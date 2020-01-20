Финансы
News.ruРубль умеренно снизился к доллару и евро
Российская денежная единица, напротив, показала умеренное снижение к бивалютной корзине вслед за дешевеющей нефтью. Как свидетельствуют данные торгов, курс доллара после первой минуты торгов составил 61,7225 рубля. К уровню предыдущего закрытия американская валюта прибавила 17,5 копейки.
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Общество
Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
Игры
Новую Sony PlayStation 5 официально представят 5 февраля
Сразу несколько источников Японии сообщили, что новую Sony PlayStation 5 официально представят 5 февраля, хотя изначально были данные что это случится в конце 2019 года.
Политика
Максим Акимов может возглавить «Почту России»
Бывший вице-премьер России Максим Акимов, который ранее курировал политику страны в области транспорта, связи и цифровых технологий, может занять пост генерального директора "Почты России".
Общество
Телефон Безоса взломали с телефона принца Саудовской Аравии
Телефон главы Amazon Джеффа Безоса взломали с телефона Мохаммеда бен Салмана, наследного принца Саудовской Аравии.
Гаджеты
В Сети появились фото прототипа приставки Xbox Series X
В Сети размещены фото прототипа Xbox Series X. Утечка информации об игровой приставке случилась от одного из менеджеров компании.
Политика
Краснов заявил об отсутствии противостояния между СК и Генпрокуратурой
Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что между Следственным комитетом и Генпрокуратурой нет противостояния.
Происшествия
В Якутии задержали четырех сторонников шамана Габышева
В Якутии полицейские задержали четырех сторонников шамана Александра Габышева, сам шаман закрылся в доме, сообщил "Интерфаксу" координатор "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.
Теннис
Павлюченкова вышла во второй круг Australian Open
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Кузнецова сенсационно победила Вондрусову и вышла во второй круг Australian Open.
Политика
Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей среди госслужащих, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Политика
Мишустин утвердил структуру аппарата правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел первые назначения в правительстве. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте кабмина.
Происшествия
Полицейского уволили после того, как он залил в машину ДПС виски
Общество
В Москве свыше 30 станций метро получили сообщения об угрозе взрыва
Свыше 30 станций московского метрополитена, названия которых начинаются с букв А и Б, получили анонимные сообщения о "минировании".
Политика
Марат Хуснуллин назначен вице-премьером правительства России
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин назначен на пост заместителя председателя правительства РФ.
Здоровье
В России зафиксирован низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ
На третьей неделе 2020 года в России зафиксировали низкий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Происшествия
В Пыталовском районе нашли останки жителей, убитых фашистами
В Пыталовском районе нашли останки мирных жителей, убитых фашистами в годы Великой Отечественной войны.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Шоу-бизнес
Экс-супруга Сергея Шнурова вышла в свет с новым мужчиной
Ранее Матильда редко посещала светские мероприятия, так как после развода с Сергеем Шнуровым полностью посвятила себя работе.
Общество
Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине
Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.
Футбол
«Динамо» намерено расстаться с Жоаозиньо и Кардозу
Как стало известно «Чемпионату», «Динамо» намерено попрощаться с полузащитниками Жоаозиньо и Мигелом Кардозу.
Политика
The Wall Street Journal (США): усиление России на мировой арене (The Wall Street Journal)
В прошлом году был открыт газопровод в Китай "Сила Сибири", а газопровод "Северный поток — 2", прокладываемый из России в Германию по дну Балтийского моря, Москва использует в качестве рычага для развития связей с крупнейшей экономикой Европы.
Футбол
Мостовой оценил аренду Кокорина в «Сочи»
Общество
Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова
Экономика
Мигранты вывели из России триллионы рублей
Сумма переводов в обратном направлении равняется 28,76 миллиарда (1,26 триллиона), таким образом, разница за десять лет превысила 100 миллиардов долларов — 4,38 триллиона рублей.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Хоккей
Тренер «Рейнджерс» высказался о травме Панарина
Россиянин из-за травмы пропустил встречу регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:4). В текущем сезоне Панарин провёл 47 матчей, в которых набрал 68 очков, забросив 26 шайб и сделав 42 результативные передачи.
Политика
Михаил Мурашко стал министром здравоохранения
На пост министра здравоохранения был назначен Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Авто
Электрический кроссовер Hycan 007 готовится к премьере
К премьере готовится новый электрический кроссовер, созданный под китайским брендом Hycan.