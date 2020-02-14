Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 31 копейку — до 63,52 рубля. Курс евро увеличился на 32 копейки и составил 69,07 рубля.
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Рубль начал торги пятницы слабым ростом к доллару и евро

Интерфакс02:31

Рубль умеренно укрепился к доллару и евро в начале торгов

Вести.Ru02:21

Рубль днем подрастает к доллару и евро в ожидании новостей об эпидемии коронавируса

Финмаркет07:37

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру02:10

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском02:02

Курс доллара на Мосбирже снизился до 63,6 рубля

ТАСС02:10

Рубль вырос к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи 14 февраля

Экономика сегодня02:20
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Политика

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщила 14 февраля пресс-служба президента Украины.
REGNUM 08:03
Политика

Экс-глава Калужской области станет сенатором

Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов во время церемонии представления врио главы региона Владислава Шапши сообщил, что станет членом Совета Федерации.
News.ru 02:18
Армия и оружие

В Алеппо сбили сирийский вертолет

Боевики сбили вертолет сирийской армии в провинции Алеппо, сообщает в пятницу, 14 февраля, агентство Anadolou.
Известия 07:45
Гаджеты

Xiaomi выпустит компьютер по цене смартфона

Вечерний курьер 07:35
Общество

Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв ввода в работу БелАЭС

Минск применит в отношении Москвы крупные штрафные санкции за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Россия не примет предложения Белоруссии по снижению ставки кредита и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.
Известия 06:50
Футбол

Олег Василенко назначен главным тренером «Мордовии»

Официальный сайт команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Мордовия» объявил о подписании соглашения с тренером Олегом Василенко.
ГЛАС.RU 07:32
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru вчера в 15:52
Здоровье

Онищенко заявил, что в России эпидемии ВИЧ нет

По данным на декабрь 2019 года, в России число ВИЧ-инфицированных составило 1,06 млн человек.
Новые Известия 06:33
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экспресс газета вчера в 14:47
Происшествия

Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале

Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» на Ямале.
РБК 08:23
Здоровье

В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса

Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Газета.Ru вчера в 05:54
Футбол

«Динамо» сыграл вничью с «Кайратом» в товарищеском матче

Футболисты московского "Динамо" сыграли вничью с казахстанским "Кайратом" в товарищеском матче на сборе в Турции.
РИА Новости вчера в 11:05
Культура

В Москве открылась выставка о Юрии Анненкове

Как пояснила куратор выставки Анастасия Винокурова, в качестве ее названия был выбран российский перевод "Повести о пустяках", написанной Юрием Анненковым на французском и опубликованной в Берлине в 1934 году.
ТАСС 12 февраля в 15:33
Футбол

«Челси» договорился о трансфере Зиеша

Согласно источнику, следующим клубом игрока станет лондонский «Челси», который договорился о его трансфере за 40 млн евро.
ProstoProSport 12 февраля в 16:16
Политика

Песков прокомментировал слова Исинбаевой о Конституции

Экономика сегодня 05:09
Общество

Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором

Мать петрозаводской школьницы, которую директор образовательного учреждения отчитала из-за внешнего вида, рассказала об инциденте.
РИА Новости вчера в 19:07
Политика

Сенат США одобрил резолюцию по ограничению полномочий Трампа по Ирану

Американский сенат одобрил резолюцию по ограничению полномочий президента США Дональда Трампа на ведение военных действий с Ираном, следует из итогов голосования.
РИА Новости вчера в 14:57
Шоу-бизнес

Лена Ленина вышла замуж за шеф-повара в платье за 10 млн рублей

Писательница Лена Ленина, известная публике не только своими достижениями в области литературы, но и эпатажными нарядами и необычными прическами, накануне вышла замуж.
ГлобалМСК.ру 04:47
Шоу-бизнес

Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети

News.ru 07:35
Общество

Путин помиловал трех граждан России

Президент подписал указы о помиловании троих граждан РФ - двух женщин и одного мужчины.
Российская газета 08:18
Общество

В РФ хотят установить новый возраст получения паспорта

Как пишет издание News.ru, в РФ может измениться возраст получения паспорта.
Независимый публицист 02:09
Хоккей

Новым президентом КХЛ избран Алексей Морозов

Двукратный чемпион мира Алексей Морозов избран президентом Континентальной хоккейной лиги.
Вести.Ru 04:40
Происшествия

На Украине задержали подозреваемого в убийстве пластического хирурга

Сотрудники полиции совместно с пограничниками задержали мужчину, подозреваемого в убийстве известного пластического хирурга в Киеве, заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, сообщил 14 февраля «Интерфакс-Украина».
REGNUM 07:48
Происшествия

В Петербурге три человека попытались покинуть карантин по коронавирусу

"Еще трое пациентов больницы имени Боткина выразили желание покинуть карантин (по коронавирусу – ред.), но двоих из них уговорили остаться", - рассказала представитель комздрава, не уточнив подробностей.
РИА Новости 05:25
Политика

Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
RT на русском 04:16
Экономика

Чистая прибыль «Яндекса» упала на 75 процентов

В четвертом квартале прошлого года чистая прибыль составила 0,3 миллиарда рублей (4,5 миллиона долларов) и снизилась на 95 процентов по отношению к аналогичному показателю 2018 года.
Lenta.ru 08:03
Авто

Рассекретили новый купеобразный кроссовер Volkswagen Tayron X

Компания Volkswagen готовит к дебюту новый купеобразный кроссовер Tayron X. Накануне на сайте министерства промышленности Китая появились первые официальные фотографии серийной версии модели.
Новые автомобили 12 февраля в 07:53
Политика

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
РБК вчера в 05:29
Происшествия

В Перми уволился медбрат после публикаций об убийствах пациентов

РБК 07:18
Общество

В России стартовала сборка первого серийного самолета Ил-114-300

Изготовление отсеков фюзеляжа первого самолета Ил-114-300, производимого по серийным технологиям, начали на производственной площадке авиазавода «Сокол».
Известия 04:53
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