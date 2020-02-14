Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 31 копейку — до 63,52 рубля. Курс евро увеличился на 32 копейки и составил 69,07 рубля.
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Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщила 14 февраля пресс-служба президента Украины.
Политика
Экс-глава Калужской области станет сенатором
Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов во время церемонии представления врио главы региона Владислава Шапши сообщил, что станет членом Совета Федерации.
Армия и оружие
В Алеппо сбили сирийский вертолет
Боевики сбили вертолет сирийской армии в провинции Алеппо, сообщает в пятницу, 14 февраля, агентство Anadolou.
Гаджеты
Xiaomi выпустит компьютер по цене смартфона
Общество
Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв ввода в работу БелАЭС
Минск применит в отношении Москвы крупные штрафные санкции за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Россия не примет предложения Белоруссии по снижению ставки кредита и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.
Футбол
Олег Василенко назначен главным тренером «Мордовии»
Официальный сайт команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Мордовия» объявил о подписании соглашения с тренером Олегом Василенко.
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Здоровье
Онищенко заявил, что в России эпидемии ВИЧ нет
По данным на декабрь 2019 года, в России число ВИЧ-инфицированных составило 1,06 млн человек.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале
Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» на Ямале.
Здоровье
В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса
Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Футбол
«Динамо» сыграл вничью с «Кайратом» в товарищеском матче
Футболисты московского "Динамо" сыграли вничью с казахстанским "Кайратом" в товарищеском матче на сборе в Турции.
Культура
В Москве открылась выставка о Юрии Анненкове
Как пояснила куратор выставки Анастасия Винокурова, в качестве ее названия был выбран российский перевод "Повести о пустяках", написанной Юрием Анненковым на французском и опубликованной в Берлине в 1934 году.
Футбол
«Челси» договорился о трансфере Зиеша
Согласно источнику, следующим клубом игрока станет лондонский «Челси», который договорился о его трансфере за 40 млн евро.
Политика
Песков прокомментировал слова Исинбаевой о Конституции
Общество
Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором
Мать петрозаводской школьницы, которую директор образовательного учреждения отчитала из-за внешнего вида, рассказала об инциденте.
Политика
Сенат США одобрил резолюцию по ограничению полномочий Трампа по Ирану
Американский сенат одобрил резолюцию по ограничению полномочий президента США Дональда Трампа на ведение военных действий с Ираном, следует из итогов голосования.
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж за шеф-повара в платье за 10 млн рублей
Писательница Лена Ленина, известная публике не только своими достижениями в области литературы, но и эпатажными нарядами и необычными прическами, накануне вышла замуж.
Общество
Путин помиловал трех граждан России
Президент подписал указы о помиловании троих граждан РФ - двух женщин и одного мужчины.
Общество
В РФ хотят установить новый возраст получения паспорта
Как пишет издание News.ru, в РФ может измениться возраст получения паспорта.
Хоккей
Новым президентом КХЛ избран Алексей Морозов
Двукратный чемпион мира Алексей Морозов избран президентом Континентальной хоккейной лиги.
Происшествия
На Украине задержали подозреваемого в убийстве пластического хирурга
Сотрудники полиции совместно с пограничниками задержали мужчину, подозреваемого в убийстве известного пластического хирурга в Киеве, заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, сообщил 14 февраля «Интерфакс-Украина».
Происшествия
В Петербурге три человека попытались покинуть карантин по коронавирусу
"Еще трое пациентов больницы имени Боткина выразили желание покинуть карантин (по коронавирусу – ред.), но двоих из них уговорили остаться", - рассказала представитель комздрава, не уточнив подробностей.
Политика
Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
Экономика
Чистая прибыль «Яндекса» упала на 75 процентов
В четвертом квартале прошлого года чистая прибыль составила 0,3 миллиарда рублей (4,5 миллиона долларов) и снизилась на 95 процентов по отношению к аналогичному показателю 2018 года.
Авто
Рассекретили новый купеобразный кроссовер Volkswagen Tayron X
Компания Volkswagen готовит к дебюту новый купеобразный кроссовер Tayron X. Накануне на сайте министерства промышленности Китая появились первые официальные фотографии серийной версии модели.
Политика
Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании
Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
Общество
В России стартовала сборка первого серийного самолета Ил-114-300
Изготовление отсеков фюзеляжа первого самолета Ил-114-300, производимого по серийным технологиям, начали на производственной площадке авиазавода «Сокол».