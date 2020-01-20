Финансы
Взгляд.руРубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 29 копеек – до 61,84 рубля, курс евро поднялся на 30 копеек – до 68,63 рубля. Стоимость нефти утром снизилась до 64,58 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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Общество
Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума
За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Политика
В России сформировано новое правительство
Новое правительство Российской Федерации во главе с Михаилом Мишустиным сформировано сегодня, 21 января.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Политика
Ну вот и назван состав нового Правительства.
Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
Общество
В Сбербанке предостерегли от отправки фотографий банковских карт
Мошенники могут с легкостью найти номера банковских карт в Сети, так как россияне сами выкладывают их в интернет, отправляя друг другу фотографии своих карт, например, через мессенджеры.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева провела отпуск в Италии с мужем и дочкой
Звезда проводила время в этой стране со своим супругом, продюсером Константином Меладзе, и дочкой Сарой.
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Политика
РУСАДА связало окончание допингового кризиса с новым министром спорта
Матыцин возглавляет Международную федерацию университетского спорта, экс-глава оргкомитета Олимпийских игр в Сочи Чернышенко занимает должность президента КХЛ.
Авто
Стартовали продажи бюджетного седана Hyundai Aura
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai представил новый субкомпактный седан Aura.
Происшествия
Новый тип коронавируса в Китае дошел до соседней с Благовещенском провинции
Новый тип коронавируса дошел до провинции Хэйлунцзян.
Общество
В России появится новый мегапроект
В России появится новый мегапроект — мост с мыса Эгершельд на остров Елены в Приморском крае, сообщает ТАСС.
Здоровье
ВОЗ: отказ от курения увеличивает шансы на успешную операцию
Недавнее исследование показало, что отказ от этой вредной привычки увеличивает шансы восстановить организм после операций, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Армия и оружие
В ДНР выстрелом в спину убили замкомандующего спецназом МВД
Общество
Госдума одобрила строительство жилья на садовом участке за маткапитал
«Первое чтение прошёл законопроект, предусматривающий, что средства материнского капитала можно будет использовать на строительство жилого дома на садовом участке», — говорится в сообщении.
Футбол
РПЛ заняла 26-е место в рейтинге IFFHS за 2019 год
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших футбольных чемпионатов мира по итогам 2019 года.
Наука
У древнего крокодила обнаружили опухоль возрастом 251 млн лет
Российские палеонтологи обнаружили во время раскопок в Ярославской области вымершей амфибии с древнейшим для наземных позвоночных случаем доброкачественной опухоли.
Армия и оружие
Рассчитано время для защиты Москвы от ракетного удара
Для защиты Москвы от ракетного удара с помощью действующей системы противоракетной обороны может потребоваться до нескольких десятков минут.
Экономика
Россия купила 159 тонн золота в 2018 году
Весь прошлый год Россия активно покупала золото. В итоге его запасы составили 2 270 тонн - пятое место в мире.
Политика
В Ливане сформировали новое правительство
В Ливане премьер-министр Хасан Диаб сформировал новое правительство.
Кино
Составлен список лучших фильмов XXI века
Эксперты и читатели издания Empire выбрали десятку лучших фильмов XXI века.
Политика
Politico: США могут ограничить въезд гражданам Беларуси и Киргизии
Американская администрация изучает вопрос внесения еще семи стран в список государств, гражданам которых может быть ограничен въезд в Соединенные Штаты.
Политика
Генсек ООН предложил Совбезу поддержать итоги саммита по Ливии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Совет безопасности поддержать итоги международной конференции по Ливии, которая прошла накануне в Берлине.
Политика
В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа
Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Политика
Решение Обамы о высылке в 2016 году дипломатов РФ разозлило Трампа
Дональд Трамп был разозлен, когда в декабре 2016 года, за три недели до его инаугурации, президент США Барак Обама объявил о высылке из страны 35 российских дипломатов.
Футбол
Гол Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Шеффилд Юнайтед»
В составе горожан голом отметился Серхио Агуэро (73-я минута).
Гаджеты
Xiaomi сделает бренд Poco самостоятельным
Китайский производитель гаджетов, Xiaomi, объявила о создании на базе своего суб-бренда Poco самостоятельного подразделения.
Кино
Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра
Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Спорт
Горячкина проиграла в девятой партии на чемпионате по шахматам
По итогу матча счет сравнялся — 4,5:4,5. Напомним, после шести партий, сыгранных в Шанхае, чемпионат мира «переехал» во Владивосток.
Здоровье
Умер один из членов нижегородской семьи, страдающей редкой болезнью
В Нижегородской области скончался 51-летний Михаил Воронцов, член семьи из Сосновского района, страдающей болезнью Фабри.