сербского Партизана на старте Кубка Матч Премьер.
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Здоровье

От вируса 2019-nCoV скончалось свыше 300 человек

Роспотребнадзор обнародовал данные по количеству умерших от коронавируса (2019-nCoV).
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Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети

37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
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Медведчук предупредил о риске краха экономики Украины

На Украине из-за ситуации с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) возможен крах экономики страны, заявил руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
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Армия и оружие

Стала известна дата переговоров Россия-НАТО в Баку

Российскую сторону представит глава Генштаба ВС России, первый замминистра обороны Валерий Герасимов, со стороны альянса в переговорах примет участие главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс.
Красная весна 07:42
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Писатель Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»

BFM.ru 03:00
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Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний

Коронавирусная инфекция нового типа внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Газета.Ru 07:13
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Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
РИА Новости 30 января в 08:37
Происшествия

Пожар в бизнес-центре «Лениздат» в Петербурге ликвидирован

Пожар площадью 200 кв. м происходил на четвёртом этаже здания. Из бизнес-центра эвакуировали пять человек, они не пострадали.
RT на русском 08:18
Политика

Клишас оценил предложение патриарха об упоминании Бога в Конституции

Предложение об упоминании Бога в преамбуле Конституции РФ, высказанное патриархом Кириллом, обсудит рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщил РИА Новости сопредседатель группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости вчера в 15:26
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Впервые за зиму температура в Москве приблизится к климатической норме

В четверг ночью температура воздуха в столичном регионе опустится до минус 9-14 градусов, а днем столбики термометров покажут 5-10 мороза.
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Первые ночные регистрации брака прошли в Москве

В ночь с субботы на воскресенье первые ночные регистрации брака прошли в Грибоедовском ЗАГСе - Дворце бракосочетания №1. В "красивую" дату, 02.02.2020, поженились восемь пар молодоженов.
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Политика

Помпео заявил, что США готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100%

Госсекретарь США Майк Помпео после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил, что американская сторона готова обеспечить страну нефтью.
Телеканал RTVI вчера в 06:46
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Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru 03:53
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Газета.Ru 06:34
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Песков увидел в «сделке века» Трампа несоответствие резолюциям СБ ООН

Некоторое положения «сделки века» по урегулированию палестино-израильского конфликта не совсем соответствуют положениям резолюции Совета безопасности ООН, это «видно невооруженным глазом».
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Дочь Успенской заявила, что мать угрожала ей и начинала душить

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в одной из телевизионных передач рассказала, что ее отношения с матерью далеки от идеала.
РЕН ТВ вчера в 12:40
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В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у боксера Кушиташвили

В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:40
Армия и оружие

Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М

Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Газета.Ru 06:49
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