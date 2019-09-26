Финансы

Вести.ФинансВести.ФинансРубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Рубль дешевеет в начале торгов

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Курс доллара достиг 64,32 рубля

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Курс доллара вырос на открытии торгов

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Рубль подешевел в начале торгов четверга

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Курс доллара вырос до 64,32 рубля

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Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

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Рубль днем укрепляется к доллару и евро на спросе на рублевую ликвидность под сентябрьские налоги

Финмаркетвчера в 10:08
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Политика

Лукашенко не намерен до смерти быть президентом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет президентом страны, пока его выбирает народ и позволяет здоровье, передает БелТА.
Газета.Ru 07:53
Политика

В Кремле оценили идею Лукашенко о белорусских миротворцах в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о готовности Минска ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украино-российской границы, если будет согласие сторон.
RT на русском 05:26
Политика

СК России возбудил дело против ветерана Латышского легиона СС

Газета.Ru 03:01
Шоу-бизнес

Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак

На днях решил сравнить себя с другими медийными персонами Максим Галкин. Программа посчитала его похожим на Ксению Собчак.
ИнфоСМИ 06:53
Кино

Уральские киношники показали клип, который сняли для Дельфина. Там очень много поцелуев

Как ранее рассказывал Иван Соснин, клип и песня — это коллаборация его команды, ювелира Натальи Брянцевой из Екатеринбурга и Дельфина.
Екатеринбург Онлайн 08:30
Происшествия

Подозреваемая в убийстве ребенка в Тюменской области признала вину

Газета.Ru 07:00
Происшествия

Священника Николая Стремского обвинили в изнасиловании детей

ТАСС 01:45
Экономика

X5 откажется от половины магазинов «Карусель»

За шесть месяцев 2019 года сеть принесла X5 5,1% общей выручки.
РБК 04:23
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым

Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Экономика

АЛРОСА купит смоленский завод «Кристалл»

В марте 2017 года генеральный директор завода Максим Шкадов заявлял, что акции смоленского завода может купить исключительно «стратегический инвестор», которым в России, по его мнению, является лишь АЛРОСА.
РБК вчера в 13:56
Общество

В России запретят курить на балконах

В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости 07:40
Происшествия

Пассажирка открыла в самолете аварийный люк, потому что ей было душно

Вести.Ru 05:51
Общество

Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар

РИА Новости вчера в 16:19
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 25 сентября.
RT на русском вчера в 01:07
Политика

Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе, пишут СМИ

Изначально ожидалась оценка выполнения Киевом требований для получения очередного транша кредита по действующей программе, однако потом стало известно, что стороны ведут переговоры о новой кредитной программе.
РИА Новости 06:42
Экономика

В Ленобласти начали строительство Балтийского вагоноремонтного завода

Piter.tv 04:50
Экономика

Подсчитано количество суррогатного топлива на российских заправках

Росстандарт подсчитал количество некачественного бензина на российских заправках.
Газета.Ru 08:15
Политика

Путину предложили меры на случай новых санкций в сфере обороны

Президент Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Юрием Борисовым, в ходе которой тот представил главе государства меры на случай введения дополнительных санкций в сфере обороны, сообщает пресс-служба Кремля.
Взгляд.ру 07:20
Политика

Зеленский обвинил Россию в нападении на Украину во время речи в ООН

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:19
Происшествия

Прокуратура поддержала просьбу СК освободить Миняйло из-под стражи

Просьбу отпустить обвиняемого под домашний арест до 27 декабря поддержала и прокуратура. Что конкретно вменяется Миняйло, пока неизвестно.
РИА Новости 08:21
Экономика

Правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров

Прожиточный минимум российских пенсионеров в 2020 году составит 9311 руб. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов, подготовленного Минфином России.
РБК вчера в 17:56
Фигурное катание

Туктамышева выиграла короткую программу на Кубке СПб

В Академии фигурного катания завершилась короткая программа женщин-одиночниц на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга по фигурному катанию.
Нева Спорт 04:15
Происшествия

В Новосибирске загорелась крыша жилого дома

В жилом доме в центре Новосибирска загорелась крыша.
РБК 08:30
Происшествия

Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября

Коммерсантъ 04:04
Политика

Зеленский опубликовал первое совместное фото с Трампом

Lenta.ru вчера в 10:45
Футбол

Фанатов «Спартака» оградили решеткой и заперли на стадионе

Болельщики гостей были вынуждены смотреть за игрой за решеткой. Фанатов красно-белых оградили на секторе и заперли на ключ.
Lenta.ru 06:00
Политика

Захарова прокомментировала стенограмму разговора Зеленского и Трампа

РИА Новости вчера в 13:58
Происшествия

Горевший в Норвегии российский траулер затонул

Траулер Мурманского тралового флота "Бухта Наездник", горевший в течение 22 часов в Тромсё, затонул, опрокинувшись в четверг возле причала.
ТАСС 03:18
Общество

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
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