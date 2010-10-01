Финансы

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Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
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Рубль снижается к доллару на торгах Мосбиржи 12 мая

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Доллар и евро подешевели на торгах 11 мая

КП - Беларусь11 мая в 07:01
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В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения

Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:59
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Технологии

Глава NVIDIA готовится к презентации самой крупной в мире видеокарты

Пресс-служба NVIDIA заинтриговала подписчиков в соцсетях, распространив заявление основателя и руководителя компании Дженсена Хуанга о том, что во время презентации 14 мая он покажет самую большую по габаритам и весу видеокарту в мире.
Goroday.ru вчера в 21:03
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Общество

Толстой обнаружил парадокс в отношении россиян к мнению Запада о них

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1" заявил о парадоксе, комментируя статью в американской газете о смертности от COVID-19 в России.
РИА Новости вчера в 19:05
13
Общество

В России на каждого ребенка от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей

В России на каждого ребенка от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей Заявление на получение разовой выплаты можно подать уже с 12 мая.
Альметьевск РТВ 11 мая в 10:41
15
Общество

Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом

Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно.
Lenta.ru вчера в 19:40
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Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем

Певица Татьяна Буланова отменила свое онлайн-выступление из-за плохого самочувствия. Об этом она рассказала изданию «СтарХит».
РБК 00:54
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Беглов назвал предварительную причину пожара в больнице

Peterburg2.ru вчера в 14:56
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Общество

В Кузбассе зафиксировали 13 новых случаев коронавируса

По данным на среду, в Кузбассе выявлено 282 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 84 выздоровели.
РИА Новости 00:34
Культура

У Новосибирской области появится свой гимн

Минкульт Новосибирской области объявил конкурс по созданию гимна региона, сообщает пресс-служба облправительства.
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 05:58
15
Общество

Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом

Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:13
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Происшествия

В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие

На востоке Москвы произошло обрушение одного из перекрытий в жилом доме по адресу: шоссе Энтузиастов 22/18.
Вести.Ru вчера в 23:02
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Происшествия

В США отказались от аппаратов ИВЛ из России после пожаров в клиниках

Аппараты искусственной вентиляции легких, отправленные Россией в Соединенные Штаты, были той же модели, которая фигурировала в пожарах с гибелью людей в российских больницах.
Ведомости 01:01
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Общество

Акция «Ночь в музее» пройдет в Москве 16 мая в онлайн-формате

Ежегодная акция "Ночь в музее" пройдет в столице 16 мая в онлайн-формате.
ТАСС 00:17
1
Общество

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости вчера в 13:15
2,9K
Общество

Кондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина

12 мая на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о сроках выхода из карантина.
Свободные Медиа вчера в 06:15
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Технологии

Windows 10 May 2020 Update вышла для ПК

Изначально выпустить Windows 10 May 2020 Update планировали для пользователей 12 мая, а для производителей и того раньше — 28 апреля.
Экономика сегодня 11 мая в 03:53
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Кино

Стал известен бюджет продолжения «Аватара»

News.ru вчера в 08:37
4
Общество

Голикова: 11 регионов России могут снять ограничения по карантину

Коэффициент распространения коронавируса в России в среднем равен единице, говорила вице-премьер, но в каждом регионе по отдельности он может быть разным.
RuNews24.ru 11 мая в 12:24
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Общество

СК проверит граждан, приславших фото нацистов в «Бессмертный полк»

ИА Красная Весна вчера в 13:55
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Спорт

Да, скрытый клинок в Assassin’s Creed Valhalla может моментально убивать

В «Одиссее» у протагониста и вовсе не было скрытого клинка.
Игромания.ру вчера в 13:04
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В Красногорске арестован организатор сгоревшего хосписа

Вести.Ru вчера в 10:39
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Фигурное катание

Арутюнян не понимает, почему люди принялись критиковать Трусову

Ранее сообщалось, что Арутюнян высказал мнение о реакции хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова на переход Трусовой к Евгению Плющенко.
RT на русском вчера в 09:08
Общество

Ивлеева позавидовала работающим во время карантина россиянам

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева позавидовала тем россиянам, кто во время самоизоляции работает и «крутится как белка в колесе».
Lenta.ru 00:49
Музыка

Little Big исполнит на «Евровидении» новую версию UNO

В преддверии первого онлайн-концерта «Евровидения», трансляция которого состоится уже сегодня, 12 мая, стало известно, что Little Big исполнит акустическую версию своей песни.
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Екатерина Климова опубликовала фото без макияжа

Отмечается, что почти полный отказ от яркого макияжа является жизненным кредо Екатерины.
RuNews24.ru вчера в 01:26
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Энергетика

Brent подорожала до $29,71 за баррель

К 7:50 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,08 (0,27%), до $29,71 за баррель.
Интерфакс вчера в 01:12
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Общество

Еще 7 случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

Число заболевших превысило 400 человек В Удмуртии выявили семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ Ижевск 01:01
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Армия и оружие

В Минобороны рассказали о перевозке призывников при пандемии

Призывников к месту службы отправят отдельными железнодорожными вагонами и самолетами, чтобы исключить контакты военных с гражданскими лицами, заявил в среду начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов.
РИА Новости вчера в 18:27
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На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости вчера в 11:48
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В Челябинске за избиение дубинкой задержанного арестован полицейский

Российская газета вчера в 08:57
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