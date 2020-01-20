Финансы
Взгляд.руРубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 29 копеек – до 61,84 рубля, курс евро поднялся на 30 копеек – до 68,63 рубля. Стоимость нефти утром снизилась до 64,58 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 16:06, Ашберн
Хоккей
КХЛ. ЦСКА переиграл СКА в армейском дерби
Политика
Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко
Михаил Мурашко назначен министром здравоохранения РФ. Он сменит на этом посту теперь уже экс-главу ведомства Веронику Скворцову.
Здоровье
Названы продукты, которых следует избегать при повышенном давлении
Медики назвали продукты, которые необходимо исключить из рациона при гипертонии, сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на GQ.Так, стоит ограничить потребление или полностью отказаться от готовых блюд, белой муки, соли, сахара, твёрдых и насыщенных жиров, которые содержатся в чипсах, картофеле фри и других жареных продуктов, красного мяса и колбас.
Политика
Половина правительства пересядет на новые места
Уже несколько дней в прессе и на Telegram-каналах обсуждаются версии, кто должен войти в новый состав правительства, а кто – лишиться своего поста.
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Происшествия
Александра Емельяненко арестовали за пьяный дебош
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко был арестован Анапским судом за пьяный дебош в поселке Супсех.
Футбол
«Реал» скупает бразильские таланты. Новый Кака за 30 миллионов
Madrid. pic.twitter.com/3jvlhtwSZV — OptaJavier (@OptaJavier) January 20, 2020 30 миллионов — это совершенно нормально даже для самого результативного игрока чемпионата Бразилии, рожденного в 2001 году.
Политика
Володин рассказал об ожиданиях Госдумы от нового правительства
Госдума готова к взаимодействию с обновленным кабмином и ждет от нового состава правительства серьезных изменений в экономической и социальной сфере.
Общество
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков
Экономика
Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Происшествия
Самолет SSJ100 внепланово сел в Ростове-на-Дону
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший авиарейс из Краснодара в Нижний Новгород, внепланово сел в ростовском аэропорту Платов.
Политика
В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа
Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Происшествия
Психолого-психиатрическая экспертиза историка Соколова завершена
Как сообщил ТАСС во вторник его адвокат Александр Почуев, защита в ближайшее время ознакомится с ее результатами, но уже сейчас уверена, что специалисты признали Соколова вменяемым.
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон намекнули на воссоединение
Поклонники отметили, что Энистон и Питт душевно поздравили друг друга, обнявшись после церемонии вручения, и даже намекнули на воссоединение.
Армия и оружие
В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР Алексея Кривулю
В понедельник, 20 января, в Донецке был убит заместитель командира полка специального назначения внутренних войск МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики Алексей Кривуля (позывной Грин), сообщил РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Хоккей
Владиславу Третьяку понадобилась помощь медиков
Президент Федерации хоккея пожаловался на боли в области сердца. Главе Федерации хоккея Владиславу Третьяку понадобилась помощь врачей.
Здоровье
Российские ученые разработали средства для диагностики коронавируса
Российские ученые разработали средства для диагностики нового вида коронавируса 2019-nCoV, распространившегося в Китае, на ранней стадии.
Здоровье
Новый коронавирус из Китая добрался до США
Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) подтвердили первый в стране случай выявления заболевания коронавирусом из Китая.
Общество
Дерипаска похвалил реформы Трампа и раскритиковал российский ЦБ
Бизнесмен Олег Дерипаска, послушав выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который стартовал во вторник, 21 января, заявил о превосходстве его экономической и социальной политики над действиями российского Центробанка.
Общество
Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова
Любимова родилась 31 декабря 1980 года. Окончила факультет журналистики МГУ и факультет театроведения ГИТИСа (РАТИ).
Общество
Оззи Осборн рассказал, что страдает болезнью Паркинсона
Британский рок-музыкант Оззи Осборн рассказал, что страдает болезнью Паркинсона.
Футбол
Джано Ананидзе расторг контракт со «Спартаком»
Общество
Минкомсвязь обсудит бесплатный доступ к поисковикам и соцсетям
Минкомсвязь РФ обсуждает механизм бесплатного доступа к поисковикам, соцсетям и мессенджерам, сообщил журналистам пресс-секретарь ведомства Евгений Новиков.
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Здоровье
На Брянщине продолжится модернизация первичного звена здравоохранения
В рамках реализации программы «100 сёл Брянщины» в 2020 году будет капитально отремонтировано более ста фельдшерско-акушерских пунктов.
Энергетика
Санкции США помогли России в 2019 году нарастить экспорт нефти
Министерство экономического развития, анализируя картину внешней торговли России в 2019 году, указало на примечательный факт: американские санкции против таких стран, как Иран и Венесуэла, помогли России увеличить физический экспорт нефти в 2019 году.
Кино
Составлен список лучших фильмов XXI века
Эксперты и читатели издания Empire выбрали десятку лучших фильмов XXI века.
Политика
Песков объяснил спешку с конституционной реформой
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил спешку с конституционной реформой, сообщат РБК.
Технологии
Дуров назвал iCloud инструментом слежки
Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.