Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов в среду, 10 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 3 копейки — до 68,62 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 14:29, Ашберн
Общество
В Воронежской области режим самоизоляции продлили до 21 июня
За последние десять дней в Воронежской области произошел резкий подъем заболеваемости коронавирусом.
Российская газета 12:54
Происшествия
Дочь Ефремова ответила на сообщения о появлении отца в Telegram
Rambler News Service 09:07
Игры
Sony анонсирует игры для PlayStation 5. LIVE
Сегодня, 11 июня, в 23:00 мск Sony покажет игры для своей новой консоли PlayStation 5. Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию события.
Чемпионат 07:30
Авто
Названа цена нового Land Rover Defender для России
Первая партия внедорожников, которые будут привезены в Россию, включает 130 моделей Land Rover Defender нового поколения в комплектациях SE и HSE с 5-дверным кузовом и более длинной колесной базой.
Evo-rus.com 13:43
Общество
В Подмосковье с 12 июня заработают летние веранды в кафе и ресторанах
Подмосковье откроет летние веранды в ресторанах и кафе с пятницы, 12 июня, заявил губернатор Андрей Воробьев в интервью передаче "Вести" на телеканале "Россия-1".
ТАСС 14:13
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
Экономика
Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн
Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Мифина США.
РБК 11:15
Происшествия
Охлобыстин заявил, что в ДТП с Ефремовым погибли два человека
Актер и священник Иван Охлобыстин разместил во "ВКонтакте" пост о том, что смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова обернулось гибелью и для самого актера.
РИА Новости 09:14
Кино
Индиану Джонса назвали лучшим киногероем в истории
Величайшего киногероя в истории назвал журнал Empire, который провел опрос среди своих читателей.
Народные новости 14:01
Гаджеты
Названы системные требования для ПК-версии Death Stranding
Специалисты из Kojima Productions назвали системные требования для игры Death Stranding, которую планируется выпустить для персональных компьютеров.
iReactor 12:11
Политика
Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала
Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета 12:41
Армия и оружие
Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны
Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета вчера в 02:49
Общество
Собчак рассказала о бегущих из центра Нью-Йорка из-за погромов друзьях
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что ее друзья, проживающие в США, в ужасе бегут из своих домов в связи с погромами, начавшимися вместе с акциями протеста из-за смерти Джорджа Флойда, погибшего при грубом аресте полицией.
Lenta.ru 03:06
Общество
Собянин пообещал не вводить карантин для приезжих из других регионов
Власти Москвы не собираются из-за угрозы коронавируса вводить обязательный карантин для приезжих из других регионов страны.
РБК 12:39
Общество
Собянин назвал возможные сроки начала вакцинации от коронавируса
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции может начаться ближе к зиме.
RT на русском 11:57
Политика
Патрушев рассказал, как Запад хочет дестабилизировать ситуацию в РФ
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад с целью дестабилизации ситуации в РФ создает на ее территории сеть неправительственных структур.
РЕН ТВ вчера в 00:54
Общество
Аксенов разъяснил новый порядок въезда в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил последние поправки в указ о введении в республике режима повышенной готовности.
Российская газета 03:26
Наука
Яйцеклетки выбирают сперматозоиды определенных типов
Ученые установили, что яйцеклетка далеко не всегда готова «вступать в отношения» со сперматозоидами мужчины.
ИнфоСМИ 12:49
Происшествия
По факту сбыта наркотиков Михаилу Ефремову возбуждено уголовное дело
Коммерсантъ вчера в 14:25
Шоу-бизнес
Гуф пытался расстроить отношения Айзы Анохиной и Олега Майами
Позже Майами прокомментировал, что сильно влюблен в Айзу и не хочет её потерять, поэтому остро отреагировал на ситуацию.
Paparazzi.ru 08:18
Общество
В Швеции заявили о неизбежности второй волны коронавируса
Генеральный директор шведского Агентства здравоохранения Йохан Карлссон считает, что избежать второй волны коронавриуса осенью не удастся, об этом он заявил в ходе пресс-конференции в четверг.
РИА Новости 10:39
Транспорт
Минтранс объявил о новых железнодорожных маршрутах в Крым
В пресс-релизе министерства отмечается, что после того, как глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил об открытии туристического сезона на полуострове с 1 июля, последовал рост продаж ж/д билетов на полуостров.
ТАСС вчера в 13:58
Экономика
Банки отклоняют 17% заявок предпринимателей на кредиты под 2% годовых
Российские банки отклоняют лишь 17% заявок предпринимателей на выдачу кредитов под 2% годовых.
ТАСС 09:44
Происшествия
Адвокат заявил, что Ефремову грозит еще одна статья
Юрист Сергей Жорин рассказал, как статья о сбыте наркотиков отразится на расследовании дела о смертельном ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов.
РИА Новости 12:19
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 06:10
Путешествия
Египет 1 июля открывает границы для иностранных туристов
1 июля страна открывает границы для иностранных туристов и возобновляет международное авиасообщение.
Интерфакс 12:02
Общество
В Краснодарском крае отменен пропускной режим
По словам Кондратьева, режим самоизоляции в Краснодарском крае продолжит действовать до 21 июня.
Ведомости 11:58
Общество
В Минпросвещения назвали сроки выдачи аттестатов школьникам
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что большая часть российских школьников получат аттестаты 11 июня.
Газета.Ru 07:35