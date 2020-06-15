Финансы
РИАМОКурс рубля снижается по отношению к доллару и евро
По данным Московской биржи, утром в понедельник на открытии торгов курс рубля незначительно снижается по отношению к доллару и евро, сообщает Газета.ru.
Читать в источнике
Оценить82
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 19:16, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 19:16, Ашберн
Общество
Верховный суд США подтвердил незаконность дискриминации ЛГБТ
Верховный суд Соединённых Штатов постановил, что федеральный закон 1964 года о запрете половой дискриминации распространяется на представителей ЛГБТ-сообщества.
News.ru 11:37
Армия и оружие
Ядерные державы продолжают модернизацию своих арсеналов
Ядерные державы, несмотря на общее сокращение количества боеголовок, в 2019 году продолжали модернизацию своих арсеналов.
ТАСС вчера в 18:05
Здоровье
Врача поразило, как COVID-19 изменил больных
Полный отказ от курения выбрало большинство больных COVID-19, сообщил пульмонолог Александр Пальман 15 июня в эфире радиостанции «Говорит Москва».
ИА Красная Весна 12:59
Общество
Мосгорсуд приговорил Пола Уилана к 16 годам колонии за шпионаж
Мосгорсуд приговорил обвиняемого в шпионаже гражданина США и ряда других стран Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже против РФ.
Известия 04:40
Политика
Порошенко обвинил Януковича в утрате Украиной Крыма
Киев, 15 июня 2020, 13:05 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает своего предшественника Виктора Януковича ответственным за утрату Украиной Крыма.
REGNUM 06:05
Политика
В Кремле рассказали о разговоре Путина с президентом Бразилии
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару ситуацию вокруг пандемии коронавируса, а также перспективы взаимодействия в рамках БРИКС.
Rambler News Service 11:47
Армия и оружие
КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону
Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии.
РБК 19:06
Экономика
Власти отменили «банковский роуминг» в России
«Банковский роуминг» в России перестал действовать с 14 июня.
Новое Время 31 вчера в 06:43
Экономика
На Сахалине создали более 300 рабочих мест благодаря ТОР «Южная»
Инвесторы территории опережающего развития (ТОР) "Южная" на Сахалине вложили в островные проекты более 2 млрд рублей и создали 314 рабочих мест.
ТАСС 06:39
Культура
Дату проведения «Оскара» перенесли
Дату проведения церемонии вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года.
Lenta.ru 14:45
Происшествия
В квартиру стрелявшего в полицейских в Москве пришли с обысками
Сотрудники правоохранительных органов пришли в квартиру 24-летнего ужоженца Ингушетии Ратмира Галаева, который 15 июня открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве.
Известия 15:37
Армия и оружие
Впервые в Россию прилетел военный транспортник ВВС Китая Y-20
Министерство обороны Китая отмечает, что это первый перелёт транспортного самолёта Y-20 из Китая в Москву.
Военное обозрение 07:21
Происшествия
В пункте временного размещения в Дагестане произошли волнения
В пункте временного размещения, который находится в Дагестане на границе с Азербайджаном, произошли волнения с участием азербайджанцев, которые не могут вернуться на родину из-за коронавируса.
РБК 18:38
Здоровье
Пятый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Амурской области
14 июня в Амурской области выявлено 45 новых случаев COVID-2019, а всего выявлено 1018 случаев.
Телепорт вчера в 20:32
Общество
Польша открыла границу для отдельных категорий россиян
По данным Варминско-Мазурского пограничного управления, несколько категорий граждан РФ смогут пересекать границу в Безледах и Гжехотках.
News.ru 10:20
Шоу-бизнес
Кома и отказ почек: Бабкина рассказала о лечении от коронавируса
ToDay News Ufa 15:28
Общество
Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки
Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM 14:12
Музыка
Группу Little Big обвинили в плагиате хитов The Black Eyed Peas
Экономика сегодня 18:49
Футбол
«Севилья» упустила победу над «Леванте» в чемпионате Испании
В матче 29-го тура чемпионата Испании «Леванте» и «Севилья» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия».
Чемпионат 15:31
Кино
Marvel наметила перезапуск Железного человека
Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри».
Evo-rus.com вчера в 11:24
Шоу-бизнес
Уругвайская певица Наталия Орейро хочет стать гражданкой России
Москва, 15 июня 2020, 13:58 — REGNUM Популярная во всем мире уругвайская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России.
REGNUM 06:58
Энергетика
Нефть дешевеет из-за всплеска коронавируса в США
Мировые цены на нефть снижаются на 2-3% из-за всплеска коронавируса в США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:03
Здоровье
В Тульской области снижаются темпы прироста заболевших коронавирусом
В Тульской области с 2,5% до 1,9% снизился темп прироста заболевших новой коронавирусной инфекцией.
Тульская служба новостей 13:26
Политика
МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России
Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России.
РБК 14:52
Политика
США решили сократить численность военных в ФРГ до 25 тыс. человек
5 июня СМИ сообщали, что Трамп приказал министерству обороны страны сократить численность американского контингента в Германии и вывести к сентябрю текущего года 9,5 тыс. военных из почти 35 тыс. Позже республиканцы призвали американского лидера не уменьшать численность американских войск в Германии, поскольку это якобы укрепит позиции России в ущерб интересам США.
Известия 16:46
Общество
Коронавирус в Пекине оказался более заразным, чем он был в Ухане
Пекин, 16 июня 2020, 00:08 — REGNUM Профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю заявил, что штамм коронавируса SARS-CoV-2, выявленный на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине более заразен, чем тот штамм, который первоначально был выявлен в Ухане.
REGNUM 17:08