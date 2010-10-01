Финансы

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Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
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Рубль снижается к доллару на торгах Мосбиржи 12 мая

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Доллар и евро подешевели на торгах 11 мая

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