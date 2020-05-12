Финансы
Экономика сегодняРубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов 13 мая
Российский рубль показывает рост к иностранным валютам на открытии торгов Московской биржи 13 мая. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Американский доллар потерял 19 копеек по сравнению с предыдущей сессией торгов.
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Комментарии
Происшествия
На игрока «Тоттенхэма» напали во время ограбления его дома
Полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Деле Алли был ограблен в своем доме, сообщает The Sun.
Газета.Ru 16:05
Политика
В Тюменской области не исключают объединения с ХМАО и ЯНАО
Депутат Госдумы от Тюменской области Павел Дорохин заявил, что Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) могут быть объединены в 2021 году.
Газета.Ru 14:35
Политика
Захарова назвала условия лишения аккредитаций журналистов FT и NYT
Лишение аккредитации журналистов изданий The Financial Times и The New York Times в России будет зависеть от публикации опровержения распространенной ими информации о занижении статистики по коронавирусу в РФ.
Известия 16:22
Общество
Первый зампред ВТБ Юрий Соловьёв госпитализирован с коронавирусом
Первый заместитель председателя правления ВТБ Юрий Соловьёв госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в пресс-службе банка.
RT на русском 15:15
Общество
Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ
Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение.
Известия 15:51
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском 13:28
Единоборства
Стало известно об ухудшении состояния отца Нурмагомедова
25 апреля стало известно о том, что отца российского бойца Хабиба Нурмагомедова госпитализировали.
Lenta.ru 13:49
Общество
Правительство отказалось от создания российского аналога «Википедии»
Межведомственная рабочая группа была распущена, пишет Газета.ру. Российские власти планировали создание отечественного аналога «Википедии».
Общественное телевидение России 12:40
Общество
В Epic Games Store могут начать раздачу игры Grand Theft Auto V
Сетевые источники информировали о том, что вскоре может стартовать бесплатная раздача на ресурсе Epic Games Store популярной игры Grand Theft Auto V. Данное мероприятие запланировано на период с 14 по 21 мая.
OAnews 12:26
Космос
СМИ сообщили об угрозе падения на Нью-Йорк ступени китайской ракеты
Неконтролируемое схождение с орбиты основной ступени китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-5В» могло привести к падению ее обломков на Нью-Йорк.
Профиль 15:31
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM вчера в 12:37
Космос
Столкновение метеоритов сыграло главную роль в формировании Луны
Ученые доказали, что лунную кору частично сформировали метеориты.
Актуальные Новости вчера в 09:17
Общество
Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева
Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр дело Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщил РБК адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
РБК 09:14
Армия и оружие
Украинские силовики продолжают нарушать режим прекращения огня в ДНР
ИА Красная Весна 03:59
Происшествия
Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Известия 07:01
Общество
Власти Москвы не включили в статистику 60% смертей пациентов с коронавирусом, сославшись на «явные альтернативные причины»
Власти Москвы не включили в статистику 60% смертей пациентов с коронавирусом, сославшись на "явные альтернативные причины" В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что более 60% смертей пациентов с коронавирусом не вошли в статистику, так как причиной смерти стали другие заболевания.
Медиазона 11:11
Авто
Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
Автоблогер Андрей Макар выяснил, что дешевле: приобрести новую LADA Vesta у дилера или собрать автомобиль по запчастям.
Автоновости дня 08:10
Общество
Беглов отказался от бесплатной раздачи масок из-за «приезжих»
Санкт-Петербург, 13 мая 2020, 13:04 — REGNUM В Петербурге не следует раздавать защитные маски и перчатки бесплатно, чтобы их не получили приезжие.
REGNUM 06:04
Политика
Китай выразил протест после санкций США из-за пандемии коронавируса
Китай выражает решительный протест в связи с внесением в США законопроекта против Китая, предусматривающего санкции за COVID-19, заявил в среду, 13 мая, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Известия 04:45
Экономика
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 11 мая в 09:48
Здоровье
Королев стал новым антилидером по коронавирусу в Подмосковье
По данным на среду, число заболевших в Королеве достигло 1259 человек. За сутки здесь выявили 75 новых случаев - больше всего в области.
Подмосковье Сегодня 07:54
Кино
Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру
Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2", актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня 13:38
Экономика
ФРС США не собирается вводить отрицательную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, не собирается вводить отрицательную базовую процентную ставку и даже не рассматривает этот вопрос.
ТАСС 09:40
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
РИА Новости 06:48
Экономика
США предсказали России рекордный урожай
Минсельхоз США (USDA) предсказал урожай зерновых по всему миру в 2020 году, причем для России прогноз выглядит очень оптимистичным.
Lenta.ru 04:13
Энергетика
Отказ Польши от экспорта газа из России в Европу обесценит Baltic Pipe
Газопровод Baltic Pipe рассматривался Польшей как некая палочка-выручалочка, благодаря которой Варшава при отказе от российского газа могла бы получать норвежское сырье, рассказал ФБА "Экономика сегодня" президент Фонда научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание" Алексей Анпилогов.
Экономика сегодня 13:56
Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости 04:51
Футбол
Дембеле вернулся в расположение «Барселоны»
Sports.ru 11:44
Политика
Ряд депутатов Госдумы верят, что значки защитят их от вируса
В ходе пленарного заседания в Госдуме в среду, 13 мая, было обращено внимание на значки, присутствующие на пиджаках некоторых депутатов.
Вести.Ru 11:16
Общество
В Роспотребнадзоре заявили, что российские школы заработают в новом режиме после открытия
Российские школы из-за пандемии коронавируса после открытия заработают в новом режиме.
ТАСС 12:51