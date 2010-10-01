Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
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Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 22:57, Ашберн
Комментарии
Происшествия
На Шри-Ланке российскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы за сбор жуков
Сотруднику зоопарка Ростова-на-Дону Александру Игнатенко грозит штраф в размере 3 млн рублей или 40 лет тюрьмы за сбор насекомых на Шри-Ланке, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 15:54
Армия и оружие
Кедми прокомментировал вероятность войны между Китаем и США
Кедми прокомментировал существующую вероятность войны между Китаем и США.
Evo-rus.com 16:11
Армия и оружие
Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
Летом 1942 года армия оказалась в окружении, Власов попал в плен и добровольно перешел на сторону Третьего рейха.
РИА Новости вчера в 18:19
Кино
У «Американской истории ужасов» появится спин-офф
Хоррор-антология канала FX «Американская история ужасов» в ближайшее время обзаведется дочерним шоу — разработкой спин-оффа занимается соавтор и продюсер оригинала Райан Мерфи.
Кinomania вчера в 20:48
Происшествия
США решат судьбу российских аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах
США пока не потребовались российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые, по предварительным данным, стали причиной пожаров в двух больницах — в Москве и Санкт-Петербурге.
Lenta.ru 20:14
Экономика
На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка
В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости 11:48
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
Общество
В Кижингинском районе Бурятии оставили жесткий режим ограничений
Глава республики Алексей Цыденов подписал Указ о смягчении режима ограничительных мероприятий, однако для района, где продолжается регистрироваться самое высокое число новых случаев коронавируса, будет действовать жесткий режим ограничений.
Байкал Медиа Консалтинг 22:25
Фигурное катание
Фигуристка Петросян опровергла слухи об уходе из группы Тутберидзе
Российская фигуристка Аделия Петросян опровергла информацию о том, что она ушла из группы тренера Этери Тутберидзе.
Sport24.ru 09:40
Происшествия
Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова
Защита подала апелляцию на арест предпринимателя, бывшего депутата заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова, подозреваемого в организации двойного убийства в 1994 году.
RT на русском вчера в 04:48
Происшествия
В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 37 человек
Абакан, 12 мая 2020, 07:05 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждено 37 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 00:05
Общество
Число заболевших коронавирусом в Приморье превысило 1000
В Приморском крае заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19 подтверждено у 1007 человек. Об этом сообщили в правительстве региона.
RT на русском 21:54
Политика
«Проект»: Кремль планирует ввести голосование на выборах по почте
В условиях карантина Центризбирком для «охраны здоровья граждан» сможет вводить голосование по почте, электронное голосование и другие формы проведения выборов вне избирательных участков.
Дождь 15:27
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
Общество
В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения
Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости 15:59
Гаджеты
Стали известны особенности iPhone 12
ИА Красная Весна 10 мая в 13:44
Игры
Marvel’s Iron Man VR получила новую дату выхода — 3 июля
Sony Interactive Entertainment у себя в микроблоге объявила новую дату выхода своего супергеройского экшена Marvel’s Iron Man VR — игра появится в продаже для PlayStation VR уже 3 июля текущего года.
3DNews 12:46
Армия и оружие
ВМС Колумбии объяснили, как три катера с оружием оказались в Венесуэле
Три катера, пришвартованные у речного контрольного поста на реке Мета, были унесены на территорию Венесуэлы течением, заявили Военно-морские силы Колумбии 10 мая.
ИА Красная Весна 10 мая в 09:28
Общество
Семьям выплатят по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка до 16 лет
Размер пособия составит по 10 тысяч рублей на каждого. В целом такую поддержку получат 27 миллионов российских семей.
Ставропольская правда вчера в 10:49
Политика
Жириновский предложил отменить голосование по Конституции
В связи с пандемией коронавируса лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
9111.ru 06:51
Экономика
Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ 08:01
Общество
Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня
С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
Экономика
Госдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов
Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.
Коммерсантъ 08:25
Политика
Пелоси назвала коронавирус «величайшей катастрофой» в истории США
Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси назвала коронавирус "величайшей катастрофой в истории страны".
РИА Новости 16:32
Гаджеты
Xiaomi презентует новый смартфон POCO F2 Pro
Крупнейший китайский производитель техники анонсировал выпуск новой модели смартфонов — POCO F2 Pro.
Экономика сегодня 11:29
Происшествия
РБК рассказал о двух версиях гибели миллиардера Босова
Правоохранительные органы рассматривают самоубийство и неосторожное обращение с оружием как две возможные версии смерти миллиардера Дмитрия Босова, сообщил источник РБК.
РИА Новости 10:41
Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заболели коронавирусом
Знаменитая российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка заболела коронавирусом и оказалась в больнице вместе со своим супругом - пресс-секретарем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым, у которого также диагностировали COVID-19.
Газета.Ru 12:54
Общество
ПФР: Расширены государственные меры поддержки для семей с детьми
О дополнительных мерах поддержки семей с детьми 12 мая читателям сайта Бердск-Онлайн сообщило отделение ПФР по Новосибирской области.
Бердск онлайн 06:43