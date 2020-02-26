Курс доллара вырос на 17 копеек — до 65,55 рубля. Курс евро увеличился также на 17 копеек и составил 71,27 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро

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