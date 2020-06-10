Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов в среду, 10 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 3 копейки — до 68,62 рубля.
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Курс рубля снижается к евро в начале торгов

Газета.Ruвчера в 03:18

Рубль серьезно ослаб к доллару и евро

Вечерняя Москва03:58

Рубль в ходе торгов теряет позиции к доллару и евро

Росбалт03:50

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Ruвчера в 03:23

Рубль завершил основную валютную сессию заметным ослаблением

Банки.ру12:23

Курс рубля падает по отношению к доллару и евро

Ньюс-НН09 июня в 09:35

Рубль снизился к евро на открытии торгов

Телеканал 360°09 июня в 04:34
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Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 15:01, Ашберн
Общество

Мурашко допустил возможность «плавающего режима ограничений»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что «есть формат в том числе плавающего режима ограничений».
RT на русском 14:23
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Общество

Российские школьники получат аттестат без экзаменов

Российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru 02:40
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Общество

Сбербанк объяснил причину списания выплат на детей за долги

Единовременные выплаты на детей могли быть списаны в Сбербанке в счёт погашения долгов, если зачисление не было промаркировано как социальная выплата, а судебные приставы направили в банк постановление о списании средств со счёта клиента.
News.ru 13:16
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Наука

Предшественника Великой китайской стены нашли археологи

Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com вчера в 11:26
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Общество

Мурашко назвал регионы с благоприятной ситуацией по COVID-19

Всего в России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией, в их числе Москва и Тюменская область.
РБК 14:50
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Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
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Общество

В России увеличили пособия по безработице

«Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе.
Lenta.ru 11:43
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Здоровье

Любимов объявил о втором этапе снятия ограничений

К 18 июня в Рязанской области планируется выход на второй этап снятия ограничений. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов.
YA62.ru 13:36
Общество

Глава Минздрава назвал возможную причину второй волны коронавируса

По словам Мурашко, если ситуация с COVID-19 в России ухудшится, в стране возможно чередование карантина и его отмены.
РБК 14:40
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Происшествия

Погибшего в ДТП с участием Ефремова похоронят под Рязанью

Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, пройдут 11 июня в селе Кузьминское Рыбновского района Рязанской области.
Росбалт вчера в 14:26
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Общество

Летние веранды в Подмосковье заработают с 12 июня

Известия 14:15
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Футбол

Маурисио получит российское гражданство и перейдет в клуб РПЛ

Российская газета 12:21
Игры

Sony анонсирует игры для PlayStation 5. LIVE

Сегодня, 11 июня, в 23:00 мск Sony покажет игры для своей новой консоли PlayStation 5. Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию события.
Чемпионат 07:30
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Происшествия

Легкий самолет разбился в Рязанской области

Легкий самолет разбился у деревни Авдотьинка Рязанской области, пилот погиб.
ТАСС 14:29
1
Общество

В Краснодарском крае отменен пропускной режим

По словам Кондратьева, режим самоизоляции в Краснодарском крае продолжит действовать до 21 июня.
Ведомости 11:58
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Происшествия

Ефремова допросили в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков

Газета.Ru 14:19
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Общество

Собянин назвал возможные сроки начала массовой вакцинации в Москве

Массовая вакцинация жителей Москвы от коронавирусной инфекции может начаться в декабре.
РБК 13:31
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Шоу-бизнес

Ольга Рапунцель из «Дома-2» стала мамой во второй раз

В ноябре 2019-го подписчики обладательницы титула «Человек года» на главной телестройке страны узнали неожиданную новость: Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитриенко готовятся вновь стать родителями.
Wday.ru 03:56
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Общество

Фестиваль «Нашествие» в этом году в Тверской области не состоится

ТАСС 14:22
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Футбол

Состояние бывшего футболиста «Спартака» Кулькова улучшается

Экс-защитник московского «Спартака» Василий Кульков восстанавливается после онкологического заболевания и перенесенной операции.
Матч ТВ 11:06
Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
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Политика

Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 06:10
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Общество

Ростовский губернатор разрешил прогулки и работу парикмахерских

REGNUM 12:38
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Политика

Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала

Российская газета 12:41
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Происшествия

Семья погибшего в ДТП водителя не примет помощь от Ефремова — адвокат

Snob.ru 11:54
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Общество

В Москве скончались 53 пациента с коронавирусом

Российская газета вчера в 23:21
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Здоровье

Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса

Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 02:45
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Игры

Директор автосимулятора DiRT 5 назвал преимущества новой консоли Xbox

Мнение технического директора Дэвида Спрингейта опубликовали на сайте Xbox Wire.
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Экономика

Банки отклоняют 17% заявок предпринимателей на кредиты под 2% годовых

Российские банки отклоняют лишь 17% заявок предпринимателей на выдачу кредитов под 2% годовых.
ТАСС 09:44
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Как работают Яндекс.Новости?
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