Финансы
Газета.RuРубль снижается к доллару и евро
Фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,03% - до 62,37 доллара за баррель. Ознакомиться с курсом российского рубля в режиме онлайн можно в разделе "Котировки". Ранее сообщалось, что курс евро взлетел к рублю.
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В Германии назвали сумму выделенной Украине помощи
С момента начала кризиса на Украине Германия оказала Киеву помощь в размере €1,4 млрд, сообщил 26 сентября журнал Der Spiegel.
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Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп дал ему обещание помочь в возвращении Крыма, передает УНИАН.
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Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
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Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Возросло число пострадавших после жёсткой посадки Boeing в Барнауле
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Жителей Алтайского края предупредили о падении обломков ракеты
Траектория полета проходит над Алтайским краем, сообщают в пресс-службе Роскосмоса.
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Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии
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Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашокджи
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман признал ответственность за ситуацию с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашокджи в Стамбуле.
Коммерсантъ 03:32
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Прокуратура просит не лишать свободы Устинова
Газета.Ru 03:35
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Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
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Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.
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Лавров назвал ЕС ненадежным партнером
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что Евросоюз - это ненадежный партнер для российской стороны, который игнорирует ее желание наладить равноправное общение.
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Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
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Препарат AMG 510 сократил развитие рака легких в 54% случаев
AMG 510 – новое лекарство от рака легкого Самая высокая доза AMG 510 позволила сократить рост опухоли у 7 из 13 пациентов, как показало изучение первых томографичеких изображений после лечения, в то время как у оставшихся 6 пациентов болезнь была стабильной.
Газета Йошкар-Ола 24 сентября в 02:43
Футбол
Головин включен в символическую сборную 7-го тура чемпионата Франции
Спорт-Экспресс вчера в 22:50
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Боец ММА Коллинз скончалась от аневризмы мозга
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Даниил Квят: «В „Ред Булл“ было бы больше шансов»
Спорт-Экспресс 02:41
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Глава РУСАДА заявил об оказываемом на него давлении
Ганус назвал иск главного тренера Чувашии по легкой атлетике Николая Панфилова и спортсменов " системным давлением на руководителя РУСАДА и на РУСАДА в преддверии рассмотрения дел спортсменов в дисциплинарном антидопинговом комитете".
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Сын Гарри и Меган впервые появился на публике
Сын Гарри и Меган Арчи впервые появился на публике – малыша взяли на встречу с архиепископом Десмондом Туту.
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Проблемы с изучением татарского были у всех на слуху и у меня в том числе – не давался он мне.
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Умер защищавший Кокорина адвокат
Скоропостижно умер адвокат Андрей Ромашов, представлявший интересы футболиста Александра Кокорина, сообщил его коллега Игорь Бушманов.
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Ротенберг договорился о продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»
«Стройгазмонтаж» стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд руб.
РБК вчера в 11:20
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Девять человек пострадали при пожаре в хостеле в Москве
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