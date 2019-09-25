Финансы
Газета.RuРубль снижается к доллару и евро
Фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,03% - до 62,37 доллара за баррель. Ознакомиться с курсом российского рубля в режиме онлайн можно в разделе "Котировки". Ранее сообщалось, что курс евро взлетел к рублю.
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Политика
Лукашенко заявил о готовности ввести в Донбасс миротворцев
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своей готовности ввести в Донбасс белорусских миротворцев.
REGNUM 04:48
Экономика
Прожиточный минимум пенсионеров предложили повысить
Правительство предложило повысить сумму прожиточного минимума пенсионеров в целом по России в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:57
Политика
Лавров рассказал о планах передать Донбасс Украине
Предоставление отдельным районам Донбасса «особого статуса» приведет Украину к ситуации, напоминающей отношения Молдавии и Приднестровья.
Lenta.ru 04:58
Экономика
В России 9% горючего на заправках оказалось суррогатом
Доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском на рынке составляет 8,8%. Это показали проверки Росстандарта, проведенные с начала года.
Известия вчера в 18:21
Происшествия
В Норвегии затонул загоревшийся российский траулер
Российская газета 04:21
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Политика
Лавров напомнил об идее Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в связи с ситуацией вокруг невыдачи виз США российским делегатам напомнил, что Иосиф Сталин в своё время предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи.
RT на русском вчера в 16:32
Происшествия
В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым
24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.
Российская газета вчера в 07:57
Происшествия
Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек
Газета.Ru вчера в 16:35
Экономика
Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»
Гипермаркеты теряют и рентабельность: в первом полугодии 2019 г. рентабельность EBITDA «Каруселей» снизилась на 28 б. п. до 4,3%. Для сравнения: этот показатель у «Пятерочки» – 8,5% за январь – июнь 2019 г. Компания связывает это со «структурным оттоком покупателей в формат «магазинов у дома» и развитием онлайн-торговли, что приводит к отрицательному эффекту операционного рычага в гипермаркетах».
Ведомости 03:17
Политика
Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп дал ему обещание помочь в возвращении Крыма, передает УНИАН.
Газета.Ru 03:03
Происшествия
Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября
Коммерсантъ 04:04
Кино
Медведев поздравил Басилашвили с юбилеем
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил народного артиста Олега Басилашвили с 85-летием.
Парламентская газета 03:37
Политика
Опубликована стенограмма разговора Трампа и Зеленского
В Сети опубликована стенограмма телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся в июле этого года.
Газета Metro вчера в 13:55
Политика
Соловьев предложил ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев предложил ввести санкции против Украины после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.
РБК вчера в 16:31
Политика
Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашкаджи
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал свою ответственность за инцидент с убийством в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.
ТАСС 02:49
Футбол
Осорио о «Енисее»: Ничего не слышал о Сибири до этой поездки
Венесуэльский защитник петербургского «Зенита» Йордан Осорио рассказал о том, какие впечатления у него остались от поездки в Красноярск и рассказал, почему «сине-бело-голубые» победили «Енисей».
Нева Спорт 04:37
Общество
Сын Гарри и Меган впервые появился на публике
Сын Гарри и Меган Арчи впервые появился на публике – малыша взяли на встречу с архиепископом Десмондом Туту.
Euromag.ru вчера в 06:52
Футбол
«Балтика» обыграла по пенальти «Локомотив» в Кубке России
Калининградская "Балтика" обыграла московский "Локомотив" в 1/16 финала Кубка России, одержав победу над "железнодорожниками" в серии послематчевых пенальти.
ProstoProSport вчера в 17:12
Общество
Иванка Трамп пришла на сессию Генассамблеи ООН без нижнего белья
iReactor 24 сентября в 14:42
Происшествия
Гей-пара из РФ с усыновленными детьми попросила убежище в США
Однополая семья из России — Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев с двумя несовершеннолетними детьми запросила политическое убежище в США.
BFM.ru 05:24
Политика
Кремль прокомментировал расшифровку разговора Трампа и Зеленского
Публикация стенограммы разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского является внутренним делом стран, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 04:56
Наука
Новое исследование изучает сверхсветовые гамма-всплески
AstroNews.ru 23 сентября в 11:21
Кино
Джона Хилл получит вдвое больше Паттинсона за роль в «Бэтмене»
Warner Bros. ведет переговоры с актером Джоной Хиллом о съемках в фильме Мэтта Ривза «Бэтмен».
Культуромания 03:28
Общество
Губернатор Оренбургской области отреагировал на арест священника
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер прокомментировал арест настоятеля Саракташской церкви Николая Стремского, которого обвиняют в изнасиловании приемных детей.
РЕН ТВ 04:53
Киберспорт
OG первой завершила челлендж в матче против Natus Vincere
CyberSport.ru вчера в 16:49
Политика
Лавров назвал Евросоюз ненадёжным партнёром для России
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Европейский союз ненадёжным партнёром для нашей страны.
Life.ru вчера в 21:56
Здоровье
Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар
Шестимесячную девочку Луну, страдающую от серьезного заболевания, выражающегося появлением черного пятна на лице, привезут из США на лечение в Россию.
Известия 24 сентября в 08:09
Политика
Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.
NewInform вчера в 20:54