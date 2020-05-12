Финансы
Газета.RuРубль снижается к доллару и евро на открытии торгов
Официальный курс рубля снижается к доллару и евро. Об этом следует из данных Мосбиржи.
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Автоматически обработаны 7183 источника, обновлено в 04:43, Ашберн
Комментарии
Общество
Глава «Аэрофлота» попросил Путина ослабить карантин в регионах
Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой начать постепенное ослабление карантинных мер в регионах.
Компания 02:52
Здоровье
Врач предупредил о быстром ухудшении состояния пациентов с COVID-19
Переход от лёгкой формы течения болезни к тяжёлой у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 может занять менее суток.
RT на русском вчера в 20:23
Общество
Более 600 сотрудников ФСИН и 145 заключенных заразились коронавирусом
Более 600 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и 145 заключенных заразились коронавирусом.
ТАСС 02:43
Экономика
В Подмосковье на три месяца заморозили цены на услуги ЖКХ
В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией с 1 июля в Московской области цены на ряд услуг ЖКХ заморозят на три месяца.
РИА Новости вчера в 12:55
Единоборства
Президент UFC сообщил, что Хабиб не готов драться с Гэтжи летом
Глава UFC Дэна Уайт заявил, что поединок между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и представителем США Джастином Гэтжи не пройдет летом.
Vprognoze.ru вчера в 08:00
Общество
Кому в Астрахани положены денежные выплаты на детей
Единовременная выплата десяти тысяч рублей предоставляется на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 июня текущего года.
Московский Комсомолец 03:57
Общество
В России за сутки выявлено менее 10 тыс. заразившихся коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано 9974 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 в 84 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:37
Общество
В России предложили давать вид на жительство за покупку недвижимости
Минэкономразвития подготовило законопроект, согласно которому иностранные предприниматели могут получить вид на жительство в России после покупки недвижимости.
РИА Новости 01:57
Общество
Новые случаи коронавируса выявили в четырех городах Крыма
За истекшие сутки в Крыму выявлено шесть новых лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
РИА Новости Крым 03:03
Общество
Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия
Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия и создали несколько десятков фейковых сайтов для обмана россиян, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование компании "СёрчИнформ".
Газета.Ru 04:07
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Футбол
Евсеев вспомнил, как его вдохновляли болельщики на стадионе «Локомотива»
RT на русском вчера в 15:58
Здоровье
Глава РФПИ рассказал о самом многообещающем препарате от коронавируса
Глава фонда подчеркнул, что препарат можно применять только по назначению и под наблюдением врача, кроме того, он противопоказан во время беременности.
РИА Новости вчера в 09:36
Здоровье
В России выявили нетипичный симптом коронавируса
В лечебные учреждения ФМБА России, перепрофилированные под прием коронавирусных больных, поступили два пациента с нетипичным течением COVID-19, в процессе лечения у них появилась отрицательная динамика в виде "острого живота", повышения температуры тела.
РИА Новости 02:53
Космос
Ученые получили лучшее представление атмосферы Юпитера и его штормов
V-kosmose.com 11 мая в 08:15
Общество
Роспотребнадзор дал школам и баням рекомендации о снятии ограничений
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по соблюдению безопасности при поэтапном снятии ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
РБК вчера в 14:46
Общество
В Татарстане выявили 61 новый случай коронавируса
На территории Татарстана сегодня подтвержден 61 новый случай коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе региона по борьбе с инфекцией.
Коммерсантъ Казань 03:42
Общество
Россиян предупредили о риске заразиться коронавирусом через перчатки
Риск заразиться коронавирусом через перчатки существует, если трогать лицо руками.
Lenta.ru 02:04
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Общество
Минпросвещения отменило ОГЭ-2020 для девятиклассников
Как ранее заявлял замминистра просвещения Виктор Басюк, решения об отмене или переносе школьных экзаменов принимаются исходя из эпидемиологической ситуации в стране.
Life.ru вчера в 06:45
Кино
Шарлиз Терон и Том Харди рассказали о вражде на съемках «Безумного Макса»
Остальные актеры, снявшиеся в "Безумном Максе", тоже подтвердили: Тому Харди и Шарлиз Терон было непросто сниматься вместе.
РИА Новости вчера в 20:52
Игры
Показаны возможности PlayStation 5
Epic Games представила новый движок Unreal Engine 5 и продемонстрировала его возможности на PlayStation 5. Об этом сообщается в видео, опубликованном на YouTube–канале компании.
Lenta.ru 02:03
Происшествия
Суд смягчил приговор осужденному за убийство полицейского в Москве
Первый апелляционный суд смягчил на полгода приговор уроженцу Киргизии Нурлану Муратову, осужденному ранее на 18 лет колонии за убийство полицейского в московском метро.
Известия 04:28
Общество
В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ
Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
Известия вчера в 09:53
Технологии
Reddit выпустил свою криптовалюту на базе Ethereum
Портал Reddit запустил бета-тестирование двух токенов на базе Ethereum, пишет The Block.
РБК 03:20
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем
Lenta.ru вчера в 01:16
Происшествия
ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области
Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Политика
МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе
Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции Financial Times (FT) и New York Times (NYT) с требованием опровергнуть статьи о смертности в России от коронавируса, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 14:53
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском вчера в 03:53