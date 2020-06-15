Курс доллара вырос на 30 копеек — до 70,50 рубля. Курс евро поднялся на 1 копейку и составил 79,21 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро

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