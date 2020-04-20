Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 89 копеек — до 74,88 рубля.
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Рубль сильно упал к доллару и евро на старте торгов на фоне обвалившейся нефти
Интерфаксвчера в 03:33
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Комментарии
Политика
Россия исключила из санкционных списков двух украинских бизнесменов
Москва, 21 апреля 2020, 09:14 — REGNUM Украинские предприниматели Вадим Новинский и Андрей Киселёв исключены из российского санкционного списка.
REGNUM 02:14
Общество
В России объяснили рост числа заражений коронавирусом
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом в программе «Познер» на Первом канале.
Lenta.ru вчера в 14:51
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 40 тысяч
В стране умерли 40 585 человек, выздоровели 67 052. Общее число зараженных достигло 742 442.
Коммерсантъ 19 апреля в 16:18
Энергетика
Экономист оценил колебания цены на нефть марки WTI
Эксперт РИСИ кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT данные торгов, согласно которым нефть марки WTI коррекционно дорожает после падения до отрицательных значений.
RT на русском 02:11
Экономика
Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций
Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям.
Российская газета вчера в 21:06
Общество
В Красноярске заработала система электронных пропусков
Электронный пропуск положен работникам организаций, чья деятельность не остановлена во время режима самоизоляции.
ИА 1-Line вчера в 20:58
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
В России резко снизились оптовые цены на бензин.
Известия 02:08
Общество
Безработным Новосибирской области назначат максимальное пособие
В министерстве труда и социального развития Новосибирской области сообщили, что уволенным после 1 марта и признанным безработными жителям региона, вне зависимости от дохода на предыдущей работе, будет назначаться максимальное пособие на три месяца на период с 1 апреля по 30 июня.
ЧС-ИНФО 01:33
Общество
Жители Владикавказа вышли на стихийный митинг против самоизоляции
BFM.ru вчера в 08:25
Политика
CNN: США проверяют данные разведки об ухудшении здоровья Ким Чен Ына
Власти США проверяют разведывательные данные о якобы ухудшившемся здоровье лидера КНДР Ким Чен Ына.
Газета.Ru вчера в 23:40
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Здоровье
Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету
Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru вчера в 12:24
Хоккей
Овечкин сказал, когда завершит карьеру
Вести.Ru 02:01
Армия и оружие
Минобороны Белоруссии оценило возможность проведения парада 9 мая
РИА Новости вчера в 09:19
Энергетика
Стоимость барреля нефти ушла в минус
Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru вчера в 15:30
Общество
Нассим Талеб назвал опасные последствия коронавируса
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 02:02
Гаджеты
«Козырек» в новом iPhone 12 станет меньше
Американский производитель гаджетов Apple уместил в небольшом "козырьке" в верхней части экрана смартфона фронтальную камеру, динамик, датчик приближения, Face ID и другие сенсоры.
ПРАЙМ вчера в 04:41
Здоровье
Первых пациентов приняла инфекционная больница в Вороновском
Российская газета 02:17
Здоровье
Власти Австралии снимут часть эпидемиологических ограничений
Правительство Австралии снимет часть ограничений, введенных 24 марта из-за широкого распространения коронавируса.
ТАСС 01:49
Происшествия
В больнице в Коммунарке на лечении находятся почти 570 пациентов
Почти 570 пациентов состоят на лечении в больнице в поселке Коммунарка в Москве, из них 52 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, в том числе 25 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.
РИА Новости 01:29
Происшествия
Глава отдела УВД по ЗАО Москвы скончался от коронавируса
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался начальник патрульно-постовой службы УВД по Западному административному округу Москвы полковник полиции Игорь Хвенько, сообщил источник ТАСС.
Вести.Ru вчера в 06:47
Шоу-бизнес
Празднование Пасхи в доме Анастасии Заворотнюк попало на видео
Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась кадрами с празднования Пасхи в доме мамы в элитном поселке Крекшино.
Комсомольская правда 19 апреля в 12:45
Общество
Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сказал, что объявление нерабочей недели в марте не повлияет на график других выходных и праздничных дней, в частности, на майские праздники.
Сиб.фм вчера в 04:59
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия вчера в 07:18
Общество
Жители округа Нью-Йорка подали иск против ВОЗ из-за коронавируса
Жители одного из наиболее пострадавших округов США подали в окружной суд иск против Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Росбалт вчера в 23:01
Политика
Страны ООН призвали обеспечить общедоступность вакцины от коронавируса
В принятой резолюции Генассамблея ООН призывает незамедлительно принять меры, чтобы предотвратить «ненужное накопление запасов, которое может помешать всеобщему доступу к эффективным и доступным медикаментам, вакцине, средствам личной защиты, медицинскому оборудованию, необходимым в условиях распространения COVID-19».
RT на русском вчера в 21:57
Технологии
Последнее обновление Windows 10 обернулось «синим экраном смерти»
В Microsoft пока не признали возникшие сбои в системе после обновления, а значит их никто не будет устранять.
Astera вчера в 06:59