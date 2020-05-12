Финансы
РИА НовостиКурс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с апреля
Курс американской валюты расчетами "завтра" к 16:29 мск снижался на 40 копеек, до 73 рублей, европейской — на 19 копеек, до 79,37 рубля, следует из данных Московской биржи. Несколькими минутами ранее доллар достигал отметки в 72,97 рубля, это минимум с 30 апреля.
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