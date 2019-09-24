Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль снижается к доллару и евро

Фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,03% - до 62,37 доллара за баррель. Ознакомиться с курсом российского рубля в режиме онлайн можно в разделе "Котировки". Ранее сообщалось, что курс евро взлетел к рублю.
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Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару и евро

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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 01:20, Вашингтон
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