Финансы

Взгляд.руВзгляд.руРубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 29 копеек – до 61,84 рубля, курс евро поднялся на 30 копеек – до 68,63 рубля. Стоимость нефти утром снизилась до 64,58 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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Рубль умеренно снизился к доллару и евро на старте торгов вслед за развернувшейся вниз нефтью

Интерфакс02:27

Рубль днем дешевеет к доллару и евро на негативных сигналах с внешних рынков и падающей нефти

Финмаркет08:16

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском02:02

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру02:25

Рубль повысился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Газета.Ruвчера в 02:21

Курс доллара снизился до 61,48 рубля

ТАССвчера в 02:06

Рубль в ходе торгов слабеет к доллару и евро

Росбалт02:48
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Общество

Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума

За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Газета.Ru 10:25
Политика

В России сформировано новое правительство

Новое правительство Российской Федерации во главе с Михаилом Мишустиным сформировано сегодня, 21 января.
REGNUM 13:26
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости 06:07
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Ну вот и назван состав нового Правительства.

Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
ИА Клерк.Ру 14:25
Общество

В Сбербанке предостерегли от отправки фотографий банковских карт

Мошенники могут с легкостью найти номера банковских карт в Сети, так как россияне сами выкладывают их в интернет, отправляя друг другу фотографии своих карт, например, через мессенджеры.
Известия 02:12
Шоу-бизнес

Вера Брежнева провела отпуск в Италии с мужем и дочкой

Звезда проводила время в этой стране со своим супругом, продюсером Константином Меладзе, и дочкой Сарой.
Телепрограмма вчера в 00:43
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия 12:53
Политика

Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Известия 11:17
Политика

РУСАДА связало окончание допингового кризиса с новым министром спорта

Матыцин возглавляет Международную федерацию университетского спорта, экс-глава оргкомитета Олимпийских игр в Сочи Чернышенко занимает должность президента КХЛ.
Говорит Москва 13:40
Авто

Стартовали продажи бюджетного седана Hyundai Aura

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai представил новый субкомпактный седан Aura.
Автоновости дня 06:51
Происшествия

Новый тип коронавируса в Китае дошел до соседней с Благовещенском провинции

Новый тип коронавируса дошел до провинции Хэйлунцзян.
Амур.инфо 19:26
Общество

В России появится новый мегапроект

В России появится новый мегапроект — мост с мыса Эгершельд на остров Елены в Приморском крае, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 08:14
Здоровье

ВОЗ: отказ от курения увеличивает шансы на успешную операцию

Недавнее исследование показало, что отказ от этой вредной привычки увеличивает шансы восстановить организм после операций, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
News.ru 07:18
Армия и оружие

В ДНР выстрелом в спину убили замкомандующего спецназом МВД

Lenta.ru вчера в 22:17
Общество

Госдума одобрила строительство жилья на садовом участке за маткапитал

«Первое чтение прошёл законопроект, предусматривающий, что средства материнского капитала можно будет использовать на строительство жилого дома на садовом участке», — говорится в сообщении.
RT на русском 07:28
Футбол

РПЛ заняла 26-е место в рейтинге IFFHS за 2019 год

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших футбольных чемпионатов мира по итогам 2019 года.
Спорт-Экспресс 05:42
Наука

У древнего крокодила обнаружили опухоль возрастом 251 млн лет

Российские палеонтологи обнаружили во время раскопок в Ярославской области вымершей амфибии с древнейшим для наземных позвоночных случаем доброкачественной опухоли.
МедиаПоток 19 января в 02:58
Армия и оружие

Рассчитано время для защиты Москвы от ракетного удара

Для защиты Москвы от ракетного удара с помощью действующей системы противоракетной обороны может потребоваться до нескольких десятков минут.
Lenta.ru 20:36
Экономика

Россия купила 159 тонн золота в 2018 году

Весь прошлый год Россия активно покупала золото. В итоге его запасы составили 2 270 тонн - пятое место в мире.
Газета.Ru 12:04
Политика

В Ливане сформировали новое правительство

В Ливане премьер-министр Хасан Диаб сформировал новое правительство.
РБК 19:14
Кино

Составлен список лучших фильмов XXI века

Эксперты и читатели издания Empire выбрали десятку лучших фильмов XXI века.
Русская Планета 15:20
Политика

Politico: США могут ограничить въезд гражданам Беларуси и Киргизии

Американская администрация изучает вопрос внесения еще семи стран в список государств, гражданам которых может быть ограничен въезд в Соединенные Штаты.
Российская газета 19:58
Политика

Генсек ООН предложил Совбезу поддержать итоги саммита по Ливии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Совет безопасности поддержать итоги международной конференции по Ливии, которая прошла накануне в Берлине.
РБК 20:35
Политика

В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа

Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Интерфакс 13:16
Политика

Решение Обамы о высылке в 2016 году дипломатов РФ разозлило Трампа

Дональд Трамп был разозлен, когда в декабре 2016 года, за три недели до его инаугурации, президент США Барак Обама объявил о высылке из страны 35 российских дипломатов.
Российская газета 18:04
Футбол

Гол Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Шеффилд Юнайтед»

В составе горожан голом отметился Серхио Агуэро (73-я минута).
Советский спорт 16:24
Гаджеты

Xiaomi сделает бренд Poco самостоятельным

Китайский производитель гаджетов, Xiaomi, объявила о создании на базе своего суб-бренда Poco самостоятельного подразделения.
TelecomDaily вчера в 01:39
Кино

Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра

Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Известия 13:35
Спорт

Горячкина проиграла в девятой партии на чемпионате по шахматам

По итогу матча счет сравнялся — 4,5:4,5. Напомним, после шести партий, сыгранных в Шанхае, чемпионат мира «переехал» во Владивосток.
Московский Комсомолец Ямал 19 января в 20:27
Здоровье

Умер один из членов нижегородской семьи, страдающей редкой болезнью

В Нижегородской области скончался 51-летний Михаил Воронцов, член семьи из Сосновского района, страдающей болезнью Фабри.
Российская газета 08:12
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