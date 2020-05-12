Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

Официальный курс рубля снижается к доллару и евро. Об этом следует из данных Мосбиржи.
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Рубль вырос к доллару и евро

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Рубль умеренно укрепился к доллару и евро при открытии торгов

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Курс доллара: рубль отреагировал на заявление Трампа

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Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей

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Депутат Пушкина заявила об обнаружении у нее коронавируса

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Хроника нефтяной войны Саудовская Аравия, прибегнувшая в апреле к беспрецедентному демпингу на нефтяном рынке, столкнулась с серьезными проблемами.
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В Уфе воспитательница приюта унижает детей на камеру

Вчера в соцсетях начало распространяться видео, которое снимает одна из воспитательниц социального приюта для детей и подростков в Уфе, назвав его «Немного о "прекрасной работе"», передает РенТВ.
ProUfu.ru 01:09
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Беглов рассказал о расходах Петербурга на борьбу с COVID-19

Расходы бюджета Санкт-Петербурга на борьбу с коронавирусом составляют около 17 миллиардов рублей, и это не предел, сообщил губернатор Алесандр Беглов.
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Глава Минздрава: Мишустин идет на поправку

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об улучшении состояния премьер-министра Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
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У «русского Fallout» вышло продолжение

Релиз окончательной версии ожидается к концу 2020 года. У «Трудограда» в настоящий момент 87% положительных отзывов в Steam.
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В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
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В PUBG переработают ранговую систему

На смену титулам в PUBG придет новая система рангов.
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Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции

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Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая

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Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
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В продаже появилась база данных 9 млн клиентов курьерской службы СДЭК

В интернете в продаже за 70 000 рублей появились данные, якобы принадлежащие более чем 9 миллионам клиентов службы экспресс-перевозки СДЭК.
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Проведение футбольных матчей в Москве считают нереальным

Бывший премьер правительства России, член попечительского совета общества "Динамо" Сергей Степашин поделился мнением о возобновлении Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "КП".
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