Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 31 копейку — до 63,52 рубля. Курс евро увеличился на 32 копейки и составил 69,07 рубля.
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Рубль начал торги пятницы слабым ростом к доллару и евро

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Взгляд.ру02:10

Доллар и евро выросли

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ToDay News Ufa вчера в 08:36
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В ходе обсуждения было предложение закрепить в обновленном основном законе запрет на отчуждение территорий России.
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News.ru вчера в 13:57
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Новым коронавирусом могут заразиться две трети населения Земли.
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