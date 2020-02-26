Финансы
Взгляд.руРубль снизился к доллару и евро
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 коп. и составил 65,5 руб.
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Политика
Турция перестанет сдерживать поток беженцев из Сирии
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РАН пожалуется ООН на спутниковую систему Илона Маска
Российская академия наук (РАН) считает, что развертывание тысяч спутников системы Starlink, созданной компанией SpaceX Илона Маска, помешает работе астрономов.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков армейским спецназом
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Лондонский «Арсенал» сенсационно вылетел из Лиги Европы
Один из фаворитов Лиги Европы "Арсенал" неожиданно проиграл на своем поле "Олимпиакосу" (1:2) и вылетел из турнира на стадии 1/16 финала.
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Семья Мирошниченко из Екатеринбурга в начале 2019 года выиграла в лотерею 500 млн рублей.
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Сбитая иномаркой пенсионерка, умерла от полученных травм в Южно-Сахалинске
Водитель иномарки наехал на пешехода в Южно-Сахалинске. Инцидент произошел ранее, 27 февраля, в 18:35.
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Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 78 тыс. человек
В Китае за прошедшие сутки еще 44 человека умерли от нового типа коронавируса COVID-19, общее число жертв составило 2788 человек.
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Раскрыт математический секрет популярности фильмов Marvel
Были сиквелы, а затем появились «командные» фильмы, где все персонажи были представлены в составе команды Мстителей.
Общество
В России предрекли подорожание лекарств из-за коронавируса
В России предрекли подорожание лекарств из-за коронавируса.
Армия и оружие
Вертолеты Израиля атаковали позиции сирийских военных
Вертолеты ВВС Израиля нанесли ракетные удары по позициям сирийской армии в провинции Эль-Кунейтра.
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Недорогие Realme 6 и Realme 6 Pro будут представлены 5 марта
5 марта будут представлены Realme 6 и Realme 6 Pro.
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Новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание
В четверг, 27 февраля, рэпер поделился в своем личном Instagram важным семейным событием. Новорожденному Давиду сделали процедуру обрезания.
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Новый Mercedes-AMG G 63 превратили в пикап c полуметровым клиренсом
В основе Brabus 800 Adventure XLP лежит глобально модернизированный Mercedes-AMG G 63 второго поколения.
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Тарасов будет прооперирован в Италии
Экономика
Банки пожаловались Мишустину на идею запретить «антиотмывочные» комиссии
В письме к Мишустину от 21 февраля (есть у РБК) банки указывают, что депутаты предлагают «надуманное и чрезмерно плоское» регулирование тарифов за переводы: такой подход может привести к введению комиссий для операций всех клиентов, даже для тех, кто не находится под подозрением.
Общество
Россия приостановила авиасообщение с Ираном
В среду вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о приостановке с 28 февраля выдачи виз гражданам Ирана, за исключением деловых и гуманитарных.
Экономика
Bank of America предсказал худшие со времен последнего кризиса итоги года
Для мировой экономики 2020 год станет худшим со времени окончания последнего глобального экономического кризиса в 2009 году, пишет Business Insider со ссылкой на выводы экспертов Bank of America.
Кино
ЛГБТ-персонажа убрали из российской версии мультфильма «Вперед»
Происшествия
В Иркутске сбытчика «Боярышника» осудили на 2,5 года колонии
Суд в Иркутске приговорил к 2,5 года лишения свободы и штрафу в 200 тыс. рублей сбытчика концентрата для ванн "Боярышник", содержащего ядовитый метанол.
Происшествия
Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.
Политика
Кремль придумал методичку для агитаторов за изменение Конституции
«МБХ-Медиа» сообщает, что в Кремле подготовили методички для агитаторов за изменения Конституции.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сломала жизнь Лике Стар из-за мужа дочери
Оказывается, Алла Пугачева перекрыла артистке кислород, узнав о ее романе с Владимиром Пресняковым.
Футбол
Португалия потеряла шансы оторваться от России в рейтинге УЕФА
В 2021 году минимум на сезон Россия лишится одной команды в еврокубках и одной прямой путевки в Лигу чемпионов, так как занимает 6-е место в рейтинге УЕФА.
Общество
Российский «колодец в ад» напугал американского ученого
Кольская сверхглубокая скважина, которую российские геологи пробурили в Мурманской области, напоминает фильм ужасов и внушает иррациональный страх, пишет на страницах научно-популярного журнала Scientific American американская исследовательница и астрофизик Сабрина Стирвальт.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Экономика
В России закрываются несколько крупных сахарных заводов
В текущем сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов (будет длиться с августа 2020 года по июль 2021 года) в России не смогут работать сахарные заводы, суммарные мощности которых превышают отметку в 150 тысяч тонн.
Культура
Американский писатель резко высказался о «Преступлении и наказании»
Американский писатель Джеймс Эллрой в интервью испанской газете El País в грубой форме высказался о романе писателя Федора Достоевского "Преступление и наказание".
Происшествия
Бывший сотрудник банка похитил более 9 млн рублей в Якутске
Суд приговорил бывшего начальника отдела кассовых операций филиала ОАО "Банк Москвы" в столице республики к лишению свободы за присвоение свыше девяти миллионов рублей, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
Политика
Экс-депутат рады разработал план по срыву строительства АПЛ в РФ
Бывший заместитель администрации экс-президента Украины Петра Порошенко, бывший депутат Верховной рады Андрей Сенченко разработал план по срыву строительства российских атомных подводных лодок.