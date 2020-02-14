Курс доллара вырос на 31 копейку — до 63,52 рубля. Курс евро увеличился на 32 копейки и составил 69,07 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро

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