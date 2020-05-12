Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Вести.Ru03:25

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:01

Курс доллара на МосБирже вырос

News.ru03:18

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

Газета.Ru03:16

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,7 рубля

ТАСС03:04

Курс рубля на 12 мая 2020 года: доллар вырос до 73,7 рубля, евро – 79,78 рубля

Комсомольская правда03:19

Доллар в Самаре можно купить за 74,15 рубля

Самара-ГИС03:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 05:26, Ашберн

Доллар и евро подешевели на торгах 11 мая

КП - Беларусьвчера в 07:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 05:26, Ашберн

Комментарии

Армия и оружие

Норвежцы испугались реакции России из-за «американского» радара

Жители норвежского города Варде, где расположена американская радиолокационная система "Глобус", переживают из-за возможной реакции на этот радар со стороны России, передают норвежские СМИ.
Газета.Ru 03:09
254
Общество

В Татарстане подтвержден 71 новый случай коронавирусной инфекции

Сегодня в Татарстане подтвержден 71 новый случай новой коронавирусной инфекции.
Журнал Татарстан 04:07
133
Здоровье

Торговые центры в Чувашии пока останутся закрытыми

Торговые центры в Чувашии пока останутся закрытыми.
Московский Комсомолец 04:57
2
Общество

Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
873
Музыка

Little Big хочет представить Россию на «Евровидении-2021»

Evo-rus.com вчера в 01:14
74
Происшествия

Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым

Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая.
ТАСС 03:28
Общество

В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru 10 мая в 11:57
660
Общество

В Москве пассажирам без масок и перчаток вынесут предупреждения

В первый день действия указа мэра Москвы, обязавшего горожан при нахождении в общественном транспорте носить перчатки и закрывающие рот и нос маски, на станциях московского метро и в поездах начнут проводиться рейды по выявлению нарушителей.
РБК 04:50
34
Хоккей

Вратарь «Салавата Юлаева» Кареев попрощался с Уфой

Вратарь "Салавата Юлаева" Андрей Кареев в своем "Инстаграме" выложил сторис, прощаясь с Уфой, партнерами и болельщиками клуба.
Реальное время вчера в 05:06
Автоспорт

Феттель покинет «Феррари» в конце сезона

Четырехкратный чемпион мира отверг предложенные командой условия, и после окончания сезона Феттель покинет команду.
Российская газета 01:15
Энергетика

Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
РБК 00:00
385
Политика

Россия пригрозила ввести ограничения для турецких автоперевозчиков

Российские власти могут ввести ограничения для турецких автоперевозчиков при въезде на территорию страны, если Анкара не снимет аналогичные ограничения в отношении российских автоперевозчиков.
РБК вчера в 08:08
195
Общество

Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты

Газета.Ru вчера в 09:44
1,9K
Политика

Премьер Украины заявил, что карантин в стране продлят после 22 мая

Карантин, объявленный на Украине в связи с пандемией коронавируса до 22 мая, будет продлен и после этой даты.
ТАСС 02:01
Происшествия

СК предъявил обвинение хозяину хосписа в Красногорске

Следователи в Подмосковье предъявили обвинение хозяину частного хосписа в Красногорске после гибели 11 людей в пожаре, он полностью признал вину и раскаялся, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 05:12
Кино

Актеры трилогии «Назад в будущее» встретились онлайн

Piter.tv 04:55
3
Общество

Лукашенко назвал терпимой ситуацию с заболеваниями в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал терпимой ситуацию с заболеваниями в стране.
RT на русском 05:14
Авто

Какие автомобили-иномарки собирают в России

Весной 2005 года завершилось строительство завода, где начали выпускать по полному циклу седан Logan, ставший на тот момент самым продаваемым автомобилем иностранного бренда в России.
Авторамблер вчера в 05:14
Происшествия

Жертв изнасилования обвиняют в нарушении режима самоизоляции в Красноярске

Сотрудники полиции Красноярска составили материалы о нарушении режима самоизоляции на двух девушек, обратившихся к патрульным после перенесенного сексуального насилия.
Газета.Ru 04:34
135
Общество

В Госдуму внесен проект о наказании чиновников за хамство

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство.
Известия 04:56
828
Общество

В Гидрометцентре рассказали о причудах погоды летом

REGNUM 02:04
333
Политика

В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru вчера в 09:25
226
Армия и оружие

СМИ показали замедленную съемку пуска противотанковой системы «Корнет»

"Корнет" оборудован лазерным прицелом. СМИ показали замедленную съемку пуска противотанковой системы "Корнет".
Piter.tv 05:11
1
Шоу-бизнес

Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией

Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией Анастасия Решетова сравнила то, как выглядит сейчас, с фотографией пятилетней давности.
Экспресс газета вчера в 10:57
2
Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
20
Общество

В Москве начал действовать обязательный масочный режим

Режим обязательного ношения масок и перчаток для предупреждения распространения коронавирусной инфекции начал действовать на объектах торговли и в общественном транспорте Москвы 12 мая 2020 года.
Агентство Москва 02:00
355
Экономика

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ вчера в 09:48
133
Политика

Воронежская область готовится к аккуратному выходу из ограничений

Областные власти намерены во вторник, 12 мая, провести широкое обсуждение с экспертным сообществом по поводу «дальнейшего аккуратного выхода региона из ограничений», связанных с угрозой распространения коронавируса.
Обозреватель Врн вчера в 13:32
70
Экономика

Российские комбайны обобрали в Казахстане

"Росспецмаш" в конце апреля обратился в правительство РФ с просьбой принять исчерпывающие меры по отмене "дискриминационных условий" для российской сельхозтехники в Казахстане (письмо есть у "Ъ").
Коммерсантъ вчера в 17:41
Общество

Маск объявил о возобновлении производства на заводе в Калифорнии

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил в понедельник, что производство на линиях калифорнийского завода возобновляется.
Коммерсантъ вчера в 20:27
15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное