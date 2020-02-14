Курс доллара вырос на 31 копейку — до 63,52 рубля. Курс евро увеличился на 32 копейки и составил 69,07 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро

Политика Путин и Зеленский провели телефонный разговор Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщила 14 февраля пресс-служба президента Украины.

Политика Экс-глава Калужской области станет сенатором Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов во время церемонии представления врио главы региона Владислава Шапши сообщил, что станет членом Совета Федерации.

Общество Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв ввода в работу БелАЭС Минск применит в отношении Москвы крупные штрафные санкции за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Россия не примет предложения Белоруссии по снижению ставки кредита и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.

Футбол Олег Василенко назначен главным тренером «Мордовии» Официальный сайт команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Мордовия» объявил о подписании соглашения с тренером Олегом Василенко.

Здоровье В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.

Культура В Москве открылась выставка о Юрии Анненкове Как пояснила куратор выставки Анастасия Винокурова, в качестве ее названия был выбран российский перевод "Повести о пустяках", написанной Юрием Анненковым на французском и опубликованной в Берлине в 1934 году.

Футбол «Челси» договорился о трансфере Зиеша Согласно источнику, следующим клубом игрока станет лондонский «Челси», который договорился о его трансфере за 40 млн евро.

Общество Путин помиловал трех граждан России Президент подписал указы о помиловании троих граждан РФ - двух женщин и одного мужчины.

Происшествия На Украине задержали подозреваемого в убийстве пластического хирурга Сотрудники полиции совместно с пограничниками задержали мужчину, подозреваемого в убийстве известного пластического хирурга в Киеве, заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, сообщил 14 февраля «Интерфакс-Украина».

Происшествия В Петербурге три человека попытались покинуть карантин по коронавирусу "Еще трое пациентов больницы имени Боткина выразили желание покинуть карантин (по коронавирусу – ред.), но двоих из них уговорили остаться", - рассказала представитель комздрава, не уточнив подробностей.

Экономика Чистая прибыль «Яндекса» упала на 75 процентов В четвертом квартале прошлого года чистая прибыль составила 0,3 миллиарда рублей (4,5 миллиона долларов) и снизилась на 95 процентов по отношению к аналогичному показателю 2018 года.

Авто Рассекретили новый купеобразный кроссовер Volkswagen Tayron X Компания Volkswagen готовит к дебюту новый купеобразный кроссовер Tayron X. Накануне на сайте министерства промышленности Китая появились первые официальные фотографии серийной версии модели.