Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 31 копейку — до 63,52 рубля. Курс евро увеличился на 32 копейки и составил 69,07 рубля.
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Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Политика
Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова
Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
Армия и оружие
Военная база США в Ираке подверглась ракетной атаке
Военная база Соединенных Штатов Америки «К-1» на севере Ирака была обстреляна неизвестными из ракетного вооружения.
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Политика
Губернатор Калужской области Артамонов покинул пост
Глава Калужской области Анатолий Артамонов подал в отставку по собственному желанию.
Общество
Гендиректор «Вымпелкома» уйдет в отставку в конце июня
Василь Лацанич покинет пост гендиректора ПАО "Вымпелком" в конце июня текущего года, сообщила компания.
Армия и оружие
В США заявили о невозможности заменить российский ракетный двигатель РД-180 до 2030 года
В исследовательской службе американского конгресса заявили, что США не смогут заменить российский ракетный двигатель РД-180 ещё как минимум десять лет.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным
На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
Армия и оружие
В Турции усилили меры безопасности посольства РФ из-за угроз
Власти Турции усилили меры безопасности посольства России в связи с угрозами, поступающими послу Алексею Ерхову, сообщила «РИА Новости» пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Касимова.
Общество
Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором
Происшествия
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 1367
Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Китае достигло 59,8 тыс. человек, скончались 1367 пациентов, еще 5911 вылечились и выписаны из больниц.
Космос
Зафиксирован сигнал из глубокого космоса, повторяющийся каждые 16 дней
Ученые получили сигнал из космоса, который повторяется каждые 16 дней.
Общество
ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
Общество
Коронавирус может сорвать поставки планшетов для переписи населения
Устройства может успеть получить только ЦФО. Коронавирус может сорвать поставки планшетов для всероссийской переписи населения.
Общество
Пожилых людей эвакуируют с находящегося на карантине судна в Японии
Власти Японии решили эвакуировать пожилых людей с лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине у японского порта Иокогама.
Здоровье
Треть украинцев из-за реформы лишатся бесплатной медицинской помощи
Треть населения Украины не сможет получить бесплатную медицинскую помощь с апреля из-за условий медреформы.
Здоровье
В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли
Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова впервые показала лицо сына Тимати
Модель Анастасия Решетова впервые показала лицо сына репера Тимати.
Биатлон
Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону
В смешанной эстафетной гонке 2 x 6 + 2 x 7,5 км, которая проходила в рамках чемпионата мира по биатлону в итальянской Антерсельве, победу одержала команда Норвегии.
Армия и оружие
В Госдуме пообещали Украине потерю тысяч солдат в случае попытки блицкрига в Донбассе
Столтенберг напомнил, что инструкторы альянса подготовили уже тысячи солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Армия и оружие
В Пентагоне не стали опровергать наличие у США гиперзвукового оружия
Происшествия
Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший руководитель управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве.
Здоровье
Приход ранней весны в этом году может быть опасен
Кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев дал несколько рекомендаций, которые помогут справится с недугами прихода ранней весны.
Общество
Алена Водонаева приехала в полицию из-за поста о демографии и абортах
Телеведущая Алена Водонаева приехала в полицию, чтобы дать объяснения по поводу своего поста в Instagram об абортах и демографии, сообщает «РИА Новости».
Политика
Посольство России назвало новые санкции США «всплеском русофобии»
Посольство России в США назвало новые американские санкции против 3 российских предприятий «очередным всплеском русофобии».
Общество
Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии
Армия и оружие
По Дамаску вновь ударили ракеты
Общество
Россиянам хотят установить новый возраст для получения паспорта
Депутат отметил, что практика выдачи бессрочного паспорта в 45 лет устарела. Это связано с тем, что продолжительность жизни в России растёт.
Игры
Себестоимость PlayStation 5 составляет $450
Источники, знакомые с планами Sony, рассказали, что компания заняла выжидательную позицию в плане озвучивания стоимости PS5, предоставляя право первого хода Microsoft и её Xbox Series X. Японская корпорация уже определилась с большинством компонентов, в том числе и с системой охлаждения, которая будет нетипично дорогой для игровых консолей — несколько долларов на устройство.