Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 30 копеек — до 70,50 рубля. Курс евро поднялся на 1 копейку и составил 79,21 рубля.
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 16:08, Ашберн
Религия
Протодиакон Андрей Кураев раскритиковал главный храм Минобороны России. Интервью Znak.com
Известный богослов и философ, протодиакон Андрей Кураев назвал главный храм ВС РФ китчевым памятником путинской эпохе .
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Дату проведения «Оскара» перенесли
Дату проведения церемонии вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года.
Lenta.ru 14:45
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Россиянам не придется собирать справки для получения пособий и выплат
В соответствии с постановлением, подписанным двумя ранее премьер-министром Михаилом Мишустиным, минимальный размер пособия по безработице за май, июнь и июль вырос до 4500 рублей.
Новые Известия 13 июня в 07:42
Общество
Ждущие отправки из России азербайджанцы устроили беспорядки
Граждане Азербайджана, ждущие отправки из России, устроили беспорядки в пункте временного размещения в Дагестане.
Lenta.ru 15:54
Политика
Twitter заблокировал аккаунт конкурса «Лидеры России»
В пресс-службе конкурса «Лидеры России» заявили, что направили запрос в Twitter о причинах блокировки официального аккаунта проекта.
BFM.ru 13:14
Музыка
Названа дата проведения Евровидения-2021
Перенесенный из-за пандемии коронавирусной инфекции конкурс "Евровидение-2021" пройдет с 18 по 22 мая следующего года в Роттердаме.
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Происшествия
Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив
Следственный комитет опроверг сообщения о смерти мужчину, открывшего огонь по полицейским в Москве.
РИА Новости 14:11
Футбол
«Марсель», «Валенсия» и «Хоффенхайм» претендуют на Далера Кузяева
По информации издания, на 27-летнего хавбека претендуют французский "Марсель", испанская "Валенсия" и немецкий "Хоффенхайм".
РИА Новости 14:18
Здоровье
Ограничительные меры в Северодвинске продлеваются до 21 июня
Власти Архангельской области приняли решение продлить режим ограничений в Северодвинске до 21 июня, на остальной территории региона стартует первый этап снятия ограничений.
ТАСС 12:30
Спорт
Трамп отказался смотреть матчи сборной США по футболу
Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение федерация футбола страны разрешить футболистам вставать на колено во время гимна перед матчами.
Metaratings вчера в 07:27
Происшествия
Калечившая пациенток лжехирург Алена Верди умерла, не выходя из комы
Как сообщают местные СМИ, речь идет об Алене Верди, которая без соответствующего диплома работала пластическим хирургом и искалечила многих пациенток, за что ее стали называть "краснодарская Франкенштейн".
Вести.Ru 04:39
Политика
В Госдуме исключили возможность обсуждения Крыма с Украиной
Вопрос российского статуса Крыма закрыт окончательно, о создании каких-либо международных переговорных форматов не может быть и речи, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
РИА Новости 11:41
Общество
Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора
Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
Газета.Ru 08:40
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
Политика
МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России
Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России.
РБК 14:52
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
Космос
«Роскосмос» запатентовал незаметный спутник-инспектор
Напомним, ранее в базе Роспатента появилось описание созданного специалистами "Роскосмоса" "сачка" для борьбы с крупным космическим мусором вроде отработавших космических аппаратов, разгонных блоков, последних ступеней ракет и тому подобных объектов.
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11-летний сын Анджелины Джоли показал, как звезда выглядит дома
Анджелина Джоли проводит карантин со своими детьми и их домашними животными.
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Происшествия
«Современник» объяснил молчание по поводу аварии с Ефремовым
Долгое молчание о ситуации с актером Михаилом Ефремовым в театре «Современник» объяснили шоком и «попыткой осмыслить» то, что с ним произошло.
РБК 15:52
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Игра Star Wars: Squadrons получит «бюджетный» ценник
Вашингтон, 15 июня 2020, 20:15 — REGNUM Стало известно, по какой цене компания Electronic Arts (EA) будет продавать космический симулятор Star Wars: Squadrons, созданный на основе вселенной «Звёздных войн».
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Apple заняла 57% рынка премиальных смартфонов
По итогам первого квартала 2020 года американская компания Apple стала лидером рынка премиальных смартфонов.
Ридус 11:10
Политика
Из России высылают двух дипломатов Чехии
Объявление двух представителей другого государства персонами нон грата стало ответом МИД на недружественные действия со стороны Праги и недавнюю высылку двух сотрудников МИД России в Чехии после "абсурдных и бездоказательных обвинений".
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Путин обсудил с Вучичем косовское урегулирование
Путин высказался в пользу выработки приемлемого для Белграда компромиссного решения.
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Шоу-бизнес
Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены
Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
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В МВД объяснили поведение душившего подростка полицейского
Подросток, которого душил приехавший на вызов полицейский, сам напал на сотрудника перед задержанием.
Lenta.ru 09:35
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Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
Политика
Путин продлил сроки временного пребывания иностранцев до 15 сентября
Президент России Владимир Путин разрешил иностранцам с истекающими сроками временного пребывания или постоянного проживания оставаться в России до 15 сентября.
Коммерсантъ 11:19