Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
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Курс рубля на 12 мая 2020 года: доллар вырос до 73,7 рубля, евро – 79,78 рубля
Комсомольская правда03:19
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 05:26, Ашберн
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Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 05:26, Ашберн
Комментарии
Армия и оружие
Норвежцы испугались реакции России из-за «американского» радара
Жители норвежского города Варде, где расположена американская радиолокационная система "Глобус", переживают из-за возможной реакции на этот радар со стороны России, передают норвежские СМИ.
Газета.Ru 03:09
Общество
В Татарстане подтвержден 71 новый случай коронавирусной инфекции
Сегодня в Татарстане подтвержден 71 новый случай новой коронавирусной инфекции.
Журнал Татарстан 04:07
Здоровье
Торговые центры в Чувашии пока останутся закрытыми
Торговые центры в Чувашии пока останутся закрытыми.
Московский Комсомолец 04:57
Общество
Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом
Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
Музыка
Little Big хочет представить Россию на «Евровидении-2021»
Evo-rus.com вчера в 01:14
Происшествия
Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым
Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая.
ТАСС 03:28
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru 10 мая в 11:57
Общество
В Москве пассажирам без масок и перчаток вынесут предупреждения
В первый день действия указа мэра Москвы, обязавшего горожан при нахождении в общественном транспорте носить перчатки и закрывающие рот и нос маски, на станциях московского метро и в поездах начнут проводиться рейды по выявлению нарушителей.
РБК 04:50
Хоккей
Вратарь «Салавата Юлаева» Кареев попрощался с Уфой
Вратарь "Салавата Юлаева" Андрей Кареев в своем "Инстаграме" выложил сторис, прощаясь с Уфой, партнерами и болельщиками клуба.
Реальное время вчера в 05:06
Автоспорт
Феттель покинет «Феррари» в конце сезона
Четырехкратный чемпион мира отверг предложенные командой условия, и после окончания сезона Феттель покинет команду.
Российская газета 01:15
Энергетика
Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
РБК 00:00
Политика
Россия пригрозила ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
Российские власти могут ввести ограничения для турецких автоперевозчиков при въезде на территорию страны, если Анкара не снимет аналогичные ограничения в отношении российских автоперевозчиков.
РБК вчера в 08:08
Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты
Газета.Ru вчера в 09:44
Политика
Премьер Украины заявил, что карантин в стране продлят после 22 мая
Карантин, объявленный на Украине в связи с пандемией коронавируса до 22 мая, будет продлен и после этой даты.
ТАСС 02:01
Происшествия
СК предъявил обвинение хозяину хосписа в Красногорске
Следователи в Подмосковье предъявили обвинение хозяину частного хосписа в Красногорске после гибели 11 людей в пожаре, он полностью признал вину и раскаялся, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 05:12
Кино
Актеры трилогии «Назад в будущее» встретились онлайн
Piter.tv 04:55
Общество
Лукашенко назвал терпимой ситуацию с заболеваниями в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал терпимой ситуацию с заболеваниями в стране.
RT на русском 05:14
Авто
Какие автомобили-иномарки собирают в России
Весной 2005 года завершилось строительство завода, где начали выпускать по полному циклу седан Logan, ставший на тот момент самым продаваемым автомобилем иностранного бренда в России.
Авторамблер вчера в 05:14
Происшествия
Жертв изнасилования обвиняют в нарушении режима самоизоляции в Красноярске
Сотрудники полиции Красноярска составили материалы о нарушении режима самоизоляции на двух девушек, обратившихся к патрульным после перенесенного сексуального насилия.
Газета.Ru 04:34
Общество
В Госдуму внесен проект о наказании чиновников за хамство
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство.
Известия 04:56
Политика
В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru вчера в 09:25
Армия и оружие
СМИ показали замедленную съемку пуска противотанковой системы «Корнет»
"Корнет" оборудован лазерным прицелом. СМИ показали замедленную съемку пуска противотанковой системы "Корнет".
Piter.tv 05:11
Шоу-бизнес
Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией
Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией Анастасия Решетова сравнила то, как выглядит сейчас, с фотографией пятилетней давности.
Экспресс газета вчера в 10:57
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Общество
В Москве начал действовать обязательный масочный режим
Режим обязательного ношения масок и перчаток для предупреждения распространения коронавирусной инфекции начал действовать на объектах торговли и в общественном транспорте Москвы 12 мая 2020 года.
Агентство Москва 02:00
Экономика
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ вчера в 09:48
Политика
Воронежская область готовится к аккуратному выходу из ограничений
Областные власти намерены во вторник, 12 мая, провести широкое обсуждение с экспертным сообществом по поводу «дальнейшего аккуратного выхода региона из ограничений», связанных с угрозой распространения коронавируса.
Обозреватель Врн вчера в 13:32
Экономика
Российские комбайны обобрали в Казахстане
"Росспецмаш" в конце апреля обратился в правительство РФ с просьбой принять исчерпывающие меры по отмене "дискриминационных условий" для российской сельхозтехники в Казахстане (письмо есть у "Ъ").
Коммерсантъ вчера в 17:41
Общество
Маск объявил о возобновлении производства на заводе в Калифорнии
Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил в понедельник, что производство на линиях калифорнийского завода возобновляется.
Коммерсантъ вчера в 20:27