Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль снижается к доллару и евро

Фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,03% - до 62,37 доллара за баррель. Ознакомиться с курсом российского рубля в режиме онлайн можно в разделе "Котировки". Ранее сообщалось, что курс евро взлетел к рублю.
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