Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 89 копеек — до 74,88 рубля.
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Курс евро дошёл до 82 рублей

News.ruвчера в 17:35

Евро поднялся до 82 рублей

Взгляд.рувчера в 17:17

Курс доллара на Мосбирже вырос до 74,87 рубля

ТАССвчера в 03:03

На открытии торгов курс доллара превысил ₽75, евро — ₽81

РБКвчера в 03:06

Рубль сильно упал к доллару и евро на старте торгов на фоне обвалившейся нефти

Интерфаксвчера в 03:33

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:02

Рубль незначительно подешевел

REGNUMвчера в 01:19
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Политика

Россия исключила из санкционных списков двух украинских бизнесменов

Москва, 21 апреля 2020, 09:14 — REGNUM Украинские предприниматели Вадим Новинский и Андрей Киселёв исключены из российского санкционного списка.
REGNUM 02:14
20
Происшествия

В Кузбассе вылечились ещё пять пациентов с коронавирусом

REGNUM 01:24
15
Общество

В России объяснили рост числа заражений коронавирусом

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом в программе «Познер» на Первом канале.
Lenta.ru вчера в 14:51
925
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 40 тысяч

В стране умерли 40 585 человек, выздоровели 67 052. Общее число зараженных достигло 742 442.
Коммерсантъ 19 апреля в 16:18
1
Энергетика

Экономист оценил колебания цены на нефть марки WTI

Эксперт РИСИ кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT данные торгов, согласно которым нефть марки WTI коррекционно дорожает после падения до отрицательных значений.
RT на русском 02:11
6
Экономика

Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций

Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям.
Российская газета вчера в 21:06
61
Общество

В Красноярске заработала система электронных пропусков

Электронный пропуск положен работникам организаций, чья деятельность не остановлена во время режима самоизоляции.
ИА 1-Line вчера в 20:58
64
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
4,5K
Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

В России резко снизились оптовые цены на бензин.
Известия 02:08
1,4K
Общество

Безработным Новосибирской области назначат максимальное пособие

В министерстве труда и социального развития Новосибирской области сообщили, что уволенным после 1 марта и признанным безработными жителям региона, вне зависимости от дохода на предыдущей работе, будет назначаться максимальное пособие на три месяца на период с 1 апреля по 30 июня.
ЧС-ИНФО 01:33
60
Общество

Жители Владикавказа вышли на стихийный митинг против самоизоляции

BFM.ru вчера в 08:25
9K
Политика

CNN: США проверяют данные разведки об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

Власти США проверяют разведывательные данные о якобы ухудшившемся здоровье лидера КНДР Ким Чен Ына.
Газета.Ru вчера в 23:40
84
Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.
ТАСС 19 апреля в 18:52
322
Здоровье

Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету

Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru вчера в 12:24
758
Хоккей

Овечкин сказал, когда завершит карьеру

Вести.Ru 02:01
Армия и оружие

Минобороны Белоруссии оценило возможность проведения парада 9 мая

РИА Новости вчера в 09:19
89
Энергетика

Стоимость барреля нефти ушла в минус

Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru вчера в 15:30
71
Общество

Нассим Талеб назвал опасные последствия коронавируса

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 02:02
1
Гаджеты

«Козырек» в новом iPhone 12 станет меньше

Американский производитель гаджетов Apple уместил в небольшом "козырьке" в верхней части экрана смартфона фронтальную камеру, динамик, датчик приближения, Face ID и другие сенсоры.
ПРАЙМ вчера в 04:41
11
Здоровье

Первых пациентов приняла инфекционная больница в Вороновском

Российская газета 02:17
386
Здоровье

Власти Австралии снимут часть эпидемиологических ограничений

Правительство Австралии снимет часть ограничений, введенных 24 марта из-за широкого распространения коронавируса.
ТАСС 01:49
Происшествия

В больнице в Коммунарке на лечении находятся почти 570 пациентов

Почти 570 пациентов состоят на лечении в больнице в поселке Коммунарка в Москве, из них 52 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, в том числе 25 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.
РИА Новости 01:29
169
Происшествия

Глава отдела УВД по ЗАО Москвы скончался от коронавируса

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался начальник патрульно-постовой службы УВД по Западному административному округу Москвы полковник полиции Игорь Хвенько, сообщил источник ТАСС.
Вести.Ru вчера в 06:47
338
Происшествия

Грузовик с химикатами опрокинулся в поселке под Иркутском

Инфо24 01:59
2
Шоу-бизнес

Празднование Пасхи в доме Анастасии Заворотнюк попало на видео

Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась кадрами с празднования Пасхи в доме мамы в элитном поселке Крекшино.
Комсомольская правда 19 апреля в 12:45
23
Общество

Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сказал, что объявление нерабочей недели в марте не повлияет на график других выходных и праздничных дней, в частности, на майские праздники.
Сиб.фм вчера в 04:59
16
Происшествия

В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка

В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия вчера в 07:18
112
Общество

Жители округа Нью-Йорка подали иск против ВОЗ из-за коронавируса

Жители одного из наиболее пострадавших округов США подали в окружной суд иск против Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Росбалт вчера в 23:01
3
Политика

Страны ООН призвали обеспечить общедоступность вакцины от коронавируса

В принятой резолюции Генассамблея ООН призывает незамедлительно принять меры, чтобы предотвратить «ненужное накопление запасов, которое может помешать всеобщему доступу к эффективным и доступным медикаментам, вакцине, средствам личной защиты, медицинскому оборудованию, необходимым в условиях распространения COVID-19».
RT на русском вчера в 21:57
45
Технологии

Последнее обновление Windows 10 обернулось «синим экраном смерти»

В Microsoft пока не признали возникшие сбои в системе после обновления, а значит их никто не будет устранять.
Astera вчера в 06:59
40
Как работают Яндекс.Новости?
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