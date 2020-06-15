Финансы

РИАМОРИАМОКурс рубля снижается по отношению к доллару и евро

По данным Московской биржи, утром в понедельник на открытии торгов курс рубля незначительно снижается по отношению к доллару и евро, сообщает Газета.ru.
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Рубль отыграл вечером потери к доллару и усилил рост к евро

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Рубль снижается к доллару и евро

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Курс доллара вырос на открытии торгов МосБиржи

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Рубль незначительно снижается к доллару и евро

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Курс доллара взлетел

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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 70,7 рубля

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Курс рубля к доллару обновил минимум июня

Вести.Ru03:55
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 19:16, Ашберн

Курсы валют в Беларуси на 15 июня: евро и российский рубль подешевели

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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 19:16, Ашберн
Общество

Верховный суд США подтвердил незаконность дискриминации ЛГБТ

Верховный суд Соединённых Штатов постановил, что федеральный закон 1964 года о запрете половой дискриминации распространяется на представителей ЛГБТ-сообщества.
News.ru 11:37
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Армия и оружие

Ядерные державы продолжают модернизацию своих арсеналов

Ядерные державы, несмотря на общее сокращение количества боеголовок, в 2019 году продолжали модернизацию своих арсеналов.
ТАСС вчера в 18:05
Здоровье

Врача поразило, как COVID-19 изменил больных

Полный отказ от курения выбрало большинство больных COVID-19, сообщил пульмонолог Александр Пальман 15 июня в эфире радиостанции «Говорит Москва».
ИА Красная Весна 12:59
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Общество

Мосгорсуд приговорил Пола Уилана к 16 годам колонии за шпионаж

Мосгорсуд приговорил обвиняемого в шпионаже гражданина США и ряда других стран Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже против РФ.
Известия 04:40
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Политика

Порошенко обвинил Януковича в утрате Украиной Крыма

Киев, 15 июня 2020, 13:05 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает своего предшественника Виктора Януковича ответственным за утрату Украиной Крыма.
REGNUM 06:05
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Политика

В Кремле рассказали о разговоре Путина с президентом Бразилии

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару ситуацию вокруг пандемии коронавируса, а также перспективы взаимодействия в рамках БРИКС.
Rambler News Service 11:47
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Армия и оружие

КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону

Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии.
РБК 19:06
5
Экономика

Власти отменили «банковский роуминг» в России

«Банковский роуминг» в России перестал действовать с 14 июня.
Новое Время 31 вчера в 06:43
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Экономика

На Сахалине создали более 300 рабочих мест благодаря ТОР «Южная»

Инвесторы территории опережающего развития (ТОР) "Южная" на Сахалине вложили в островные проекты более 2 млрд рублей и создали 314 рабочих мест.
ТАСС 06:39
Культура

Дату проведения «Оскара» перенесли

Дату проведения церемонии вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года.
Lenta.ru 14:45
5
Происшествия

В квартиру стрелявшего в полицейских в Москве пришли с обысками

Сотрудники правоохранительных органов пришли в квартиру 24-летнего ужоженца Ингушетии Ратмира Галаева, который 15 июня открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве.
Известия 15:37
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Общество

Против Навального возбудили дело о клевете

BFM.ru 11:02
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал, почему артист напился перед ДТП

RuNews24.ru 12:02
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Армия и оружие

Впервые в Россию прилетел военный транспортник ВВС Китая Y-20

Министерство обороны Китая отмечает, что это первый перелёт транспортного самолёта Y-20 из Китая в Москву.
Военное обозрение 07:21
4
Происшествия

В пункте временного размещения в Дагестане произошли волнения

В пункте временного размещения, который находится в Дагестане на границе с Азербайджаном, произошли волнения с участием азербайджанцев, которые не могут вернуться на родину из-за коронавируса.
РБК 18:38
19
Здоровье

Пятый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Амурской области

14 июня в Амурской области выявлено 45 новых случаев COVID-2019, а всего выявлено 1018 случаев.
Телепорт вчера в 20:32
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Общество

Польша открыла границу для отдельных категорий россиян

По данным Варминско-Мазурского пограничного управления, несколько категорий граждан РФ смогут пересекать границу в Безледах и Гжехотках.
News.ru 10:20
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Шоу-бизнес

Кома и отказ почек: Бабкина рассказала о лечении от коронавируса

ToDay News Ufa 15:28
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Общество

Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки

Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM 14:12
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Гаджеты

В сети появились фотографии макетов iPhone 12 и iPhone 12 Pro

Деловое.ТВ 07:51
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Происшествия

Во Франции начали расследование беспорядков с участием чеченцев

РИА Новости 15:32
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Музыка

Группу Little Big обвинили в плагиате хитов The Black Eyed Peas

Экономика сегодня 18:49
Футбол

«Севилья» упустила победу над «Леванте» в чемпионате Испании

В матче 29-го тура чемпионата Испании «Леванте» и «Севилья» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия».
Чемпионат 15:31
Кино

Marvel наметила перезапуск Железного человека

Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри».
Evo-rus.com вчера в 11:24
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Шоу-бизнес

Уругвайская певица Наталия Орейро хочет стать гражданкой России

Москва, 15 июня 2020, 13:58 — REGNUM Популярная во всем мире уругвайская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России.
REGNUM 06:58
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Энергетика

Нефть дешевеет из-за всплеска коронавируса в США

Мировые цены на нефть снижаются на 2-3% из-за всплеска коронавируса в США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:03
48
Здоровье

В Тульской области снижаются темпы прироста заболевших коронавирусом

В Тульской области с 2,5% до 1,9% снизился темп прироста заболевших новой коронавирусной инфекцией.
Тульская служба новостей 13:26
16
Политика

МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России

Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России.
РБК 14:52
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Политика

США решили сократить численность военных в ФРГ до 25 тыс. человек

5 июня СМИ сообщали, что Трамп приказал министерству обороны страны сократить численность американского контингента в Германии и вывести к сентябрю текущего года 9,5 тыс. военных из почти 35 тыс. Позже республиканцы призвали американского лидера не уменьшать численность американских войск в Германии, поскольку это якобы укрепит позиции России в ущерб интересам США.
Известия 16:46
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Общество

Коронавирус в Пекине оказался более заразным, чем он был в Ухане

Пекин, 16 июня 2020, 00:08 — REGNUM Профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю заявил, что штамм коронавируса SARS-CoV-2, выявленный на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине более заразен, чем тот штамм, который первоначально был выявлен в Ухане.
REGNUM 17:08
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