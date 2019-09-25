Фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,03% - до 62,37 доллара за баррель. Ознакомиться с курсом российского рубля в режиме онлайн можно в разделе "Котировки". Ранее сообщалось, что курс евро взлетел к рублю.

Рубль снижается к доллару и евро

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