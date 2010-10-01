Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро

Технологии Глава NVIDIA готовится к презентации самой крупной в мире видеокарты Пресс-служба NVIDIA заинтриговала подписчиков в соцсетях, распространив заявление основателя и руководителя компании Дженсена Хуанга о том, что во время презентации 14 мая он покажет самую большую по габаритам и весу видеокарту в мире. 3

Общество Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно. 145

Общество В Кузбассе зафиксировали 13 новых случаев коронавируса По данным на среду, в Кузбассе выявлено 282 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 84 выздоровели.

Общество Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19. 1K

Общество Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова. 2,9K

Общество Кондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина 12 мая на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о сроках выхода из карантина. 235

Технологии Windows 10 May 2020 Update вышла для ПК Изначально выпустить Windows 10 May 2020 Update планировали для пользователей 12 мая, а для производителей и того раньше — 28 апреля. 14

Общество Голикова: 11 регионов России могут снять ограничения по карантину Коэффициент распространения коронавируса в России в среднем равен единице, говорила вице-премьер, но в каждом регионе по отдельности он может быть разным. 704

Фигурное катание Арутюнян не понимает, почему люди принялись критиковать Трусову Ранее сообщалось, что Арутюнян высказал мнение о реакции хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова на переход Трусовой к Евгению Плющенко.

Общество Ивлеева позавидовала работающим во время карантина россиянам Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева позавидовала тем россиянам, кто во время самоизоляции работает и «крутится как белка в колесе».

Музыка Little Big исполнит на «Евровидении» новую версию UNO В преддверии первого онлайн-концерта «Евровидения», трансляция которого состоится уже сегодня, 12 мая, стало известно, что Little Big исполнит акустическую версию своей песни. 18

Энергетика Brent подорожала до $29,71 за баррель К 7:50 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,08 (0,27%), до $29,71 за баррель. 12

Армия и оружие В Минобороны рассказали о перевозке призывников при пандемии Призывников к месту службы отправят отдельными железнодорожными вагонами и самолетами, чтобы исключить контакты военных с гражданскими лицами, заявил в среду начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов. 17