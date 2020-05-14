Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
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Комментарии
Транспорт
Власти Москвы отменили штрафы за ошибки в номере машины в пропусках
Столичные власти отменят штрафы москвичам, которые по ошибке привязали неверный номер автомобиля к цифровому пропуску.
РБК 12:21
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Спорт
В Минспорта предложили регионам план по снятию ограничений
Министерство спорта России обратилось в адрес руководителей субъектов страны с предложением рассмотреть план по снятию ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 13:50
Общество
Песков рассказал о том, как заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете "Коммерсант" рассказал, где он заразился коронавирусной инфекцией и как протекает болезнь.
РИА Новости вчера в 13:18
Общество
Кассационный суд отправил дело Кокорина и Мамаева на пересмотр
Второй кассационный суд отправил дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на пересмотр, передает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката Игоря Бушманова, представляющего интересы Мамаева.
Ведомости вчера в 08:34
Политика
В США заявили о вреде помощи «некоторых стран» в борьбе с COVID-19
США предупреждают своих партнеров о вреде, который несет помощь от "некоторых стран" в условиях пандемии коронавируса.
Радио Sputnik 12:46
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru вчера в 21:12
Общество
Представители филфака МГУ не знают о случаях домогательств в вузе
Профессор филфака МГУ Екатерина Лютикова, подписавшая письмо против домогательств в университетской среде, сообщила РИА Новости, что не знает о таких случаях в вузе, однако считает, что механизмы разрешения подобного рода ситуаций отсутствуют; президент факультета Марина Ремнева также отметила, что домогательства у них невозможны.
РИА Новости 05:47
Шоу-бизнес
Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей
Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе с бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, не завели детей.
RT на русском 06:52
Здоровье
Названа наиболее подверженная заражению коронавирусом группа крови
Люди со второй группой крови больше других подвержены риску заразиться коронавирусом, рассказал "Звезде" заслуженный врач России Владимир Круглый.
РИА Новости 11:09
Политика
Козак рассказал о прогрессе на переговорах по Донбассу в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал конструктивными прошедшие в Берлине переговоры с помощником канцлера ФРГ об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.
Газета.Ru 04:25
Политика
Путин провел телефонный разговор с Вучичем
Президент Сербии Александр Вучич провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, поблагодарил его за помощь с COVID-19 и обсудил ряд региональных тем и двустороннее сотрудничество, сообщила администрация Вучича.
РИА Новости 13:58
Общество
Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток
Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
Газета.Ru 12:25
Общество
Минздрав подготовил проект отсрочки модернизации первичного звена
Минздрав России подготовил проект постановления о переносе на полгода сроков модернизации первичного звена здравоохранения, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 14:07
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
Общество
Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Культовая игра от студии Rockstar - Grand Theft Auto V - временно стала бесплатной в магазине Epic Games Store.
Вести.Ru 13:02
Здоровье
Проценко прокомментировал уровень смертности от коронавируса в России
Главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко в новом фильме из проекта RT и журналиста Антона Красовского «Эпидемия» прокомментировал низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции в России.
RT на русском 12:31
Экономика
Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года
Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
Известия 11 мая в 09:58
Общество
Госдума предложила не отбирать у должников прожиточный минимум
В Госдуму внесён законопроект, который обязывает кредиторов оставлять должникам на жизнь сумму не ниже МРОТ.
SM News 05:38
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru вчера в 12:32
Кино
Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру
Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2" актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня вчера в 13:38
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
Происшествия
Более 400 человек оказались в зоне подтопления в Коми
Сыктывкар, 13 мая 2020, 21:03 — REGNUM Более 400 человек оказались в зоне подтопления из-за паводков в Коми.
REGNUM вчера в 14:03
Здоровье
99 новых случаев коронавируса выявлено на Кубани за сутки
По информации Оперативного штаба Краснодарского края на вторник, 12 мая, за сутки зафиксировано 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 12 мая в 05:12
Общество
Алексеевские семьи с детьми смогут оформить единовременную выплату до 1 октября 2020 года
Алексеевцы смогут оформить единовременную выплату на детей до 1 октября 2020 года.
Газета-Заря 31 вчера в 09:09
Происшествия
В Петербурге задержан замгендиректора «Ленэнерго» Алексей Горячев
Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 20:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан заместитель генерального директора ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев.
REGNUM 13:42
Политика
МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT
МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости вчера в 15:27