Финансы
Взгляд.руРубль снизился к доллару и евро
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 коп. и составил 65,5 руб.
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