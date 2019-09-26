Финансы
Газета.RuРубль снижается к доллару и евро
Фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,03% - до 62,37 доллара за баррель. Ознакомиться с курсом российского рубля в режиме онлайн можно в разделе "Котировки". Ранее сообщалось, что курс евро взлетел к рублю.
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Политика
Глава ДНР отверг предложение Лукашенко о миротворцах в Донбассе
Московский Комсомолец 09:21
Футбол
Чалов: «Счастлив в ЦСКА, но мечтаю поиграть в другом чемпионате»
21-летний форвард ЦСКА Фёдор Чалов признался, что его всё устраивает в своём нынешнем клубе, но отметил, что мечтает однажды поиграть в Европе.
Sport.ru 13:00
Политика
В Чечне отреагировали на сообщения о болезни Кадырова
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов отреагировал на появившиеся в соцсетях сообщения о том, что глава республики якобы вылетел на лечение в Москву, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:51
Футбол
Радимов опубликовал фото Кокорина с тренировки «Зенита-2»
Главный тренер санкт-петербургского клуба «Зенит-2» Владислав Радимов опубликовал совместную фотографию с нападающим Александром Кокориным.
RT на русском 10:13
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Политика
Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашогги
Пятый канал 09:34
Здоровье
Геронтолог рассказал, как замедлить старение
Вечерняя Москва 06:33
Политика
Стало известно о тайном толстом телефоне Путина
Для телефонных переговоров вне своего кабинета президент России Владимир Путин использует не простой мобильник, а специальный — он толще и в нем предусмотрено несколько уровней защиты.
Lenta.ru 11:59
Политика
США расширили санкции против России
Вашингтон ввел санкции против российской компании, трех граждан и пяти судов, говорится в пресс-релизе Минфина США.
РИА Новости 11:10
Происшествия
Элитный отдых в Дубае обернулся для танцовщицы сексуальным рабством
55 дней провела в сексуальном рабстве в ОАЭ 31-летняя Анастасия Орлова из Хабаровска.
Вести.Ru 11:30
Происшествия
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за сломанного iPhone
РЕН ТВ вчера в 17:36
Политика
Лукашенко усомнился в возможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицательно ответил на вопрос украинской журналистки о возможном возвращении Крыма в состав Украины.
Известия 05:34
Происшествия
Защита Пирумова не стала отрицать возбуждение против него нового дела
Защита бывшего замминистра культуры Григория Пирумова не стала отрицать возбуждение против него нового уголовного дела.
РИА Новости 13:20
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына
На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва вчера в 06:18
Политика
Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР
Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы столицы Калмыкии.
РБК 11:32
Авто
Первый пикап Hyundai получит рамную конструкцию
Компания Hyundai выпустит свой первый пикап, модель получит рамную конструкцию лестничного типа.
Актуальные Новости вчера в 09:19
Происшествия
В Китае женщина решила проветрить салон самолета через аварийный выход
Sputnik Таджикистан 04:33
Политика
МИД предложил ответ на невыдачу американских виз российским делегатам
Москва предложила перенести заседание Первого комитета (Комиссия по разоружению) Генеральной ассамблеи ООН из США в другую страну в ответ на невыдачу американских виз российским делегатам, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
РИА Новости 11:40
Шоу-бизнес
Максим Виторган пошутил над Ксенией Собчак в Instagram Галкина
Максим Галкин случайно обнаружил свое сходство с Ксенией Собчак.
Дни24 12:44
Авто
В Сети показали шестиколесный пикап УАЗ «Патриот»
В новом видео блогеры канала «Дорого-Богато» показали УАЗ «Патриот», которому добавили одну ось и теперь никакой бездорожье ему не помеха.
SpeedMe 05:20
Политика
Памфилова назвала клеветой слова журналистки об угрозах со стороны ЦИК
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова опровергла слова журналистки агентства Associated Press (AP) Натальи Васильевой об угрозах со стороны сотрудников Центризбиркома.
Lenta.ru 13:20
Политика
Зеленский опубликовал в соцсети фото с Трампом
Политическая Экспертиза вчера в 09:45
Кино
Звёзды «Парка Юрского периода» сыграют в новом фильме о динозаврах
На прошлой неделе одна из старейших голливудских студий Universal опубликовала на своём канале в YouTube короткометражный фильм по «Миру Юрского периода».
Профиль 07:38
Экономика
Правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров
Прожиточный минимум российских пенсионеров в 2020 году составит 9311 руб. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов, подготовленного Минфином России.
РБК вчера в 17:56
Политика
Лавров считает правильным возобновление авиасообщения с Грузией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает правильным решением возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией, так как большинство грузинских граждан осознало контрпродуктивность антироссийских провокаций, передает "Коммерсантъ".
РЕН ТВ вчера в 15:15
Происшествия
Оренбургского священника с 70 приемными детьми обвинили в педофилии
Оренбургского священника с 70 приемными детьми обвинили в педофилии.
Время Пресс 03:14
Футбол
Жена Мамаева анонсировала интервью с супругом
Супруга бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана анонсировала выход интервью с мужем.
Sportbox.RU 23 сентября в 12:33
Шоу-бизнес
Лобода поддержала дочь Алсу после скандала на шоу «Голос. Дети»
Лобода отметила, что ей очень жаль Микеллу. В течение продолжительного периода она поддерживала девочку, правда, через других людей.
RuNews24.ru 04:37