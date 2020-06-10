Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов в среду, 10 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 3 копейки — до 68,62 рубля.
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Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

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Рубль снижается к доллару и евро на негативном внешнем фоне

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Рубль завершил основную валютную сессию заметным ослаблением

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Курс рубля снижается к евро в начале торгов

Газета.Ruвчера в 03:18

Рубль снизился к евро на открытии торгов

Телеканал 360°09 июня в 04:34
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Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца похоронят в родном селе

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Общество

В Воронежской области режим самоизоляции продлили до 21 июня

За последние десять дней в Воронежской области произошел резкий подъем заболеваемости коронавирусом.
Российская газета 12:54
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Происшествия

Дочь Ефремова ответила на сообщения о появлении отца в Telegram

Rambler News Service 09:07
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Игры

Sony анонсирует игры для PlayStation 5. LIVE

Сегодня, 11 июня, в 23:00 мск Sony покажет игры для своей новой консоли PlayStation 5. Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию события.
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Авто

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Первая партия внедорожников, которые будут привезены в Россию, включает 130 моделей Land Rover Defender нового поколения в комплектациях SE и HSE с 5-дверным кузовом и более длинной колесной базой.
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Общество

В Подмосковье с 12 июня заработают летние веранды в кафе и ресторанах

Подмосковье откроет летние веранды в ресторанах и кафе с пятницы, 12 июня, заявил губернатор Андрей Воробьев в интервью передаче "Вести" на телеканале "Россия-1".
ТАСС 14:13
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Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
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Экономика

Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн

Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Мифина США.
РБК 11:15
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Происшествия

Охлобыстин заявил, что в ДТП с Ефремовым погибли два человека

Актер и священник Иван Охлобыстин разместил во "ВКонтакте" пост о том, что смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова обернулось гибелью и для самого актера.
РИА Новости 09:14
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Кино

Индиану Джонса назвали лучшим киногероем в истории

Величайшего киногероя в истории назвал журнал Empire, который провел опрос среди своих читателей.
Народные новости 14:01
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Гаджеты

Названы системные требования для ПК-версии Death Stranding

Специалисты из Kojima Productions назвали системные требования для игры Death Stranding, которую планируется выпустить для персональных компьютеров.
iReactor 12:11
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Политика

Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала

Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета 12:41
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Армия и оружие

Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны

Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета вчера в 02:49
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Общество

Собчак рассказала о бегущих из центра Нью-Йорка из-за погромов друзьях

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что ее друзья, проживающие в США, в ужасе бегут из своих домов в связи с погромами, начавшимися вместе с акциями протеста из-за смерти Джорджа Флойда, погибшего при грубом аресте полицией.
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Общество

Собянин пообещал не вводить карантин для приезжих из других регионов

Власти Москвы не собираются из-за угрозы коронавируса вводить обязательный карантин для приезжих из других регионов страны.
РБК 12:39
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Общество

Собянин назвал возможные сроки начала вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции может начаться ближе к зиме.
RT на русском 11:57
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Политика

Патрушев рассказал, как Запад хочет дестабилизировать ситуацию в РФ

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад с целью дестабилизации ситуации в РФ создает на ее территории сеть неправительственных структур.
РЕН ТВ вчера в 00:54
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Общество

Аксенов разъяснил новый порядок въезда в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил последние поправки в указ о введении в республике режима повышенной готовности.
Российская газета 03:26
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Наука

Яйцеклетки выбирают сперматозоиды определенных типов

Ученые установили, что яйцеклетка далеко не всегда готова «вступать в отношения» со сперматозоидами мужчины.
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Происшествия

По факту сбыта наркотиков Михаилу Ефремову возбуждено уголовное дело

Коммерсантъ вчера в 14:25
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Шоу-бизнес

Гуф пытался расстроить отношения Айзы Анохиной и Олега Майами

Позже Майами прокомментировал, что сильно влюблен в Айзу и не хочет её потерять, поэтому остро отреагировал на ситуацию.
Paparazzi.ru 08:18
Общество

В Швеции заявили о неизбежности второй волны коронавируса

Генеральный директор шведского Агентства здравоохранения Йохан Карлссон считает, что избежать второй волны коронавриуса осенью не удастся, об этом он заявил в ходе пресс-конференции в четверг.
РИА Новости 10:39
Транспорт

Минтранс объявил о новых железнодорожных маршрутах в Крым

В пресс-релизе министерства отмечается, что после того, как глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил об открытии туристического сезона на полуострове с 1 июля, последовал рост продаж ж/д билетов на полуостров.
ТАСС вчера в 13:58
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Экономика

Банки отклоняют 17% заявок предпринимателей на кредиты под 2% годовых

Российские банки отклоняют лишь 17% заявок предпринимателей на выдачу кредитов под 2% годовых.
ТАСС 09:44
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Происшествия

Адвокат заявил, что Ефремову грозит еще одна статья

Юрист Сергей Жорин рассказал, как статья о сбыте наркотиков отразится на расследовании дела о смертельном ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов.
РИА Новости 12:19
Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 06:10
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Путешествия

Египет 1 июля открывает границы для иностранных туристов

1 июля страна открывает границы для иностранных туристов и возобновляет международное авиасообщение.
Интерфакс 12:02
Общество

В Краснодарском крае отменен пропускной режим

По словам Кондратьева, режим самоизоляции в Краснодарском крае продолжит действовать до 21 июня.
Ведомости 11:58
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Общество

В Минпросвещения назвали сроки выдачи аттестатов школьникам

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что большая часть российских школьников получат аттестаты 11 июня.
Газета.Ru 07:35
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Происшествия

Ефремова вернули под домашний арест после допроса

РБК 14:00
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