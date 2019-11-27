Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 3 копейки — до 64,10 рубля. Курс евро увеличился также на 3 копейки и составил 70,55 рубля.
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ЦБ понизил на 30 ноября - 2 декабря курс доллара до 64,08 рубля

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Рубль подешевел к доллару и евро

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ЦБ объявил официальные курсы доллара и евро на 30 ноября – 2 декабря

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Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил российского бойца MMA Александра Емельяненко с победой в поединке с пауэрлифтером и стронгменом Михаилом Кокляевым.
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Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
Слово и Дело 28 ноября в 19:11
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Анна Хилькевич заявила, что ей стыдно за русских мужчин

Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич заявила, что не может ответить взаимностью миллионам российских мужчин, которые ею восхищаются.
Московский Комсомолец 08:57
Общество

В РПЦ выступили против поголовной проверки водителей на алкоголизм

Русская православная церковь не одобряет идею обязательного прохождения теста на алкоголизм при получении водителями медицинских справок, сообщил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».
Взгляд.ру 07:29
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Постоялец гостиницы в Москве устроил стрельбу

На севере Москвы постоялец гостиницы устроил стрельбу.
РБК 05:33
Армия и оружие

У российских подводных лодок обнаружили критические проблемы

Оснащение антиторпедами и телеуправляемой системой управления торпедами поможет повысить боевую эффективность российских дизель-электрических подводных лодок устаревшего проекта 636.3 «Варшавянка».
News.ru 08:58
Происшествия

В Марий Эл на Волге откололась льдина с девятью рыбаками

Льдина, на которой могут находиться до девяти рыбаков, оторвалась от берега на реке Волге в Республике Марий Эл.
Известия 07:13
Музыка

Светлана Лобода представила последний трек в своем привычном стиле

Украинская певица Светлана Лобода представила в инстаграме новый трек "Мира мало", которым попрощалась с привычным для исполнительницы звучанием.
РИА Новости вчера в 04:39
Гаджеты

Huawei объявила скидки до 17 тысяч рублей на свои смартфоны

Помимо скидок покупатели могут получить и подарки. Максимальная скидка, как пишет «Астера», может составит 17 тысяч рублей.
Газета DAILY 28 ноября в 14:05
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Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
РИА Новости 02:07
Происшествия

Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке

Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки.
РБК 05:08
Происшествия

Виновными по делам Евромайдана признали 59 человек

По делам о беспорядках в ходе Евромайдана виновными признали 59 человек, сообщили в Генпрокуратуре Украины в ответ на запрос «Радио Свобода».
Коммерсантъ 07:28
Футбол

Оскорблявший Дзюбу фанат объяснился

Футбольный болельщик, оскорблявший капитана сборной России Артема Дзюбу во время матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020, объяснил произошедшее.
Lenta.ru 09:24
Политика

Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина поднимет на саммите в «нормандском формате» в Париже ряд вопросов, включая возвращение украинских военнопленных.
Политика Сегодня 28 ноября в 08:03
Политика

В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах

Американская корпорация Apple не исключает, что пересмотрит политику обозначения оспариваемых границ в своих приложениях, заявила агентству Рейтер пресс-секретарь компании Труди Мюллер.
РИА Новости вчера в 22:03
Экономика

Правительство готовит отмену пенсий в России

Фактически власти делают шаг к отмене пенсионных выплат в России, такой вывод делают эксперты, опрошенные порталом «Царьград», сообщает PRIMPRESS.
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Фигурное катание

Загитова и Навка открыли «ГУМ-каток» на Красной площади в Москве

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова и победительница Олимпийских игр 2006 года Татьяна Навка открыли каток для массового катания на Красной площади в Москве.
РИА Новости вчера в 13:28
Энергетика

Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом

Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
РИА Новости вчера в 10:43
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Джонатан Айв покинул пост главного дизайнера Apple

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Столтенберг назвал Россию главной угрозой для НАТО

Отвечая на вопрос журналиста о главной угрозе для НАТО, Столтенберг заявил, что это, без сомнения Россия, именно она является главной угрозой для альянса.
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Авто

Стало известно, что изменится с 1 декабря для автомобилистов России

Распространяется новый экологический стандарт и на пассажирские автомобили, входящие в категорию M, и на грузовые автомобили категории N. Введенный стандарт призван содействовать улучшению экологической обстановки в стране за счет ужесточения требований к содержанию вредных компонентов выхлопных газов.
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Политика

Эрдоган: запуск «Турецкого потока» запланирован на 8 января в Стамбуле

Газета.Ru 07:38
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Премьер-министр Ирака подал прошение об отставке

Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди направил в парламент прошение об отставке, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на своего корреспондента в Багдаде.
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Автоспорт

Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию в Абу-Даби

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при "Формулы-1" в Абу-Даби, сообщает ТАСС.
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Представили бюджетный кроссовер Kia Seltos с премиальным тюнингом

Скоро в РФ начнутся продажи доступного кроссовера Kia Seltos, который является одним из самых дешевых представителей сегмента SUV.
Car.ru 28 ноября в 12:36
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Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Известия 28 ноября в 17:44
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев проводит время в компании дочери жены

Редакция uznayvse.ru хочет добавить, что именно из-за болезни жены Гоген начал близко общаться с ее дочерью.
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