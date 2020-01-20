Финансы

News.ruNews.ruРубль умеренно снизился к доллару и евро

Российская денежная единица, напротив, показала умеренное снижение к бивалютной корзине вслед за дешевеющей нефтью. Как свидетельствуют данные торгов, курс доллара после первой минуты торгов составил 61,7225 рубля. К уровню предыдущего закрытия американская валюта прибавила 17,5 копейки.
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Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском02:03

Рубль вырос к доллару и евро

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Рубль умеренно снизился к доллару и евро на старте торгов вслед за развернувшейся вниз нефтью

Интерфаксвчера в 02:27

Рубль днем дешевеет к доллару и евро на негативных сигналах с внешних рынков и падающей нефти

Финмаркетвчера в 08:16

Рубль растет к доллару и евро

ПРАЙМ02:10

Рубль повысился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Газета.Ru20 января в 02:21

Рубль в ходе торгов слабеет к доллару и евро

Росбалтвчера в 02:48
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Общество

Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
RT на русском 01:19
Игры

Новую Sony PlayStation 5 официально представят 5 февраля

Сразу несколько источников Японии сообщили, что новую Sony PlayStation 5 официально представят 5 февраля, хотя изначально были данные что это случится в конце 2019 года.
Astera вчера в 10:39
Политика

Максим Акимов может возглавить «Почту России»

Бывший вице-премьер России Максим Акимов, который ранее курировал политику страны в области транспорта, связи и цифровых технологий, может занять пост генерального директора "Почты России".
Газета.Ru 04:23
Общество

Телефон Безоса взломали с телефона принца Саудовской Аравии

Телефон главы Amazon Джеффа Безоса взломали с телефона Мохаммеда бен Салмана, наследного принца Саудовской Аравии.
Компания 01:06
Гаджеты

В Сети появились фото прототипа приставки Xbox Series X

В Сети размещены фото прототипа Xbox Series X. Утечка информации об игровой приставке случилась от одного из менеджеров компании.
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Происшествия

Трое рабочих в Кемерово пострадали при падении в шахту лифта

REGNUM 02:26
Политика

Краснов заявил об отсутствии противостояния между СК и Генпрокуратурой

Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что между Следственным комитетом и Генпрокуратурой нет противостояния.
RT на русском 03:51
Происшествия

В Якутии задержали четырех сторонников шамана Габышева

В Якутии полицейские задержали четырех сторонников шамана Александра Габышева, сам шаман закрылся в доме, сообщил "Интерфаксу" координатор "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.
Интерфакс 04:09
Теннис

Павлюченкова вышла во второй круг Australian Open

Ранее ГЛАС сообщал о том, что Кузнецова сенсационно победила Вондрусову и вышла во второй круг Australian Open.
ГЛАС.RU вчера в 21:09
Политика

Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей среди госслужащих, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
РБК 03:47
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости вчера в 06:07
Политика

Мишустин утвердил структуру аппарата правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел первые назначения в правительстве. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте кабмина.
Lenta.ru 02:42
Происшествия

Полицейского уволили после того, как он залил в машину ДПС виски

Вести.Ru вчера в 05:15
Общество

В Москве свыше 30 станций метро получили сообщения об угрозе взрыва

Свыше 30 станций московского метрополитена, названия которых начинаются с букв А и Б, получили анонимные сообщения о "минировании".
Газета.Ru 03:17
Политика

Марат Хуснуллин назначен вице-премьером правительства России

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин назначен на пост заместителя председателя правительства РФ.
Вечерняя Москва вчера в 12:26
Здоровье

В России зафиксирован низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

На третьей неделе 2020 года в России зафиксировали низкий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Вести Подмосковья вчера в 00:49
Происшествия

В Пыталовском районе нашли останки жителей, убитых фашистами

В Пыталовском районе нашли останки мирных жителей, убитых фашистами в годы Великой Отечественной войны.
Московский Комсомолец Псков вчера в 02:17
Общество

За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее

Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Lenta.ru вчера в 18:49
Шоу-бизнес

Экс-супруга Сергея Шнурова вышла в свет с новым мужчиной

Ранее Матильда редко посещала светские мероприятия, так как после развода с Сергеем Шнуровым полностью посвятила себя работе.
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Общество

Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине

Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.
REGNUM 03:05
Футбол

«Динамо» намерено расстаться с Жоаозиньо и Кардозу

Как стало известно «Чемпионату», «Динамо» намерено попрощаться с полузащитниками Жоаозиньо и Мигелом Кардозу.
Чемпионат 02:30
Политика

The Wall Street Journal (США): усиление России на мировой арене (The Wall Street Journal)

В прошлом году был открыт газопровод в Китай "Сила Сибири", а газопровод "Северный поток — 2", прокладываемый из России в Германию по дну Балтийского моря, Москва использует в качестве рычага для развития связей с крупнейшей экономикой Европы.
ИноСМИ 20 января в 03:28
Футбол

Мостовой оценил аренду Кокорина в «Сочи»

RT на русском вчера в 08:07
Общество

Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова

Интерфакс вчера в 13:20
Происшествия

В Улан-Удэ при пожаре в тепловом коллекторе погибли четыре человека

RuNews24.ru 01:11
Экономика

Мигранты вывели из России триллионы рублей

Сумма переводов в обратном направлении равняется 28,76 миллиарда (1,26 триллиона), таким образом, разница за десять лет превысила 100 миллиардов долларов — 4,38 триллиона рублей.
Lenta.ru 00:01
Кино

Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

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Хоккей

Тренер «Рейнджерс» высказался о травме Панарина

Россиянин из-за травмы пропустил встречу регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:4). В текущем сезоне Панарин провёл 47 матчей, в которых набрал 68 очков, забросив 26 шайб и сделав 42 результативные передачи.
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Политика

Михаил Мурашко стал министром здравоохранения

На пост министра здравоохранения был назначен Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Газета.Ru вчера в 12:24
Авто

Электрический кроссовер Hycan 007 готовится к премьере

К премьере готовится новый электрический кроссовер, созданный под китайским брендом Hycan.
Picsnews.net 04:06
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