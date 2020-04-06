Коронавирус
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля.
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Эльвира Набиуллина опять уронила рубль, который начал расти на фоне дорожающей нефти
Апрал03 апреля в 17:07
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Общество
Представитель ВОЗ оценила действия России в борьбе с коронавирусом
Россия сделала все, что возможно, для борьбы с пандемией коронавируса, считает представитель Всемирной организации здравоохранения в стране Мелита Вуйнович.
Общество
Сеть «Спортмастер» закрывает магазины
Сеть магазинов "Спортмастер" временно закроет все свои магазины, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в копании.
Экономика
Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов
Торгово-промышленная палата РФ совместно с "Опорой России", "Деловой Россией" и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст открытого письма, направленного бизнесменами премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Происшествия
В еще одном регионе России умер первый пациент с коронавирусом
«На Кубани умер заразившийся коронавирусом пациент», — говорится в сообщении.
Общество
В Госдуме предложили отменить проведение ЕГЭ в этом году
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил премьер-министру Михаилу Мишустину отменить проведение единых государственных экзаменов в этом году на фоне пандемии коронавируса.
Шоу-бизнес
Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Известную российскую певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Такой новостью делится «Московский комсомолец».
Политика
Владимир Путин: пик эпидемии коронавируса еще не наступил
По словам президента, в России следят за ситуацией и отслеживают развитие эпидемии. Путин отметил, что пик эпидемии еще не наступил.
Общество
Скворцова назвала сроки пика и спада эпидемии коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала телеканалу "Россия 24", что до выхода на "плато" с коронавирусной инфекцией осталось где-то 10-14 дней, после чего эпидемия продержится какое-то время и пойдет в обратную сторону.
Авто
Опубликована таблица транспортного налога на 2020 год по регионам
Стоит сказать, что разница в налоговых ставках на транспорт всегда отличалась в зависимости от региона.
Футбол
Слуцкий публично раскритиковал Игнатьева за нарушение карантина
Музыка
Участница шоу «Голос. Дети» обвинила Гагарину в нечестности
По итогу наставница должна была оставить в шоу только одну из них. Выбор Гагариной остановился на 8-летней Таисии Скомороховой.
Шоу-бизнес
Сын Александра Малинина сообщил о смерти матери
Сын знаменитого певца Александра Малинина Никита сообщил о смерти матери Инны Курочкиной.
Авто
Продажи новых автомобилей в России выросли за март
Количество проданных новых легковых автомобилей по итогам марта составило более 160 тысяч машин, что на 22,7% больше показателя аналогичного периода предыдущего года, 7 апреля сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Здоровье
СМИ: в Белоруссии врачи массово уходят в отпуска из-за коронавируса
Врачи нескольких больниц в Минске и Витебске сообщили изданию "Подъем", что медучреждения "забиты пациентами со странной двусторонней пневмонией".
Армия и оружие
В Армению прибыли российские специалисты для борьбы с коронавирусом
Как сообщает ТАСС, российские военные специалисты окажут помощь армянским коллегам в борьбе с коронавирусом нового типа.
Происшествия
Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой
Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.
Экономика
Правительство утвердило условия отсрочки арендных платежей для бизнеса
Правительство России рекомендует владельцам коммерческой недвижимости предусмотреть уменьшение размера арендной платы для компаний, которые из-за ситуации с коронавирусом были фактически лишены возможности пользоваться площадями.
Общество
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Игры
Valve отчиталась о росте количества коммерчески успешных игр в Steam
Valve отметила, что значительный рост количества коммерчески успешных игр в 2013-2014 гг. в том числе обусловлен появлением системы Greenlight, а также дополнительных инструментов, помогающих отбирать тайтлы.
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 10 тысяч человек
По данным исследования Университета Джона Хопкинса в американском Балтиморе, в США зарегистрировано более 10 тысяч смертей от коронавируса (не менее 10,335 случаев).
Политика
Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
Общество
Правительство ввело ограничения на торговлю медицинскими изделиями
Правительство установило ограничения на торговлю медицинскими изделиями. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
Происшествия
Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения
Следственный комитет России (СКР) предъявил бывшему сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам, сообщила его адвокат Марина Андреева.
Экономика
Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд
Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Биатлон
Сборная России по биатлону может остаться без главного тренера
Пост главного тренера сборной занимает Анатолий Хованцев, назначенный союзом на эту должность в мае 2018-го года.
Политика
В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне
Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
Политика
Профессор РАН назвал роковую ошибку США в отношениях с Россией
По словам эксперта, американцы совершили роковую ошибку, за которую сейчас расплачиваются.