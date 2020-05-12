Официальный курс рубля снижается к доллару и евро. Об этом следует из данных Мосбиржи.

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

Общество Глава «Аэрофлота» попросил Путина ослабить карантин в регионах Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой начать постепенное ослабление карантинных мер в регионах. 2

Экономика В Подмосковье на три месяца заморозили цены на услуги ЖКХ В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией с 1 июля в Московской области цены на ряд услуг ЖКХ заморозят на три месяца. 21

Общество Кому в Астрахани положены денежные выплаты на детей Единовременная выплата десяти тысяч рублей предоставляется на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 июня текущего года.

Общество В России за сутки выявлено менее 10 тыс. заразившихся коронавирусом За последние сутки в России зарегистрировано 9974 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 в 84 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Общество Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия и создали несколько десятков фейковых сайтов для обмана россиян, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование компании "СёрчИнформ". 33

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 519

Здоровье Глава РФПИ рассказал о самом многообещающем препарате от коронавируса Глава фонда подчеркнул, что препарат можно применять только по назначению и под наблюдением врача, кроме того, он противопоказан во время беременности. 7

Здоровье В России выявили нетипичный симптом коронавируса В лечебные учреждения ФМБА России, перепрофилированные под прием коронавирусных больных, поступили два пациента с нетипичным течением COVID-19, в процессе лечения у них появилась отрицательная динамика в виде "острого живота", повышения температуры тела. 182

Общество В Татарстане выявили 61 новый случай коронавируса На территории Татарстана сегодня подтвержден 61 новый случай коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе региона по борьбе с инфекцией.

Общество Минпросвещения отменило ОГЭ-2020 для девятиклассников Как ранее заявлял замминистра просвещения Виктор Басюк, решения об отмене или переносе школьных экзаменов принимаются исходя из эпидемиологической ситуации в стране. 403

Игры Показаны возможности PlayStation 5 Epic Games представила новый движок Unreal Engine 5 и продемонстрировала его возможности на PlayStation 5. Об этом сообщается в видео, опубликованном на YouTube–канале компании. 50

Происшествия Суд смягчил приговор осужденному за убийство полицейского в Москве Первый апелляционный суд смягчил на полгода приговор уроженцу Киргизии Нурлану Муратову, осужденному ранее на 18 лет колонии за убийство полицейского в московском метро.

Технологии Reddit выпустил свою криптовалюту на базе Ethereum Портал Reddit запустил бета-тестирование двух токенов на базе Ethereum, пишет The Block.