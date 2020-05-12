Российский рубль показывает рост к иностранным валютам на открытии торгов Московской биржи 13 мая. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Американский доллар потерял 19 копеек по сравнению с предыдущей сессией торгов.

Рубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов 13 мая

Происшествия На игрока «Тоттенхэма» напали во время ограбления его дома Полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Деле Алли был ограблен в своем доме, сообщает The Sun.

Политика Захарова назвала условия лишения аккредитаций журналистов FT и NYT Лишение аккредитации журналистов изданий The Financial Times и The New York Times в России будет зависеть от публикации опровержения распространенной ими информации о занижении статистики по коронавирусу в РФ. 328

Общество Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение. 808

Общество Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией. 1,1K

Общество В Epic Games Store могут начать раздачу игры Grand Theft Auto V Сетевые источники информировали о том, что вскоре может стартовать бесплатная раздача на ресурсе Epic Games Store популярной игры Grand Theft Auto V. Данное мероприятие запланировано на период с 14 по 21 мая. 4

Общество Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр дело Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщил РБК адвокат Мамаева Игорь Бушманов. 270

Происшествия Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М» На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора. 888

Политика Китай выразил протест после санкций США из-за пандемии коронавируса Китай выражает решительный протест в связи с внесением в США законопроекта против Китая, предусматривающего санкции за COVID-19, заявил в среду, 13 мая, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. 142

Экономика Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса. 328

Здоровье Королев стал новым антилидером по коронавирусу в Подмосковье По данным на среду, число заболевших в Королеве достигло 1259 человек. За сутки здесь выявили 75 новых случаев - больше всего в области. 1K

Экономика ФРС США не собирается вводить отрицательную ставку Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, не собирается вводить отрицательную базовую процентную ставку и даже не рассматривает этот вопрос. 5

Экономика США предсказали России рекордный урожай Минсельхоз США (USDA) предсказал урожай зерновых по всему миру в 2020 году, причем для России прогноз выглядит очень оптимистичным. 247