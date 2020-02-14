Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 31 копейку — до 63,52 рубля. Курс евро увеличился на 32 копейки и составил 69,07 рубля.
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Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру02:10

Рубль умеренно укрепился к доллару и евро в начале торгов

Вести.Ru02:21

Рубль вырос к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи 14 февраля

Экономика сегодня02:20

Рубль начал торги пятницы слабым ростом к доллару и евро

Интерфакс02:31

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском02:02

Курс доллара на Мосбирже снизился до 63,6 рубля

ТАСС02:10

Рубль днем подрастает к доллару и евро в ожидании новостей об эпидемии коронавируса

Финмаркет07:37
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Армия и оружие

В Алеппо сбили сирийский вертолет

Боевики сбили вертолет сирийской армии в провинции Алеппо, сообщает в пятницу, 14 февраля, агентство Anadolou.
Известия 07:45
Политика

Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.
Газета.Ru 05:13
Армия и оружие

ЦПВС опроверг заявления Турции о потерях сирийской армии в Идлибе

Заявления Минобороны Турции, что армия Сирии несёт потери от ударов турецких войск в идлибской зоне деэскалации, не соответствуют действительности.
RT на русском 08:25
Общество

Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором

Мать петрозаводской школьницы, которую директор образовательного учреждения отчитала из-за внешнего вида, рассказала об инциденте.
РИА Новости вчера в 19:07
Кино

Роберт Паттинсон примерил костюм Бэтмена

В коротком ролике, залитом мрачным красным светом, актер предстал не в полный рост, из-за чего разглядеть костюм во всей красе сложно, но некоторые детали, вроде маски и символа летучей мыши на груди, видны отчетливо.
Газета.Ru 04:03
Происшествия

Два человека погибли при жесткой посадке Ми-8 на Ямале

Погибли двое членов экипажа вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку недалеко от Сабетты, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 07:44
Политика

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщила 14 февраля пресс-служба президента Украины.
REGNUM 08:03
Шоу-бизнес

Алсу вывела в свет свою старшую дочь Сафину

Алсу вывела в свет свою старшую дочь Сафину, компанию певице также составила Микелла Абрамова.
Дни24 05:00
Здоровье

Кабмин разработал меры по улучшению ситуации с лечением онкологии

Правительство разработало целый ряд мер, которые направлены на улучшение ситуации с лечением в России онкологии, особенно у детей.
RT на русском 04:24
Армия и оружие

Сирийская ПВО отразила ракетный удар по Дамаску

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетный удар со стороны "враждебных объектов" в небе над Дамаском, сообщает агентство SANA.
Газета.Ru 04:03
Армия и оружие

Военная база США в Ираке подверглась ракетной атаке

Военная база Соединенных Штатов Америки «К-1» на севере Ирака была обстреляна неизвестными из ракетного вооружения.
Shraibikus News вчера в 14:29
Политика

Офис Зеленского обратится в суд из-за сообщений о встрече с Патрушевым

Офис президента Украины Владимира Зеленского обратится в суд по поводу сообщений о встрече украинского лидера с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в Омане.
РБК 06:53
Политика

Зеленский пообещал построить «город-сад» на границе с Крымом

iReactor вчера в 20:18
Шоу-бизнес

Видео дочери Успенской со словами о дьяволе вызвало споры в Сети

Дочь "королевы русского шансона" Любови Успенской Татьяна Плаксина во время прямого эфира на своей странице в Instagram упомянула дьявола.
Московский Комсомолец вчера в 06:12
Гаджеты

Google слила информацию об Android 11

В основном же, Google призывает разработчиков обратить внимание на три главных постулата Android 11.
The GEEK 04:57
Футбол

«Челси» договорился о трансфере Зиеша

Согласно источнику, следующим клубом игрока станет лондонский «Челси», который договорился о его трансфере за 40 млн евро.
ProstoProSport 12 февраля в 16:16
Происшествия

Голунов получил письменные извинения от прокуратуры ЗАО Москвы

Спецкорреспондент «Медузы» Иван Голунов получил по почте официальные извинения от прокуратуры за необоснованное уголовное преследование.
Коммерсантъ 08:10
Космос

Мимо Земли пролетел астероид с собственным спутником

В конце января мимо Земли пролетел необычный астероид, обладающий собственным спутником.
МИР 24 02:48
Политика

FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина

Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
Ведомости 02:58
Гаджеты

Что умеют «умные» часы Huawei Watch GT 2

В России с 14 февраля начнут продавать премиальную версию смарт-часов HUAWEI WATCH GT 2. Устройство получило от производителя керамический безель, защитное 3D-стекло Corning Gorilla Glass, а также новые циферблаты.
Что происходит вчера в 07:45
Общество

Скончался легендарный советский разведчик Алексей Ботян

13 января примерно в 1:30 мск в возрасте 103 года скончался старейший советский разведчик, Герой России Алексей Ботян, который стал прототипом образа майора Вихря.
МонаВиста вчера в 07:29
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экспресс газета вчера в 14:47
Шоу-бизнес

Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети

News.ru 07:35
Политика

В США выразили опасения по поводу утраты действенности своих санкций

Финансовые санкции США со временем могут утратить свою действенность.
Российская газета вчера в 17:34
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте

Согласно прогнозу заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, в первый месяц весны на всей территории европейской России температура воздуха будет находиться в пределах климатической нормы, пишет "Российская газета".
Инфорос вчера в 02:35
Политика

Назван возможный пост экс-главы Калужской области в Совфеде

Экс-глава Калужской области Анатолий Артамонов, отставку которого накануне принял президент, может занять пост председателя бюджетного комитета Совфеда.
Взгляд.ру 07:59
Экономика

Чистая прибыль «Яндекса» упала на 75 процентов

В четвертом квартале прошлого года чистая прибыль составила 0,3 миллиарда рублей (4,5 миллиона долларов) и снизилась на 95 процентов по отношению к аналогичному показателю 2018 года.
Lenta.ru 08:03
Общество

Путин помиловал трех граждан России

Президент подписал указы о помиловании троих граждан РФ - двух женщин и одного мужчины.
Российская газета 08:18
Происшествия

Мать объяснила, почему бросила младенца у метро в Москве

Женщина, оставившая сына у метро в Москве, призналась на допросе, что сделала это из-за нехватки денег, передает RT.
Газета.Ru 06:55
Хоккей

Новым президентом КХЛ избран Алексей Морозов

Двукратный чемпион мира Алексей Морозов избран президентом Континентальной хоккейной лиги.
Вести.Ru 04:40
Как работают Яндекс.Новости?
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