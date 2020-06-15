По данным Московской биржи, утром в понедельник на открытии торгов курс рубля незначительно снижается по отношению к доллару и евро, сообщает Газета.ru.

Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро

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