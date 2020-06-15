Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 30 копеек — до 70,50 рубля. Курс евро поднялся на 1 копейку и составил 79,21 рубля.
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 13:07, Ашберн
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 13:07, Ашберн
Происшествия
Расстрелявший полицейских на Ленинском проспекте задержан
Сотрудники полиции задержали мужчину, открывшего огонь по полицейским на Ленинском проспекте, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Агентство Москва 10:44
Кино
Индиана Джонс назван величайшим героем кино
Читатели информационного журнала Empire назвали Индиану Джонса величайшим героем в кино.
Evo-rus.com 13 июня в 07:15
Шоу-бизнес
Тимати обматерил Собчак за шутку об изнасиловании Костюшкина педофилом
Рэпер Тимати обматерил телеведущую Ксению Собчак после шутки на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Lenta.ru вчера в 16:58
Общество
Туроператоры усомнились в открытии границ ЕС для россиян с 1 июля
Евросоюз может не открыть границы для россиян с 1 июля, сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.
Газета.Ru 04:54
Политика
В МИД прокомментировали претензии США к приговору Уилану
Ранее 15 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возмущен приговором Уилану и требует его немедленно освободить.
Известия 11:26
Политика
Захарова оценила заявление главы МИД Украины о паспортах для Донбасса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично ответила на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что российские паспорта для жителей Донбасса - это "филькина грамота".
Газета.Ru 10:43
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском 07:20
Политика
Макрон не получил приглашения на парад Победы 24 июня
Президент Франции Эммануэль Макрон не получал приглашения от России на Парад в честь 75-летия Победы, который состоится 24 июня, и не поедет на мероприятие, сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.
Взгляд.ру 05:25
Энергетика
WSJ: турецкие компании задолжали «Газпрому» $2 млрд
Ряд турецких компаний задолжали "Газпрому" в общей сложности около $2 млрд.
Газета.Ru 12:01
Единоборства
Фергюсон вызвал на бой Макгрегора
RT на русском 12:47
Общество
Иркутская область вошла в двадцатку регионов по благосостоянию семей
Твой Иркутск вчера в 22:22
Общество
В Сети продают данные вернувшихся в РФ россиян
В интернете неизвестные выставили на продажу базу с данными россиян, возвращавшихся на родину в период пандемии COVID-19.
BFM.ru 08:33
Общество
Жириновский предложил установить зарплатные стандарты
Владимир Жириновский предложил установить в России стандарт уровня заработной платы.
Деловое.ТВ вчера в 02:31
Авто
Названы мешающие продаже подержанного автомобиля проблемы
Ещё одной причиной, которая вызывает трудности при продаже авто на вторичном рынке, может стать непопулярная у российских автовладельцев трансмиссия, например, роботизированная коробка передач.
Тарантас Ньюс 02:40
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
Армия и оружие
На репетиции парада Победы сняли новейшую боевую машину
В подмосковном Алабино на репетиции парада Победы «засветилась» новейшая боевая машина – инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ).
Профиль вчера в 15:23
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 12:45
Общество
В двух регионах России отменили парады Победы
Известия 05:07
Гаджеты
Производство игровых видеокарт NVIDIA Ampere скоро начнётся
Live24 вчера в 03:00
Происшествия
В петербургской больнице родственники умерших передрались с охраной
Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», около полудня на проходной в канцелярию произошел конфликт между родственниками умерших пациентов и охраной.
Московский Комсомолец 08:59
Происшествия
Во Франции 10 человек пострадали в столкновениях с участием чеченцев
Во французском Дижоне в результате массовых столкновений с участием выходцев из Чеченской Республики и арабской диаспоры пострадали не менее десяти человек.
РБК 11:05
Общество
Пекин заявил о высоком риске распространения коронавируса
Китайские власти предупредили население о высокой вероятности дальнейшего распространения коронавируса в Пекине.
РБК 08:45
Общество
Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции
Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
RT на русском вчера в 08:57
Политика
Путин продлил временные меры по положению иностранцев в РФ
Президент России Владимир Путин продлил до 15 сентября временные меры по урегулированию правового положения иностранцев на территории РФ.
Москва 24 09:20
Технологии
Ученые считают, что вакцины от коронавируса не остановят эпидемию
Ученые полагают, что распространяют коронавирус бессимптомные носители заболевания, и опасаются того, что как только вакцину, подавляющую симптомы, изобретут, число заболевших новой болезнью станет больше.
Новые Известия 10:14
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 13 июня в 19:47
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 08:11
Происшествия
Очередная смерть афроамериканца привела к новым протестам в США
В США вспыхнула новая волна протестов.
Вести.Ru вчера в 01:05