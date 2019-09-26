В среду, 25 сентября, на открытии торгов Московской биржи доллар незначительно дорожает, евро дешевеет, а рубль стабилен к бивалютной корзине. По итогам первой минуты торгов бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала всего на 0,61 копейки к уровню закрытия вторника – до 66,92 рубля.

Курс доллара начал расти к рублю на открытии торгов

Политика В Кремле оценили идею Лукашенко о введении миротворцев в Донбасс Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение белорусского лидера Александра Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы должны оценивать сами участники конфликта на юго-востоке Украины.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Политика Зеленский заявил об обещании Трампа помочь ему вернуть Крым Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал ему помочь в возвращении Крыма Украине.

Общество Россиянам запретят курить на балконах Соответственно, отныне россияне не смогут жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах.

Происшествия Подозреваемая в убийстве ребенка в Тюменской области признала вину Девушка, подозреваемая в жестоком убийстве ребенка в городе Заводоуковск Тюменской области, признала вину, сообщила РИА Новости в четверг представитель пресс-службы СУСК по региону.

Общество Мэрия Москвы отказалась согласовывать акцию «Бессмертный ГУЛАГ» Мэрия Москвы отказалась согласовать оппозиционерам акцию памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ", сообщил председатель партии "Гражданская инициатива" (неофициально носит название "Партия перемен") Андрей Нечаев на своей странице в фейсбуке.

Политика Песков рассказал о цели послания Путина по РСМД Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что послание российского лидера Владимира Путина о ракетах средней и меньшей дальности направлено на то, чтобы не допустить усиление напряжённости.

Экономика Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика «Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.

Происшествия Следствие выдвинуло версии аварийной посадки в Барнауле Причиной жесткой посадки "Боинга" Azur Air в Барнауле могли быть ошибки пилотирования или некачественное техобслуживание лайнера, сообщили "Интерфаксу" в Следственном комитете.

Экономика Прожиточный минимум пенсионеров предложили повысить Правительство предложило повысить сумму прожиточного минимума пенсионеров в целом по России в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Скончался адвокат Александра Кокорина Адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина, умер во вторник.

Футбол Помазун рассказал, как его назначили капитаном на кубковый матч «Алания» — ЦСКА Вратарь ЦСКА Илья Помазун, который вышел в стартовом составе с капитанской повязкой на матч 1/16 финала Кубка России с «Аланией» (3:1), отметил, что старался достойно заменить Игоря Акинфеева.

Транспорт МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.

Шоу-бизнес Мать Нино Нинидзе высказалась о романе дочери с Максимом Виторганом Артистка Ия Нинидзе прокомментировала романтические отношения между своей дочерью, 28-летней актрисой Нино Нинидзе и 47-летним актёром Максимом Виторганом.

Политика Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, по его мнению, стоит вернуть авиасообщение с Грузией, которое было приостановлено указом президента России с 8 июля этого года.

Политика Украинский телеканал «112» лишили лицензии Как сообщало издание Strana.ua, ранее офис президента Украины потребовал от украинских чиновников в кратчайшие сроки лишить лицензии оппозиционный телеканал NewsOne.

Экономика «Известия»: почти 9% бензина в России является контрафактом Доля фальсифицированного бензина на российских АЗС, согласно проведенным Росстандартом проверкам, достигает почти 9%, пишут "Известия".

Кино Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов» Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.

Политика Зеленский назвал Трампа «великим наставником» Президент Украины Владимир Зеленский во время июльского разговора с президентом США Дональдом Трампом признался, что перенял опыт американского лидера, чтобы его партия выиграла в парламентских выборах и назвал его «великим наставником».

Общество Судебным приставам разрешат взламывать двери для проверки ремонта В крайнем случае, если должник упорно не пускает официальных гостей в свой дом, судебные приставы смогут открыть двери против его воли.

Происшествия В Елизаветинской больнице пациентка подралась с фельдшером Сотрудница учреждения сняла побои В Елизаветинской больнице в Санкт-Петербурге пациентка подралась с фельдшером, сообщили в правоохранительных органах.