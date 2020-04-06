Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля.
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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 75,51 рубля

ТАСС03:05

Рубль вырос на открытии торгов

Коммерсантъ03:21

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:14

Курс рубля начал торги вторника ростом на фоне дорожающей нефти

Интерфакс03:37

Вечером во вторник доллар подешевел до 75,53 рубля

Профиль13:56

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:04

Эльвира Набиуллина опять уронила рубль, который начал расти на фоне дорожающей нефти

Апрал03 апреля в 17:07
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Общество

Представитель ВОЗ оценила действия России в борьбе с коронавирусом

Россия сделала все, что возможно, для борьбы с пандемией коронавируса, считает представитель Всемирной организации здравоохранения в стране Мелита Вуйнович.
РИА Новости 16:33
Общество

Сеть «Спортмастер» закрывает магазины

Сеть магазинов "Спортмастер" временно закроет все свои магазины, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в копании.
Kaluga-poisk.ru 10:00
Экономика

Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов

Торгово-промышленная палата РФ совместно с "Опорой России", "Деловой Россией" и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст открытого письма, направленного бизнесменами премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Газета.Ru 04:37
Происшествия

В еще одном регионе России умер первый пациент с коронавирусом

«На Кубани умер заразившийся коронавирусом пациент», — говорится в сообщении.
Lenta.ru 02:56
Общество

В Госдуме предложили отменить проведение ЕГЭ в этом году

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил премьер-министру Михаилу Мишустину отменить проведение единых государственных экзаменов в этом году на фоне пандемии коронавируса.
Интерфакс вчера в 13:59
Шоу-бизнес

Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Известную российскую певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Такой новостью делится «Московский комсомолец».
КМВ Новости 01:25
Политика

Владимир Путин: пик эпидемии коронавируса еще не наступил

По словам президента, в России следят за ситуацией и отслеживают развитие эпидемии. Путин отметил, что пик эпидемии еще не наступил.
ГТРК Марий Эл 10:00
Общество

Скворцова назвала сроки пика и спада эпидемии коронавируса

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала телеканалу "Россия 24", что до выхода на "плато" с коронавирусной инфекцией осталось где-то 10-14 дней, после чего эпидемия продержится какое-то время и пойдет в обратную сторону.
РИА Новости 16:03
Авто

Опубликована таблица транспортного налога на 2020 год по регионам

Стоит сказать, что разница в налоговых ставках на транспорт всегда отличалась в зависимости от региона.
ГЛАС.RU 10:50
Футбол

Слуцкий публично раскритиковал Игнатьева за нарушение карантина

Спорт БИЗНЕС Online 14:44
Музыка

Участница шоу «Голос. Дети» обвинила Гагарину в нечестности

По итогу наставница должна была оставить в шоу только одну из них. Выбор Гагариной остановился на 8-летней Таисии Скомороховой.
Piter.tv 01:58
Здоровье

У главврача пермского онкодиспансера подтвержден коронавирус

ВЕТТА 05:19
Шоу-бизнес

Сын Александра Малинина сообщил о смерти матери

Сын знаменитого певца Александра Малинина Никита сообщил о смерти матери Инны Курочкиной.
Вести.Ru 06:43
Авто

Продажи новых автомобилей в России выросли за март

Количество проданных новых легковых автомобилей по итогам марта составило более 160 тысяч машин, что на 22,7% больше показателя аналогичного периода предыдущего года, 7 апреля сообщает аналитическое агентство «Автостат».
ИА Красная Весна 07:09
Здоровье

СМИ: в Белоруссии врачи массово уходят в отпуска из-за коронавируса

Врачи нескольких больниц в Минске и Витебске сообщили изданию "Подъем", что медучреждения "забиты пациентами со странной двусторонней пневмонией".
Московский Комсомолец 10:30
Армия и оружие

В Армению прибыли российские специалисты для борьбы с коронавирусом

Как сообщает ТАСС, российские военные специалисты окажут помощь армянским коллегам в борьбе с коронавирусом нового типа.
Ёлдаш 16:18
Шоу-бизнес

Жена Николаева впервые показала певца после выписки из больницы

ФАН 07:47
Происшествия

Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой

Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.
РИА Новости вчера в 12:00
Экономика

Правительство утвердило условия отсрочки арендных платежей для бизнеса

Правительство России рекомендует владельцам коммерческой недвижимости предусмотреть уменьшение размера арендной платы для компаний, которые из-за ситуации с коронавирусом были фактически лишены возможности пользоваться площадями.
Ведомости вчера в 11:53
Общество

Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Ведомости 12:58
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Газета.Ru 09:51
Игры

Valve отчиталась о росте количества коммерчески успешных игр в Steam

Valve отметила, что значительный рост количества коммерчески успешных игр в 2013-2014 гг. в том числе обусловлен появлением системы Greenlight, а также дополнительных инструментов, помогающих отбирать тайтлы.
CyberSport.ru 16:03
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 10 тысяч человек

По данным исследования Университета Джона Хопкинса в американском Балтиморе, в США зарегистрировано более 10 тысяч смертей от коронавируса (не менее 10,335 случаев).
Спорт-Экспресс вчера в 14:39
Политика

Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
RT на русском 00:16
Общество

Правительство ввело ограничения на торговлю медицинскими изделиями

Правительство установило ограничения на торговлю медицинскими изделиями. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 14:19
Происшествия

Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения

Следственный комитет России (СКР) предъявил бывшему сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам, сообщила его адвокат Марина Андреева.
Коммерсантъ 09:42
Экономика

Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд

Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Газета.Ru 13:00
Биатлон

Сборная России по биатлону может остаться без главного тренера

Пост главного тренера сборной занимает Анатолий Хованцев, назначенный союзом на эту должность в мае 2018-го года.
REGNUM 16:39
Политика

В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне

Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
ТАСС 06:02
Политика

Профессор РАН назвал роковую ошибку США в отношениях с Россией

По словам эксперта, американцы совершили роковую ошибку, за которую сейчас расплачиваются.
ПолитРоссия 03:18
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