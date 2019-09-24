Финансы
Газета.RuРубль снижается к доллару и евро
Фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,03% - до 62,37 доллара за баррель. Ознакомиться с курсом российского рубля в режиме онлайн можно в разделе "Котировки". Ранее сообщалось, что курс евро взлетел к рублю.
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Политика
Белоруссия призвала отказаться от размещения и производства РСМД
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал страны мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
ТАСС 21:00
Экономика
Минфин предложил увеличить субсидии «Первому каналу» и ВГТРК
АО «Первый канал», как следует из документа, в следующем году может получить традиционную компенсацию расходов на трансляцию своего сигнала в городах с населением менее 100 тыс. человек и субсидию на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и приобретением программного продукта, наполнением им телеэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей.
РБК 05:50
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Армия и оружие
В России началось производство аналога американской винтовки AR-15
Серийное производство аналога одной из самых популярных винтовок в США AR-15 полностью из отечественных комплектующих запущено в России, передает «РИА Новости».
Rambler News Service вчера в 07:16
Происшествия
В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота
В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Энергетика
Лукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
REGNUM 05:58
Общество
Появились гендерно-нейтральные куклы Барби
Компания Mattel выпустила коллекцию гендерно-нейтральных кукол Барби.
Афиша Daily вчера в 15:39
Футбол
Тошич скучает по зарплате в России
"Больше всего скучаю по зарплате в России", заявил Тошич во время интервью на шоу "КраСава".
Sport.ru 14:59
Политика
В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.
RT на русском 14:19
Политика
В Польше назвали трагедией работу «Газпрома»
Глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил, что ограничение для «Газпрома» на использование европейского газопровода Opal спасло Польшу от газовой трагедии.
Lenta.ru 21:36
Политика
МИД РФ обвинил США в подрыве процесса урегулирования в Сирии
"Как только в Сирии происходят какие-то важные позитивные сдвиги, в первую очередь в политическом процессе, появляются сообщения, которые могут помешать улучшению обстановки республике", - заявил дипломат.
Московский Комсомолец 19:45
Футбол
ФИФА обвинили в подтасовке голосов на выборах лучшего игрока года
Основной претензией в адрес ФИФА последовал выбор в пользу Месси, а не ван Дейка, который, по мнению многих экспертов, должен был быть признан лучшим игроком года.
Газета.Ru 15:36
Политика
Лавров встретился с главой МИД Грузии
Глава МИД России Сергей Лавров встретился с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба российского министерства.
Rambler News Service 10:17
Политика
Соловьев призвал ввести санкции против Украины после слов Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев возмутился заявлениями президента Украины Владимира Зеленского и призвал ввести санкции против Киева.
Rambler News Service 01:22
Кино
Вышел новый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе
В YouTube опубликован новый трейлер криминальной драмы Мартина Скорсезе «Ирландец».
Культуромания 01:46
Происшествия
Танцовщица из Хабаровска провела отпуск в Дубае в сексуальном рабстве
31-летняя танцовщица и модель Анастасия Орлова провела 55 дней "отдыха" в ОАЭ в сексуальном рабстве.
РЕН ТВ 12:28
Игры
Call of Duty: Modern Warfare теперь в Санкт-Петербурге
24 сентября компания Infinity Ward продемонстрировала новый трейлер Call of Duty: Modern Warfare.
Peterburg News вчера в 18:58
Происшествия
Адвокат Кокорина найден мертвым
Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.
Lenta.ru 14:53
Армия и оружие
Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии
Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РБК вчера в 09:46
Политика
NYT назвала место службы автора жалобы на Трампа
Газета утверждает, что некий сотрудник ЦРУ был на какое-то время переведен на службу в Белый дом, однако потом отозван на прежнее место работы.
REGNUM 18:55
Происшествия
Осквернивших мемориал в Буденновске военных осудили условно
Инцидент произошел в конце марта. Местные СМИ сообщили, что молодые люди принесли скамейку к мемориалу и поставили ее у Вечного огня.
РБК 22:19
Армия и оружие
Россия создаст онлайн-архив о советских пленных времен Второй мировой
Российский военный архив получит электронные копии документов около 500 тысяч советских военнопленных периода Второй мировой войны.
Газета.Ru 22:23
Здоровье
Ядовитый свинец обнаружили в куркуме
iReactor вчера в 22:27
Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.
ТАСС 18:04
Общество
МЧС подтвердило запрет курения на балконах
МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.
Ведомости 12:42
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия 15:05
Общество
Батурина покинула благотворительный фонд мэрии Лондона
Московский Комсомолец 18:43
Политика
Глава ДНР отверг идею Лукашенко о миротворцах в Донбассе
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отказался от инициативы о введении миротворческих сил в Донбасс, которую предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Газета.Ru 09:34
Политика
Умер бывший президент Франции Жак Ширак
Коммерсантъ 06:24