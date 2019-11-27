Курс доллара вырос на 3 копейки — до 64,10 рубля. Курс евро увеличился также на 3 копейки и составил 70,55 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро

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