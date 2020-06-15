Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 30 копеек — до 70,50 рубля. Курс евро поднялся на 1 копейку и составил 79,21 рубля.
Читать в источнике
Оценить82
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 14:35, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 14:35, Ашберн
Общество
Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса
Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:39
Энергетика
WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на $2 млрд
Семь частных турецких компаний, которые взяли на себя обязательство покупать большие объемы газа у «Газпрома» по долгосрочным контрактам «бери-или-плати» (take-or-pay), задолжали российской компании порядка $2 млрд.
РБК 13:47
Общество
Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату
В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости 11:34
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Общество
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
Политика
МИД возмутился антироссийскими выходками на Украине в День России
Посольство России в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины из-за прошедшей 12 июня в ряде украинских городов антироссийской акции.
Rambler News Service 14:02
Шоу-бизнес
Барбра Стрейзанд подарила дочери Флойда акции Disney
Американская певица Барбра Стрейзанд подарила акции компании The Walt Disney Company шестилетней дочери Джорджа Флойда, который умер после задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота) в конце мая.
ТАСС 07:04
Шоу-бизнес
Уругвайская певица Наталия Орейро хочет стать гражданкой России
Москва, 15 июня 2020, 13:58 — REGNUM Популярная во всем мире уругвайская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России.
REGNUM 06:58
Общество
С 1 июля в России часть пенсионеров получит прибавку
Вместе с пенсиями опекунов и попечителей несовершеннолетних с 1 июля, возможно, будут проиндексированы выплаты работающим пенсионерам.
Газета.Ru вчера в 06:16
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Общество
Ученый оценил заразность обнаруженного в Пекине коронавируса
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
РИА Новости 13:33
Политика
Помпео потребовал немедленно освободить осужденного в России Уилана
Госсекретарь США Майк Помпео возмутился приговору Мосгорсуда американцу Полу Уилану, которого признали виновным в шпионаже, и потребовал немедленно освободить осужденного.
Rambler News Service 08:29
Общество
Плющенко ответил Навальному, предложив разобраться по-мужски
Metaratings 12:30
Общество
Германия может спасти «Северный поток-2»
Власти Германии рассматривают возможность спасти газопровод "Северный поток-2" ценой обхода европейских законов, включая Газовую директиву.
Ruposters.ru 11:14
Игры
Игра Star Wars: Squadrons получит «бюджетный» ценник
Вашингтон, 15 июня 2020, 20:15 — REGNUM Стало известно, по какой цене компания Electronic Arts (EA) будет продавать космический симулятор Star Wars: Squadrons, созданный на основе вселенной «Звёздных войн».
REGNUM 13:15
Политика
В Госдуму внесен законопроект о приостановке блокировки Telegram
Депутаты от "Справедливой России" внесли в Госдуму законопроект о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Российская газета 04:51
Футбол
УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге на 2022 год
Санкт-Петербург примет финал футбольной Лиги чемпионов в 2022 году, а не в 2021-м, как было запланировано изначально, сообщает Sky Sport.
РИА Новости 12:39
Общество
Кличко перепутал украинские слова и оконфузился
Lenta.ru 13:42
Шоу-бизнес
Директор Началовой показала преобразившуюся могилу певицы
Директор певицы Юлии Началовой показала преобразившуюся после финальных работ над памятником могилу звезды.
Газета.Ru 09:52
Футбол
Арминия - Динамо Дрезден: прогноз Егора Смакотина 15 июня 2020
Уверен, что Дрезденцы будут биться в этом матче, и несмотря на нехороший тренд - очень мало забивают на выезде, все-таки распечатают ворота лидера чемпионата.
Ставка TV 02:59
Энергетика
Цена нефти Brent перешла к росту и превысила $39 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE перешла к росту - котировки поднялись на 1,14% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигли $39,17 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 18:32 мск.
ТАСС 12:00
Общество
Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции
Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
RT на русском вчера в 08:57
Общество
В двух регионах России отменили парады Победы
В Москве парад Победы было решено перенести с 9 мая на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 05:07
Футбол
Как изменится трансферный рынок после пандемии? Большое интервью с известным футбольным агентом
История несостоявшегося трансфера Егора Титова "РПЛ имеет полное право на 12 недель трансферного окна" — В России трансферное окно откроется 26 июля.
Матч ТВ 09:26
Политика
Путин провёл телефонный разговор с Вучичем
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском 13:09